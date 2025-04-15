Зеленський про зустрічі щодо корисних копалин між Україною та США: Завершились позитивно

Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивні результати перших зустрічей технічних команд України та США щодо майбутньої угоди про співпрацю у сфері корисних копалин.

Про це президент сказав під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була зустріч технічної команди, і зустрічі на цьому рівні в різному форматі - і офлайн, і онлайн - будуть продовжуватися весь цей тиждень. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали", - заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що обидві сторони наразі задоволені проміжними результатами: "Поки що обидві сторони завершили зустрічі позитивно".

Раніше повідомлялося, що переговори між Україною та США щодо доступу до корисних копалин пройшли у напруженій атмосфері - прориву не досягнули.

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Нагадємо, наприкінці березня президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.

23 березня Київ отримав від американської сторони новий проєкт угоди про контроль над критично важливими мінеральними ресурсами та енергетичними активами України. Утім, США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".

Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала новий текст угоди. За її словами, українська сторона опрацьовує її та намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами.

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ розслідувати витік інформації про останню пропозицію США щодо угоди про корисні копалини.

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