Шольц засудив рішення Трампа про тарифи: Це підриває вільну торгівлю у світі
Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив категоричну критику щодо рішення президента США Дональда Трампа про введення нових мит, наголосивши, що це рішення є серйозною загрозою для глобальної економіки.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Шольц назвав крок Трампа "докорінно хибним" і підкреслив, що воно підриває вільну торговельну систему, яка сприяла процвітанню у світі, що, за його словами, є досягненням США.
Він застеріг, що від цих "непродуманих рішень" постраждають усі країни.
Також міністр економіки Німеччини Роберт Габек додав, що введення таких мит - це "найбільш руйнівне підвищення тарифів за останні 90 років", і застеріг, що наслідки цих рішень будуть "драматичними". Він закликав країни, що підтримують вільну торгівлю, об'єднатися і виступити єдиним фронтом у відповідь.
Габек також зазначив, що наявні торговельні угоди не завдають шкоди США, як заявляє Трамп, і що наслідки таких рішень не обмежуватимуться лише Німеччиною та Європою. Міністр підкреслив, що в Німеччині вже розроблені заходи у відповідь, які поки що не розголошуються, але будуть реалізовані, коли настане час.
Трамп запровадив тарифи
Нагадаємо, Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до США. Для деяких країн тарифи вищі. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз - 20%.
Згодом стало відомо, що Трамп оголосив надзвичайний стан в економіці країни.
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І який вирок?
Де велика Америка є, там вільної торгівлі немає, і навпаки.
Однак любий здоровий глузд розуміє що ізоляціоніська економічна політика мало корисна.
Проста причина - для розвитку виробництва потрібен великий масштаб.
Рецепт простий - треба обікрасти багатого сусіда - Європу, не Китай - бо Китай обікрасти не вдасться.
Буде так - Трамп підло, хитро та замасковано буде намагатися обікрасти Європу - бо там є гроші.
Ось і весь секрет.
Сейчас хорошо съесть бы отьевшуюся Россию. Но для этого нужно было объединиться.
А що грабувати в "отьевшейся россии"? Крейсєр Автору?
Всі статки "отьевшейся россии" в руках 10 мільярдерів, які вивели їх в офшори.
Думаєш мільярдери росії д%біли і не зробили висновки сталінської колєктівізації і горбачевского грабунку?
Ти, Друже, застряг в тезах ссср.
Яким чином ДЕВ'ЯТЬ яхт путіна "Шахрезада" чи палац путіна в Геленжіку відносяться до "багатства страни"?
Ніхто не бажає ворогувати з Америкою після трампа.
Далі ще 2 - 2,5 рокі і в Америці починають готуватися до нових виборів президента - останній рік президенства це вже не діяльність а агітація.
А навіть 4 - це швидко для Світу.
Я навіть не згадую що трамп може і не досидіти до кінця сроку.
щось тут не чисто
Ви забули в кінці написати "зробимо америку знов великою". Не дамо іншим країнам розвиватись за рахунок штатів. Ні десятка яіц нахлєбнікам із Європі !
Шестиразовий банкрот з США , гадить усім!!
Цікаво, а квоти та обмеження на українську продукцію, встановлені Європою, сприяють процвітанню у світі? Не підривають "вільну торговельну систему"?
Лицемір Шольц забув, що в Німеччині та в ЄС є заборонні мита на американські товари? Вільна торгівля - це не гра в одні ворота
TranceFM@Play_Hard_Fun
До речі, введені тарифи вдарять по ЄС, яка нам сильно допомагає. З усіх цих фактів, складається логічно підтверджений ланцюжок, що Трам є агентом гусні. Ми це знали давно, але не всі в це хотіли вірити. Складіть логічний ланцюжок з фактів і у вас все вийде (тим, хто не вірить).