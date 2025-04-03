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Новини Тарифи Трампа
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Шольц засудив рішення Трампа про тарифи: Це підриває вільну торгівлю у світі

Олаф Шольц про армію України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив категоричну критику щодо рішення президента США Дональда Трампа про введення нових мит, наголосивши, що це рішення є серйозною загрозою для глобальної економіки.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Шольц назвав крок Трампа "докорінно хибним" і підкреслив, що воно підриває вільну торговельну систему, яка сприяла процвітанню у світі, що, за його словами, є досягненням США.

Він застеріг, що від цих "непродуманих рішень" постраждають усі країни. 

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Також міністр економіки Німеччини Роберт Габек додав, що введення таких мит - це "найбільш руйнівне підвищення тарифів за останні 90 років", і застеріг, що наслідки цих рішень будуть "драматичними". Він закликав країни, що підтримують вільну торгівлю, об'єднатися і виступити єдиним фронтом у відповідь.

Габек також зазначив, що наявні торговельні угоди не завдають шкоди США, як заявляє Трамп, і що наслідки таких рішень не обмежуватимуться лише Німеччиною та Європою. Міністр підкреслив, що в Німеччині вже розроблені заходи у відповідь, які поки що не розголошуються, але будуть реалізовані, коли настане час.

Трамп запровадив тарифи

Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.

Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.

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Автор: 

мито (1016) тарифи (2028) Трамп Дональд (5576) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+4
Засуетились, клоуны европейские? Сидели всю жизнь на непрямых дотациях США (через торговлю). А теперь лавочка прикрылась...
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03.04.2025 13:04
+4
Хватіт карміть європу!
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03.04.2025 13:08
+3
"Шольц назвав крок Трампа "докорінно хибним" і підкреслив, що воно підриває вільну торговельну систему, яка сприяла процвітанню у світі"

Цікаво, а квоти та обмеження на українську продукцію, встановлені Європою, сприяють процвітанню у світі? Не підривають "вільну торговельну систему"?
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03.04.2025 13:50
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Шольц засудив рішення Трампа

