Зеленський про зустрічі щодо корисних копалин між Україною та США: Завершились позитивно
Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивні результати перших зустрічей технічних команд України та США щодо майбутньої угоди про співпрацю у сфері корисних копалин.
Про це президент сказав під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.
"Це була зустріч технічної команди, і зустрічі на цьому рівні в різному форматі - і офлайн, і онлайн - будуть продовжуватися весь цей тиждень. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали", - заявив Зеленський.
Глава держави підкреслив, що обидві сторони наразі задоволені проміжними результатами: "Поки що обидві сторони завершили зустрічі позитивно".
Раніше повідомлялося, що переговори між Україною та США щодо доступу до корисних копалин пройшли у напруженій атмосфері - прориву не досягнули.
Нагадємо, наприкінці березня президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.
23 березня Київ отримав від американської сторони новий проєкт угоди про контроль над критично важливими мінеральними ресурсами та енергетичними активами України. Утім, США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".
Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала новий текст угоди. За її словами, українська сторона опрацьовує її та намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами.
Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ розслідувати витік інформації про останню пропозицію США щодо угоди про корисні копалини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://forbesbulgaria.com/2025/04/15/balgariya-nyama-da-prodava-reaktorite-ot-aets-belene-na-ukrajna/
ну барану ж видно що трамп творить якусь дичину і поки він не почне робити щось нормальне пройде пів року.
то нащо під його ідіотську трампівську руку лізти, краще послати його або акуратно сказати що вас не чуємо і повернутися до розмови за пів року, коли воно стане людиною а не ідіотом якось весь світ послав тільки Україна не змогла.
всім насрати на зброю байдена, ті крихти і залишки тих крихт вже нікому не цікаві.
байден запустив воєнний бізнес, він розкочегарився і ось трамп перед дилемою.
бо тепер трамп президент і зупинити воєнний бізнес це вдарити по американській економіці і по виборцях респпартії.
а якщо не зупиняти то треба кудись ту зброю дівати а трамп взяв курс на приниження союзників і облизування путіна а при такій схемі американську зброю ніхто не купить.
центр всесвіту зараз це гризня китая та америки.
Договора подписанные под принуждением, можно повесить возле рулона туалетной бумаги.
Джерело: https://censor.net/ua/n3546987
Сторони домовились про те, що домовлятись поки зарано, бо кластери однієї сторони в влазять в кейси іншої сторони...
Тампон не угрожает рашке и ху...йлу проблемами.
Вывод только один.
А за минералы Украины, которые ему не принадлежат - угрожает.
Такое впечатление, что Трамп грозный со сдвинутыми бровями только перед более слабыми.
А перед равным или более сильным - сцит.
Типичный портрет уличного гопника, а не руководителя самой мощной страны в мире.
Так вот, где собака порылась!
https://www.facebook.com/100008814905829/posts/pfbid0GV9Jtm783s9Chd3X3U1jorf1z5qs2RaZVNr2uZoqUwjrmb2o5t8pzuy4mr3d7rFNl/?app=fbl
Читайте, любознательные граждане!
Всё, что вы хотели узнать, но не знали где.
"Многие просили письменный вариант по теме эфира .
Итак , о какой такой «подводной части айсберга» я говорю когда речь идет о правлении администрации нового президента ? И имеет ли отношение то, что делает Трамп к «тайному досье Краснова ?»
Итак : КТО СТОИТ ЗА ТРАМПОМ .
Вернемся в 2007 год .
Когда программист вычислительной платформы ,блогер по имени Куртис Ярвин начинает писать о реорганизации миропорядка под названием «темное просвещение» .
Этот человек стал главным идеологом нового фашистского режима технократии . Он вполне ясно и точно излагал идеологию по полному подчинению Америки олигархической верхушке, которая будет управлять народом при помощи технологий искусственного интеллекта.
Но вернемся в то время, когда Куртис Явин начал вести блог RX по радикальный критике демократии и заменой её на тоталитарную автократию.
1. ЯРВИН :
Обвинение демократии в слабости привлекли внимание многих олигархов, в частности - миллиардера Питера Тиля и Стива Бенона -правой руки Трампа .
