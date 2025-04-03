Делегація з України приїде в США в кінці цього або на початку наступного тижня, щоб обговорити угоду про корисні копалини, - Бессент
Українська делегація приїде до США цього тижня або на початку наступного, щоб обговорити запропоновану угоду про економічне співробітництво.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю Bloomberg.
За його словами, українська сторона "найняла адвоката", а з боку Сполучених Штатів угода "готова".
"Ми вважаємо цю угоду дуже важливою для американського народу, для українського народу і для мирного процесу", - наголосив Бессент.
Як повідомлялося раніше, нинішня версія угоди про копалини є невигідною для України, тому Київ проситиме США про внесення змін.
Нагадаємо, раніше нардеп "Голосу" і заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк повідомив, що США передали Україні новий проєкт угоди про корисні копалини, який має бути ратифіковано у Верховній Раді.
Цей варіант, на його погляд, є невигідним для України.
За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа повернула до угоди про копалини вимогу відшкодувати всю допомогу, яку США надали Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
порося.... запропонувала копалин на 300 міліардів в борг України.
ото "бізнєсмєни" !
.
цей прийде, грабить...
обоє лисої й рудоє
.
А так до кого їдуть? До секретута?
..
Трамп же не трус - має приїхати і спробувати ПЕРЕПИЧКУ на Б Хмельницького , як це Байден зробив . Міг би і до Харкова та Херсона доїхати, як це роблять європейські політики
• Право на користування надрами мають 2268 компаній і 78 фізичних осіб.
• Кількість чинних спецдозволів на надра - 3 482.
• Видобуток уже здійснюють 502 компанії, які входять до 255 корпоративних груп.
• 15% усіх компаній (351) - іноземні.
• Половина (45%) іноземних компаній - це ОФШОРИ (137 з Кіпру, 13 зі Сейшельських островів, 10 із Белізу).
• Власниками спецдозволів є громадяни з 51 країни світу.
• 34 компанії - з Нідерландів, 24 зі Швейцарії, 23 з Великобританії, 21 з Німеччини, 16 із Чехії, 14 зі США, 13 із Туреччини, 12 з Австрії.
• 16 із 50 найбільш критичних копалин перебувають в руках 39 компаній.
• З них 10 - державні (це чверть), решта - приватні.
• Германій видобувають 7 державних компаній, найбільша з яких (Демурінський ГЗК) до 2023 року належала підсанкційному росіянину Шелкову (№59 найбагатших росіян).
• Видобуток титану контролює азербайджанець Насіб Хасанов (власник Водафону).
• Графіт, цинк, берилій та цирконій належать групі АТБ Геннадія Буткевича (починав як права рука Лазаренка).
• Нікель, хром і тантал оформлені на батька Якименка - нардепа зі слуг народу, очільника Підкомітету з охорони та оптимального використання надр.
• Титан, ванадій, скандій і цирконій видобуває Фірташ (під санкціями США і РНБО).
• Германій також видобувають 3 фірми Ахмєтова.
• Спецдозволи на германій також має Віталій Кропачов (викупив активи Януковича, а в 2023 хотів інвестувати в медія-холдинг Мураєва).
• Титанієві та цирконієві руди - в руках Андрія Бродського.
• Весь літій належить родині Табалових (батько був депутатом від «Батьківщини»).
• Дозвіл на графіт і ніобій мають турки («Онур»).
• Спецдозвіл на графіт має комбінат, зареєстрований на австралійську та словацьку фірму.
• Марганцеві руди добувають Коломойський та Пінчук.
От і думай тепер: на яких підставах Зеленський у «план перемоги» вносив пункт про розплату цінними надрами - якщо більшість із них уже мають власників? Відповідно: навіщо тепер накручувати собі рейтинги героїчного захисника копалин, якщо вони вже й так роздані?
О.Дроздов
Компанії з видобутку любої власності платять мита в бюджет. От на ці мита розкрила хавало твоя руда мавпа. І пофігу кому та компанія належить...
Але дістаються народу лише мита, та й то не факт...
Різницю розумієш,дятел?
Як не розумієш,то тому і особо одарьонний.
Тобі двічі написали що Трамп якраз і претендує на оті податки які платять видобувні компанії. Не на їх продукцію, а на відрахування з неї в бюджет.
Зюзя ж пропонував спільний видобуток - це різні речі.
- А скільки вас?
- Двоє.
- От між собою і поговоріть...
Хламідія теж летить?
Ни хрена, поэтому наш ответ им должен быть адекватным - хрен вам!
чужиенародные ресурсы. как у нас принято, уже. а это вообще-то зашквар. вон, к примеру, Хйло предложил Украину (и не только) поделить - для него тоже - обычное дело, но некоторые у виска крутят и лечиться советуют. да и вообще горящую хату, особенно чужую, делить и продавать - это криминал. сначала промышленность обучение оборону заводы армиюпотушить желательно.