І який вирок?
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03.04.2025 12:58 Відповісти
10 років занепокоєння.
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03.04.2025 13:11 Відповісти
чхав він на вільну торгівлю..., там де вільна торгівля, Америка не буде знов великою...
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03.04.2025 12:58 Відповісти
Ну, будуть, значить, вільна торгівля і велика Америка окремо.
Де велика Америка є, там вільної торгівлі немає, і навпаки.
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03.04.2025 13:01 Відповісти
Що гадати - скоро дізнаємося.
Однак любий здоровий глузд розуміє що ізоляціоніська економічна політика мало корисна.
Проста причина - для розвитку виробництва потрібен великий масштаб.
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03.04.2025 13:10 Відповісти
Вы не знаете того что знает администрация Трампа. Нету денег на поддержание вчерашнего уровня. Администрации Трампа нужно где угодно взять денег сегодня. Даже если завтра это обернется убытком. Приход Трампа тако же соглашение элит как и в Украине. Нужен лидер который уменьшит долг. Потому что доллары стали хуже брать
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03.04.2025 13:36 Відповісти
Де брати гроші? Трамп це давно зрозумів - прочитавши методичку ліліпутіна.
Рецепт простий - треба обікрасти багатого сусіда - Європу, не Китай - бо Китай обікрасти не вдасться.
Буде так - Трамп підло, хитро та замасковано буде намагатися обікрасти Європу - бо там є гроші.
Ось і весь секрет.
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03.04.2025 13:42 Відповісти
Нет секрета. Сперва Европа кормилась колониями. Затем, после войны, Америка поднялась объедая Европу. К концу 8-десятых есть стало нечего, но на стол подали распавшийся Союз. Его хватило на 30 лет.
Сейчас хорошо съесть бы отьевшуюся Россию. Но для этого нужно было объединиться.
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03.04.2025 14:06 Відповісти
СССР сам себе подав на стіл. А так все вірно - крім "отьевшейся россии"
А що грабувати в "отьевшейся россии"? Крейсєр Автору?
Всі статки "отьевшейся россии" в руках 10 мільярдерів, які вивели їх в офшори.
Думаєш мільярдери росії д%біли і не зробили висновки сталінської колєктівізації і горбачевского грабунку?
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03.04.2025 14:13 Відповісти
Миллиардеры России, в отличии от украинских красных директоров, представителей старой мафии и родственников очередного президента, назначены КГБ и им доверено хранить деньги кооператива Озеро. Усманов и Абрамович честно приумножают богатство страны, пропивая/проедая 0,0001%. А Ходаковский захотел две палки колбасы и показательно поехал на отсидку. Не уважая Россию и лично ***** вынужден признать с миллиардерами там порядок
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03.04.2025 14:46 Відповісти
Мільярдери росії примножують своє багатство а не "багатсво страни"
Ти, Друже, застряг в тезах ссср.
Яким чином ДЕВ'ЯТЬ яхт путіна "Шахрезада" чи палац путіна в Геленжіку відносяться до "багатства страни"?
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03.04.2025 15:54 Відповісти
Таке завдання свому агенту поставило *****.
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03.04.2025 13:01 Відповісти
Навпаки. У куйла і Доні один хазяин. КПК. Комуністична партія Китаю.
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04.04.2025 06:48 Відповісти
Трампу не сказали, що ці мита будуть закладені в ціну і заплатять їх самі ж американці))
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03.04.2025 13:02 Відповісти
не сказали даунам що бігають з наліпками зекоманда ой червоними китайськими кепками МАГА
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03.04.2025 13:11 Відповісти
Що можна розказати тому хто ледь не забув підписати Закон про ці самі мита.
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03.04.2025 13:13 Відповісти
В команді Трампа немає ні одного притомного економіста? -- всі популісти?
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03.04.2025 13:03 Відповісти
Який піп, такий прихід. Трампон не хоче чути правду, вони йому й не кажуть.
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03.04.2025 13:06 Відповісти
Відповідь повинна бути миттєвою і дзеркальною, а то зараз поїдуть домовлятися і цілувати у дупу трампона.
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03.04.2025 13:03 Відповісти
Засуетились, клоуны европейские? Сидели всю жизнь на непрямых дотациях США (через торговлю). А теперь лавочка прикрылась...
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03.04.2025 13:04 Відповісти
Хватіт карміть європу!
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03.04.2025 13:08 Відповісти
Засуетілісь. Будуть переговори, переговори ще раз переговори без толку... десь 1 - 2 роки коли рудий доні втратить рейтинг потім виберуть нового президента...
Ніхто не бажає ворогувати з Америкою після трампа.
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03.04.2025 13:12 Відповісти
Про 1-2 роки не совсем понял. Президент в США избирается на 4 года
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03.04.2025 13:19 Відповісти
Пів року - трамп уже побув.
Далі ще 2 - 2,5 рокі і в Америці починають готуватися до нових виборів президента - останній рік президенства це вже не діяльність а агітація.
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03.04.2025 13:23 Відповісти
72 дня Трамп - президент
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03.04.2025 13:24 Відповісти
Ну 3 роки - тобі легше?
А навіть 4 - це швидко для Світу.
Я навіть не згадую що трамп може і не досидіти до кінця сроку.
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03.04.2025 13:34 Відповісти
десятки свіжозареганих акаунтів поносять европу та розповідають як файно заживе магістан.
щось тут не чисто
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03.04.2025 13:12 Відповісти
Яких ще прямих дотаціях Европи, вона не непрямих дотаціях США. Он нещодавно збиралися виділити 45 млрд, по факту не змогли знайти 5, а закінчилося все це "ну, хто скільки зможе, те і давайте".
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03.04.2025 13:55 Відповісти
Ви просто рахуєте це як пряму допомогу, не враховуючи те, що ці гроші ніхто б не виділив, якби США не спонсорувало Европу і не просувало Україну як майбутнього члена, по друге, це загальна допомога з березня 24 року, тобто 19 млрд за рік, а не за місяць, по трете, побачимо, чи буде Европа виконувати ці домовленості після введення мит.
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03.04.2025 14:15 Відповісти
трампіст-новорег? а ну брись звідси
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03.04.2025 13:14 Відповісти
так вони ховаються під новими ніками, а то якось не комільфо захидити як секонд фірст
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03.04.2025 13:18 Відповісти
Повністю згоден, що НАТО це штучний і нічим не підкріплений альянс, що "вільна торгівля". А тепер ті, хто сам в Европі впровадив мита, монополію, обмеження скавчать на Трампа, що він виявляється хоче дійсно партнерства, а не бути майданчиком для розвитку економіки інших країн.
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03.04.2025 13:51 Відповісти
скавчать на Трампа, що він виявляється хоче дійсно партнерства

 Ви забули в кінці написати "зробимо америку знов великою". Не дамо іншим країнам розвиватись за рахунок штатів. Ні десятка яіц нахлєбнікам із Європі !
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03.04.2025 14:17 Відповісти
Шольц запіздав з висновками про бите вухо з США!
Шестиразовий банкрот з США , гадить усім!!
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03.04.2025 13:18 Відповісти
А де ж ви всі були, коли поляки висипали на землю українське зерно? Жодне європейське падло і рота тоді не розкрило, не згадало про вільну торгівлю.
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03.04.2025 13:47 Відповісти
"Шольц назвав крок Трампа "докорінно хибним" і підкреслив, що воно підриває вільну торговельну систему, яка сприяла процвітанню у світі"

Цікаво, а квоти та обмеження на українську продукцію, встановлені Європою, сприяють процвітанню у світі? Не підривають "вільну торговельну систему"?
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03.04.2025 13:50 Відповісти
та отож, впровадили монополію на свої товари и думали, що так буде вічно.
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03.04.2025 13:52 Відповісти
"Шольц засудив рішення Трампа про тарифи: Це підриває вільну торгівлю у світі "

Лицемір Шольц забув, що в Німеччині та в ЄС є заборонні мита на американські товари? Вільна торгівля - це не гра в одні ворота
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03.04.2025 13:53 Відповісти
Шольц после отставки что-то комментирует , а Байден совсем притих
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03.04.2025 14:33 Відповісти
https://x.com/Play_Hard_Fun

TranceFM@Play_Hard_Fun



До речі, введені тарифи вдарять по ЄС, яка нам сильно допомагає. З усіх цих фактів, складається логічно підтверджений ланцюжок, що Трам є агентом гусні. Ми це знали давно, але не всі в це хотіли вірити. Складіть логічний ланцюжок з фактів і у вас все вийде (тим, хто не вірить).
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03.04.2025 14:53 Відповісти
 
 