Чітких контурів угоди щодо України поки немає, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про "позитивні результати" у роботі щодо "врегулювання" війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Щодо українського врегулювання йде досить напружена робота, є позитивні результати, але миттєвих чекати не варто. Поки що немає чітких контурів угоди щодо українського врегулювання, але є політична воля рухатися в її бік", - сказав він.
За словами Пєскова, розмови з Трампом протягом найближчих кількох днів у графіку диктатора Путіна немає.
Напередодні голова СЗР Росії Наришкін сказав, що мир в Україні може бути досягнутий за дотримання трьох умов. Серед яких, без'ядерний статус України.
За даними WSJ, кілька високопосадовців президента США Дональда Трампа, зокрема державний секретар США Марко Рубіо та посланник з питань України Кіт Келлог, закликають його бути більш обережним у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним.
Спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф назвав свої переговори з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня "переконливими", заявивши, що вони обговорювали кроки, які можуть покласти край війні в Україні і, можливо, призвести до створення бізнес-можливостей.
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ведмідь веде переконливі переговори і обіцяє більше не їсти травоїдних тварин. Ключове питання - ведмідь хоче доїсти 4 так звані лапи і 1 хвіст.
ведмідь:
поки що немає чітких контурів угоди щодо травоїдних. Але ми рухаємось зі слоником в спільному напрямку. Швидких результатів очікувати не варто, піду поки поїм
-військовий трибунал проти всіх кремлівськиї військових злочинців.
-виплата репарацій
-демілітаризація і денацифікація россійських нацистів.
Жорсткіші санкції і зброї нормальної побільше нам...
Але ж...трамп сказав,що раша і так під санкціями,китай і кндр втиху озброєння дають,а у нашої влади пріоритет дороги і п'ятирічний план іригації...