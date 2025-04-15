УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5539 відвідувачів онлайн
Новини Припинення війни
2 911 13

Чітких контурів угоди щодо України поки немає, - Пєсков

У Кремлі зробили заяву про мирну угоду. Що відомо

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про "позитивні результати" у роботі щодо "врегулювання" війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Щодо українського врегулювання йде досить напружена робота, є позитивні результати, але миттєвих чекати не варто. Поки що немає чітких контурів угоди щодо українського врегулювання, але є політична воля рухатися в її бік", - сказав він.

За словами Пєскова, розмови з Трампом протягом найближчих кількох днів у графіку диктатора Путіна немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доля мораторію на удари по українській енергетиці залежить від рішення Путіна, - Пєсков

Напередодні голова СЗР Росії Наришкін сказав, що мир в Україні може бути досягнутий за дотримання трьох умов. Серед яких, без'ядерний статус України.

За даними WSJ, кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.

Спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф назвав свої переговори з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня "переконливими", заявивши, що вони обговорювали кроки, які можуть покласти край війні в Україні і, можливо, призвести до створення бізнес-можливостей.

Читайте: Пєсков про наміри Мерца передати Taurus для України: Це призведе до ескалації війни

Автор: 

Пєсков Дмитро (1617) росія (65129) війна в Україні (3839)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
15.04.2025 13:24
+7
показати весь коментар
15.04.2025 13:28
+3
ніякий кацап не ведмідь,а обіссяний, смердючий козел.
показати весь коментар
15.04.2025 13:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.04.2025 13:20 Відповісти
путлєр хоче миру? - з якого дива - зброя і тільки зброя - Трамп навіть не заїкається
показати весь коментар
15.04.2025 13:23 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2025 13:24 Відповісти
Контур песця над парашею стає все чіткішим.
показати весь коментар
15.04.2025 13:28 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2025 13:28 Відповісти
Після інтервʼю Зеленського Каналу «60 sekonds" зайорзали сrаками і москва і Вашінгтон
показати весь коментар
15.04.2025 13:29 Відповісти
республіканський слон:

ведмідь веде переконливі переговори і обіцяє більше не їсти травоїдних тварин. Ключове питання - ведмідь хоче доїсти 4 так звані лапи і 1 хвіст.

ведмідь:

поки що немає чітких контурів угоди щодо травоїдних. Але ми рухаємось зі слоником в спільному напрямку. Швидких результатів очікувати не варто, піду поки поїм
показати весь коментар
15.04.2025 13:29 Відповісти
ніякий кацап не ведмідь,а обіссяний, смердючий козел.
показати весь коментар
15.04.2025 13:43 Відповісти
Напередодні голова СЗР Росії Наришкін сказав, що мир в Україні може бути досягнутий за дотримання трьох умов. Серед яких, без'ядерний статус України. Того, что хранится в Чернобыльской зоне, хватит для уничтожения всего населения параши 10-20 раз. Так что мы будем "типа безъядерными", но если что, всё это по свинособакам и применим.
показати весь коментар
15.04.2025 13:41 Відповісти
А щодо пушкіністану контури угоди є?
показати весь коментар
15.04.2025 14:22 Відповісти
Контури врегулювання россійської агрессії досить чітки.
-військовий трибунал проти всіх кремлівськиї військових злочинців.
-виплата репарацій
-демілітаризація і денацифікація россійських нацистів.
показати весь коментар
15.04.2025 14:30 Відповісти
Раші в плані економіки арктичний звірок підкрадається.
Жорсткіші санкції і зброї нормальної побільше нам...
Але ж...трамп сказав,що раша і так під санкціями,китай і кндр втиху озброєння дають,а у нашої влади пріоритет дороги і п'ятирічний план іригації...
показати весь коментар
15.04.2025 14:38 Відповісти
Дебіл, знов контури валізи ху...ла з угодою переплутав, казали же тобі що вусами ти краще працюєш
показати весь коментар
15.04.2025 14:39 Відповісти
 
 