Делегація з України приїде в США в кінці цього або на початку наступного тижня, щоб обговорити угоду про корисні копалини, - Бессент

Українська делегація приїде до США цього тижня або на початку наступного, щоб обговорити запропоновану угоду про економічне співробітництво.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Bloomberg.

За його словами, українська сторона "найняла адвоката", а з боку Сполучених Штатів угода "готова".

"Ми вважаємо цю угоду дуже важливою для американського народу, для українського народу і для мирного процесу", - наголосив Бессент.

Як повідомлялося раніше, нинішня версія угоди про копалини є невигідною для України, тому Київ проситиме США про внесення змін.

Нагадаємо, раніше нардеп "Голосу" і заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк повідомив, що США передали Україні новий проєкт угоди про корисні копалини, який має бути ратифіковано у Верховній Раді.

Цей варіант, на його погляд, є невигідним для України.

За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа повернула до угоди про копалини вимогу відшкодувати всю допомогу, яку США надали Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

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