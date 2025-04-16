Вже цього тижня США та Україна можуть підписати угоду про копалини, - Бессент

Технічні переговори щодо угоди про копалини між США та Україною були дуже продуктивними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Ми дуже, дуже близькі до цього. Її навіть може бути підписано вже цього тижня", - зазначив міністр фінансів США Скот Бессент.

Переговори між технічними командами в п'ятницю та суботу були конструктивними, розповіло джерело видання.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати, ймовірно, пом'якшили свої вимоги щодо відшкодування допомоги, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

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Нагадаємо, наприкінці березня президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.

23 березня Київ отримав від американської сторони новий проєкт угоди про контроль над критично важливими мінеральними ресурсами та енергетичними активами України. Утім, США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".

Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала новий текст угоди. За її словами, українська сторона опрацьовує її та намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами.

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ розслідувати витік інформації про останню пропозицію США щодо угоди про корисні копалини.

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