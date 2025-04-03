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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Делегація з України приїде в США в кінці цього або на початку наступного тижня, щоб обговорити угоду про корисні копалини, - Бессент

Бессент анонсував проїзд делегації України в США

Українська делегація приїде до США цього тижня або на початку наступного, щоб обговорити запропоновану угоду про економічне співробітництво.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, українська сторона "найняла адвоката", а з боку Сполучених Штатів угода "готова".

"Ми вважаємо цю угоду дуже важливою для американського народу, для українського народу і для мирного процесу", - наголосив Бессент.

Як повідомлялося раніше, нинішня версія угоди про копалини є невигідною для України, тому Київ проситиме США про внесення змін.

Нагадаємо, раніше нардеп "Голосу" і заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк повідомив, що США передали Україні новий проєкт угоди про корисні копалини, який має бути ратифіковано у Верховній Раді.

Цей варіант, на його погляд, є невигідним для України.

За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа повернула до угоди про копалини вимогу відшкодувати всю допомогу, яку США надали Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

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Автор: 

копалини (171) Бессент Скот (32)


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Топ коментарі
+11
Ларьочне чмо замість унитазів у жОПі займаєтся копальнями. Він нам накопає так шо ще років 150 видригіватись буде.
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03.04.2025 08:37
+3
А плешивого на лабутенах серющего у валізу у бункеру вони до себе запросять?
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03.04.2025 08:38
+2
Обговорити - це будь ласка, це ми з радістю. Чаю наллємо, пєчєнєк дамо.
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03.04.2025 08:34
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Наверное отдельно попросили не везти небритого в свитере
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03.04.2025 08:32 Відповісти
А плешивого на лабутенах серющего у валізу у бункеру вони до себе запросять?
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03.04.2025 08:38 Відповісти
не мала ЗЄля клопоту, купила порося.... запропонувала копалин на 300 міліардів в борг України.

ото "бізнєсмєни" !

.
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03.04.2025 09:25 Відповісти
Обговорити - це будь ласка, це ми з радістю. Чаю наллємо, пєчєнєк дамо.
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03.04.2025 08:34 Відповісти
А є якась принципова різниця між путлєром і рижим?
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03.04.2025 08:44 Відповісти
той прийде, грабить ,
цей прийде, грабить...

обоє лисої й рудоє

.
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03.04.2025 09:27 Відповісти
Ларьочне чмо замість унитазів у жОПі займаєтся копальнями. Він нам накопає так шо ще років 150 видригіватись буде.
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03.04.2025 08:37 Відповісти
Вони би мали зустрічатись з нашими міністрами. По закону.
А так до кого їдуть? До секретута?
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03.04.2025 08:48 Відповісти
А хто повинен приймата відповідальну особи за гівно та піпіфакс у ОП з боку України, яка навіть не держслужбовець а расейській крот? Нехай і полудурок но президент Трамп?
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03.04.2025 08:55 Відповісти
Яке співпадіння з 30ми роками 20го сторіччя.Кодла необільшовиків(зелені слуги з залишками опзж) поїхали на случку з неофашистами в США(трамп і зігующий маск).
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03.04.2025 08:49 Відповісти
А зачем Украине адвокат, если угода ещё не подписана. Что происходит?
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03.04.2025 08:51 Відповісти
Так розривати все одно доведеться

..
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03.04.2025 09:29 Відповісти
Про що ,ця типу делегація ,має домовлятися з трампофілами??? Про відродження рабства на території України???
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03.04.2025 08:52 Відповісти
А ось офіційного запрошення від України до Києва Трампа досі нема. Та і сенаторів від правлячої партії треба запрошувати.
Трамп же не трус - має приїхати і спробувати ПЕРЕПИЧКУ на Б Хмельницького , як це Байден зробив . Міг би і до Харкова та Херсона доїхати, як це роблять європейські політики
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03.04.2025 08:56 Відповісти
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03.04.2025 08:59 Відповісти
На Алеї сміливості біля Верховної ради відкрили табличку, присвячену президенту США Джозефу Байдену. ТРАМП- ТРУСЛО
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03.04.2025 09:03 Відповісти
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03.04.2025 08:59 Відповісти
Ермака с Зеленским не забудте в США взять.
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03.04.2025 09:10 Відповісти
Уся показуха навколо копалин - це навіть не насмішка, а плювок дурненькому народові, який так сильно побивається за надрами, які вже ДАВНО РОЗДАНІ олігархам, своїм і чужим. Про що й свідчить розслідування YouControl.

• Право на користування надрами мають 2268 компаній і 78 фізичних осіб.

• Кількість чинних спецдозволів на надра - 3 482.

• Видобуток уже здійснюють 502 компанії, які входять до 255 корпоративних груп.

• 15% усіх компаній (351) - іноземні.

• Половина (45%) іноземних компаній - це ОФШОРИ (137 з Кіпру, 13 зі Сейшельських островів, 10 із Белізу).

• Власниками спецдозволів є громадяни з 51 країни світу.

• 34 компанії - з Нідерландів, 24 зі Швейцарії, 23 з Великобританії, 21 з Німеччини, 16 із Чехії, 14 зі США, 13 із Туреччини, 12 з Австрії.

• 16 із 50 найбільш критичних копалин перебувають в руках 39 компаній.

• З них 10 - державні (це чверть), решта - приватні.

• Германій видобувають 7 державних компаній, найбільша з яких (Демурінський ГЗК) до 2023 року належала підсанкційному росіянину Шелкову (№59 найбагатших росіян).

