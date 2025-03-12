Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському та Курському напрямках, - Генштаб

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. На даний час відбулося 123 бойових зіткнення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 68 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та 97 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для ударів 812 дронів-камікадзе та здійснили 3956 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог двічі атакував в районі Вовчанська, отримав відсіч.

Вісім разів ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 889 050 осіб (+1430 за добу), 10 306 танків, 24 390 артсистем, 21 430 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили сім російських атак в районах населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.

Дев’ять штурмових дій противника відбили наші оборонці в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 17 ворожих атак в районах Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки, 13 атак відбиті Силами оборони, ще чотири - тривають. Авіаударів КАБами зазнали Олексієво-Дружківка, Костянтинівка та Дружківка.

Також читайте: Україна, ймовірно, вивела частину сил та найбоєздатніші бригади з Курщини, - Forbes

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка. Шість боєзіткнень досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 217 нападників вбитими та пораненими. Наші воїни знищили міномет, гармату, чотири одиниці автомобільної техніки, антену управління БпЛА та чотири мотоцикли окупантів. Також українські захисники суттєво пошкодили міномет та гармату ворога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні був другий найактивніший день по кількості ворожих атак за 2025 рік, - DeepState. ІНФОГРАФІКА

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили десять ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили чотири атаки в районах Привільного та Новодарівки, в чотирьох локаціях бої продовжуються. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Шевченко та Залізничне.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили три атаки загарбників в районі П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки, ще три боєзіткнення досі тривають.

Дивіться: Путін приїхав на Курщину вперше від початку операції ЗСУ, - росЗМі. ВIДЕО

Курський напрямок

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили п’ять атак противника, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер, російські загарбники завдали шість авіаударів, застосувавши сім керованих авіабомб та здійснили 239 артилерійських обстрілів.

На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В операційній зоні угруповання військ "Курськ", у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії, - Сирський