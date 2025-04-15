Чітких контурів угоди щодо України поки немає, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про "позитивні результати" у роботі щодо "врегулювання" війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Щодо українського врегулювання йде досить напружена робота, є позитивні результати, але миттєвих чекати не варто. Поки що немає чітких контурів угоди щодо українського врегулювання, але є політична воля рухатися в її бік", - сказав він.

За словами Пєскова, розмови з Трампом протягом найближчих кількох днів у графіку диктатора Путіна немає.

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Напередодні голова СЗР Росії Наришкін сказав, що мир в Україні може бути досягнутий за дотримання трьох умов. Серед яких, без'ядерний статус України.

За даними WSJ, кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.

Спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф назвав свої переговори з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня "переконливими", заявивши, що вони обговорювали кроки, які можуть покласти край війні в Україні і, можливо, призвести до створення бізнес-можливостей.

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