• Видобуток титану контролює азербайджанець Насіб Хасанов (власник Водафону).

• Графіт, цинк, берилій та цирконій належать групі АТБ Геннадія Буткевича (починав як права рука Лазаренка).

• Нікель, хром і тантал оформлені на батька Якименка - нардепа зі слуг народу, очільника Підкомітету з охорони та оптимального використання надр.

• Титан, ванадій, скандій і цирконій видобуває Фірташ (під санкціями США і РНБО).

• Германій також видобувають 3 фірми Ахмєтова.

• Спецдозволи на германій також має Віталій Кропачов (викупив активи Януковича, а в 2023 хотів інвестувати в медія-холдинг Мураєва).

• Титанієві та цирконієві руди - в руках Андрія Бродського.

• Весь літій належить родині Табалових (батько був депутатом від «Батьківщини»).

• Дозвіл на графіт і ніобій мають турки («Онур»).

• Спецдозвіл на графіт має комбінат, зареєстрований на австралійську та словацьку фірму.

• Марганцеві руди добувають Коломойський та Пінчук.

От і думай тепер: на яких підставах Зеленський у «план перемоги» вносив пункт про розплату цінними надрами - якщо більшість із них уже мають власників? Відповідно: навіщо тепер накручувати собі рейтинги героїчного захисника копалин, якщо вони вже й так роздані?
О.Дроздов
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03.04.2025 09:11 Відповісти
Ти тупий за гроші чи від природи?
Компанії з видобутку любої власності платять мита в бюджет. От на ці мита розкрила хавало твоя руда мавпа. І пофігу кому та компанія належить...
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03.04.2025 09:33 Відповісти
"Земля, її надра, атмосферне повітря... ...є об'єктами права власності Українського народу".
Але дістаються народу лише мита, та й то не факт...
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03.04.2025 09:43 Відповісти
Для особо одарьонних: надра без власників видобутку ще є і запропонував їх сам найвеличніший у віртуальному "плані перемоги" ,п.4,при цьому не окресливши проект угоди.Проект угоди запропонувала амер.делегація,а зе вже не знає,що робити з тим,що сам запропонував.
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03.04.2025 09:43 Відповісти
пох що пропонував твій клоун - зараз мова йде про дозволи і мита які йдуть в бюджет. Різницю розумієш, дятел?
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03.04.2025 09:55 Відповісти
для особо одарьонних:ті надра,що мають власників видобутку працюють і платять податки і далі в бюджет,вище є їх перелік.зейло запропонував решта надр.
Різницю розумієш,дятел?
Як не розумієш,то тому і особо одарьонний.
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03.04.2025 10:05 Відповісти
Ск.. ти просто жива ілюстрація данніга -крюгера.
Тобі двічі написали що Трамп якраз і претендує на оті податки які платять видобувні компанії. Не на їх продукцію, а на відрахування з неї в бюджет.
Зюзя ж пропонував спільний видобуток - це різні речі.
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03.04.2025 10:13 Відповісти
Тебе більше цікавить срач,а не те,на що Трамп претендує,тим більше, угода ніде не опублікована.Так, що поговори сам з собою.
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03.04.2025 10:29 Відповісти
Ключевое слово "дилигация", благодаря отупевшим зелеДрочерам Украинские интересы представляют Отбросы всех мастей, во главе с фсбєшником Елдаком...
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03.04.2025 09:21 Відповісти
Як в тому анекдоті -
- А скільки вас?
- Двоє.
- От між собою і поговоріть...
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03.04.2025 09:29 Відповісти
Краще сам з собою поговори,тебе ніхто не кликав поговорить
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03.04.2025 10:08 Відповісти
Після того що Тампон витворяє ви ще хочете Тампону віддати всі наші копалини, енергетику, інфраструктуру а там і землю?
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03.04.2025 09:35 Відповісти
А скільки сосен корабельних та сексологинь буде включено в склад делегації?
Хламідія теж летить?
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03.04.2025 09:38 Відповісти
А хто ж ці «корисні копачі» від України?
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03.04.2025 09:41 Відповісти
Щось мовчить зескот, що їх лідер їздив по світу і просив зброю. Як виявилося сьогодні він купував частину старої, нікому там не потрібної зброї за рахунок наших надр. А хіба мав право Боневтік Брехливий розпоряджатися нашими надрами, коли в Конституції їх власником є народ?
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03.04.2025 09:46 Відповісти
Їжжайтє хлопці....пінжаки поверх термобілизни одягти не забудьте
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03.04.2025 09:46 Відповісти
Во время войны такие договора можно подписывать только в обмен на большую безвозмездную военную помощь и за очень большие гарантии безопасности в будущем, что из этого нам обещает Америка?

Ни хрена, поэтому наш ответ им должен быть адекватным - хрен вам!
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03.04.2025 11:04 Відповісти
ну дык предложили по барыжной привычке попилять чужие народные ресурсы. как у нас принято, уже. а это вообще-то зашквар. вон, к примеру, Хйло предложил Украину (и не только) поделить - для него тоже - обычное дело, но некоторые у виска крутят и лечиться советуют. да и вообще горящую хату, особенно чужую, делить и продавать - это криминал. сначала промышленность обучение оборону заводы армию потушить желательно.
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03.04.2025 12:01 Відповісти
Нехер туда ехать
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03.04.2025 13:32 Відповісти
 
 