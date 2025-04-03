"Шольц засудив рішення Трампа про тарифи: Це підриває вільну торгівлю у світі "

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив категоричну критику щодо рішення президента США Дональда Трампа про введення нових мит, наголосивши, що це рішення є серйозною загрозою для глобальної економіки.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Шольц назвав крок Трампа "докорінно хибним" і підкреслив, що воно підриває вільну торговельну систему, яка сприяла процвітанню у світі, що, за його словами, є досягненням США.

Він застеріг, що від цих "непродуманих рішень" постраждають усі країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр-міністр Франції Байру: Митні збори США - катастрофа для світової економіки

Також міністр економіки Німеччини Роберт Габек додав, що введення таких мит - це "найбільш руйнівне підвищення тарифів за останні 90 років", і застеріг, що наслідки цих рішень будуть "драматичними". Він закликав країни, що підтримують вільну торгівлю, об'єднатися і виступити єдиним фронтом у відповідь.

Габек також зазначив, що наявні торговельні угоди не завдають шкоди США, як заявляє Трамп, і що наслідки таких рішень не обмежуватимуться лише Німеччиною та Європою. Міністр підкреслив, що в Німеччині вже розроблені заходи у відповідь, які поки що не розголошуються, але будуть реалізовані, коли настане час.

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія реагуватиме на тарифи Трампа "холодною головою", - Стармер