Явин утверждал , что демократия - это провал, и она должна быть заменена властью небольшой верхушки олигархов над полностью подчинённым ей планктоном, идеи которому внушается интеллектуальной элитой - всех подряд незачем допускать к выборам и управлению .
Ярвин является крёстным отцом нео реакционизма, также он предложил идею под названием Рейдж - уволить всех госслужащих, упразднить всю бюрократию и демократические федеральные институты ( что сегодня мы уже и наблюдаем ).
Явин является также поклонником Путина - он изображал Путина, как несгибаемого человека не желающего подчиняться демократии.
Явин предложил решение тем кто «устал» от свобод ЛГБТ и прочих «радостей» демократии - решение недовольным системой , которые хотели ее снести .
Также Явин в 2012-м году написал о том ,что американцы, которые хотят изменить свою жизнь, должны преодолеть страх перед диктатурой, и что демократия это иллюзия.
Явин предлагал разбить весь мир на мини страны - заплатки , контролируемые техно корпорациями без учёта мнения жителей - он предлагал суверенную власть с тотальной системой наблюдения, сканами и чипированием , камерами повсюду, со сканированием радужки глаза ,то есть любой житель мира контролируется везде и всегда -неважно в машине он или в туалете , все передвижения фиксируются . Свои мини государства он назвал лоскутами - заплатками .
Он выступал за политические чистки, и главное -за создание иллюзорного мира.
Недовольных и непродуктивных (!!!!) он предлагал перевести на био дизельное топливо, которое может помочь в обеспечении энергии mini автобусов (евгеника чистой воды) . Потом он скажет , что это была шутка , но читая его остальные высказывания понимаешь , что нет , а если вспомнить заявления Маска о том , что иммигрантов надо пускать только определенных профессий и уровня - то все сходится . Не продуктивные люди - это старые , инвалиды , люди имеющие отклонения (кто читал о фашистском рейхе, тот увидел сходство) - то есть все те , кто не может эффективно работать на государство .
Например , он предлагал визуализацию людей: сажать их в единичные камеры, где с помощью искусственного интеллекта и определённого оборудования для них будет создана альтернативная реальность, в которой они будут, якобы, жить на самом деле, пребывая в заключении.
Это он назвал «гуманной альтернативой геноциду».
Одним из главных и влиятельных последователей идей Явина был Питер Тиль- бывший гендиректор пейпал .
В 2013-м году Тиль инвестировал в компанию Куртиса Явина и стал её соучредителем
2. ТИЛЬ :
Теперь вернёмся в 2011 г.
Питер Тиль читает лекцию студентам. В первом ряду сидит полноватый мальчик, который слушает его открыв рот. Мальчика зовут Джей ди Венс . Суть лекции сводилась к тому, что думающие люди ,перспективные люди не должны тратить время на элитные школы ,а должны вкладывать свой интеллект и потенциал только в область технологий. Сам Питер Тиль на тот момент был уже успешным миллионером ,человеком, получившим от жизни всё. Сидящий в первом ряду студент был настолько впечатлен этой лекций ,что придя домой он написал Тилю
полное эмоции письмо.
В ответ Питер пригласил его навестить- с этого момента JD Vince стал протеже Питера Тиля, который потратил 15 000 000 на избирательную компанию для Венса в сенате.
Наш вице-президент является творением Тиля -как доктор Фауст вырастил гомункула в бутылке , так и Питер Тиль вырастил верного последователя который делает все ,что нужно ему и его окружению. Поскольку Питер Тиль являлся последователем идей Куртиса Явина, ему нужен был человек, который протащит эти идеи высшие эшелоны власти .
Венс переехал в Сан-Франциско, и стал работать в компании ,учредителем который был Тиль ,затем основал собственный фонд на Ария капитал, в которой инвестировали Тиль и Марк Андерссон ( венчурный гуру из совета директоров Фейсбука ) и Эрик Шмидт ( бывший директор Гугла )
.Технические олигархи, такие как Google , Meta , Microsoft и Amazon формировали мировые рынки ,но теперь захотели власти. И в этом, как никогда, помогала теория Явина, которая пошагово описала нужные действия .
Техническая олигархия во главе с Питером Тилем искала пути проникновения во власть, но им нужно было две вещи : первая - им нужен был человек, который представлял бы их интересы - таким человеком стал Венц, взрощенный Тилем с пелёнок. И второе - им нужен был «ледокол», с помощью которого они воплотят свои идеи и на чьей волне поддержки въедут во власть. Таким ледоколом для Тиля виделся Дональд Трамп -человек лишенный патриотизма, совести, морали и очень любившие деньги.
У многих возникали вопросы, как Венс до этого высказывавшийся против Трампа вдруг неожиданно встал на его сторону ?
И почему Трамп взял себе вице-президенты человека с отрицательным рейтингом? Ведь ,казалось бы ,в той ситуации ,на тех выборах учитывая их накал и важность , нужен был человек с высоким рейтингом, который привлёк бы как можно больше избирателей .
Вернёмся теперь в недалёкое прошлое:
Питер Тиль привозит Венса на знакомство к Трампу в 2021 году.
Встреча проходила при закрытых дверях. На столе у Трампа лежала стопка бумаг, в каждой из которых были распечатанные фразы Венса против Трампа. Так что же там происходило ,за закрытыми дверями ? И что было итогом этой встречи ?
А очень просто : там происходили торги . За каждую бумажку Трамп требовал денег - зная , что он может диктовать условия олигархам , которым нужно было посадить Венса в кресло вице-президента . Трамп не мог упустить такую возможность сшибить денег .
И именно таким образом Тиль и приближенные ему олигархия просто купили это кресло.
Итак - Ледокол был найден ,человеку куплено кресло- осталось только претворить все в жизнь
И Илон Маск, и Питер Тиль вложили миллионы в избирательную кампанию Трампа ,что обеспечило им уверенность в том ,что Трамп будет делать то ,что ему скажут и отрабатывать свои деньги .
В том же 2021-м году Венчурный фонд Венса нория Capital инвестировал деньги в Рамбл, куда перешли все республиканские инфлюэнсеры утверждающие ,что YouTube не дает им свободы слова.
В 2022-м году когда Дональд Трамп объявляет о своем участии в выборах, первым, кто его поддержал, был Венс - о котором ещё никто тогда не говорил. Таким образом, гонку за вице-президента не надо было выигрывать, её просто купила новая техно элита и правые представители кремниевой долины Питер Тиль , Илон Маск, Дэвид Сакс …
Теперь поговорим о Heritage Fondation.
Президент Кевин Roberts является другом Венса, которого он называл «лидером нашего движения», но на это никто не обратил внимания . При Робертсе фонд утратил свою прежнюю идентичность и склонился вправо. Heritage Fondation выпустили и создали "проект 2025", который является повесткой при реорганизации страны с правлением Трампа. Его программой - в точности повторяющей идеологию Ярвина .
Вы спросите - почему Трамп в первую каденцию ничего этого не сделал ?
Все просто - потому , что мало кто ожидал ,что Трамп победит в 2016-м году, поэтому, в основном, его кабинет состоял из ветеранов республиканской партии, и он не смог заполнить все вакансии «лояльными нацистами» , но на сегодня картина совершенно другая.
Проект Fondation 2025 представляет из себя пошагово преобразования страны на пути к превращению в страну соответствующую идеям Куртиса Явина.
Дональд Трамп долгое время утверждал ,что он не имеет к проекту никакого отношения ,но как только он вступил в должность, сразу стал ясно , что это неправда, в частности, почти все участники и авторы проекта занимают долж
Цопипасте не влізло.
"Чєм дєло кончілос??" (c)
Якщо Вас цікавлять відповіді на питання: чому почалася війна, чому світові пох доля нашої країни, чому так поводять себе трампи, маски, путлери, наші нікчемні владні дегенерати, чому наші громадяни вимушені втікати зі своєї рідної землі…
Відповіді на ці та багато інших життєвоважливих питань Ви знайдете тут http://loveread.ec/view_global.php?id=2398
Та запросто!
1. В Палату лордів треба обрати "Muppet Show".
2. В Палату громад - "Circus of Horrors".
3. Прем'єром обрати Керміта.
ці до писи поруч...
читаю і розумію що я та 23% були праві
він, моральний підарас!!!!!!!!!!