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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Вже цього тижня США та Україна можуть підписати угоду про копалини, - Бессент

Коли США та Україна підпишуть угоду про копалини

Технічні переговори щодо угоди про копалини між США та Україною були дуже продуктивними.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Ми дуже, дуже близькі до цього. Її навіть може бути підписано вже цього тижня", - зазначив міністр фінансів США Скот Бессент.

Переговори між технічними командами в п'ятницю та суботу були конструктивними, розповіло джерело видання.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати, ймовірно, пом'якшили свої вимоги щодо відшкодування допомоги, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Читайте також: Зеленський про зустрічі щодо корисних копалин між Україною та США: Завершились позитивно

Нагадаємо, наприкінці березня президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.

23 березня Київ отримав від американської сторони новий проєкт угоди про контроль над критично важливими мінеральними ресурсами та енергетичними активами України. Утім, США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".

Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала новий текст угоди. За її словами, українська сторона опрацьовує її та намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами.

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ розслідувати витік інформації про останню пропозицію США щодо угоди про корисні копалини.

Читайте: Бессент і міністр торгівлі Лютнік переконали Трампа призупинити тарифи через ситуацію на фондовому ринку, - NBC

Автор: 

копалини (183) рідкісноземельні метали (154) Бессент Скот (33)


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Топ коментарі
+17
США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".
Тоді сенсу в цій угоді для нас - нуль.
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16.04.2025 09:28
+14
ничего нельзя с ними подписывать!
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16.04.2025 09:27
+12
Шо матеріального у військовій сфері Україна отримає взамен? Гарантії сша яки не варті навіть використаного піпіфаксу?
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16.04.2025 09:32
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Гієни світу.
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16.04.2025 09:25 Відповісти
Скіільки разів рижі звізділи, що ось ось підпишуть. Не треба порушувати традицію.
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16.04.2025 09:30 Відповісти
ничего нельзя с ними подписывать!
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16.04.2025 09:27 Відповісти
Всі копалини вже поділені нашими олігархами.
Тут твого і мого нема нічого.
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16.04.2025 09:38 Відповісти
Це правда! Пересічному українцю ця угода як мертвому припарка, або ахмєтка чи дєрмак відіжме, або трампон і Ко! 😁
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16.04.2025 11:59 Відповісти
поки не признають атаку на Суми - *** їм а не копалини.
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16.04.2025 09:27 Відповісти
США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".
Тоді сенсу в цій угоді для нас - нуль.
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16.04.2025 09:28 Відповісти
Це "угода" під примусом і за скрутних обставин. Вона не матиме належної юридичної сили.
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16.04.2025 09:29 Відповісти
хз... ця угода матиме сенс виключно за умови залізобетонно-гарантованої подальшої воєнної допомоги від США на суму, еквівалентну сумі у цій угоді
а як ні, то вже доцільно таку угоду підписувати із Великою Британією, Францією, Німеччинною, Норвегією
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16.04.2025 09:32 Відповісти
Шо матеріального у військовій сфері Україна отримає взамен? Гарантії сша яки не варті навіть використаного піпіфаксу?
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16.04.2025 09:32 Відповісти
Пару дней назад забанили на одном сайте, который принадлежит США, но почему-то им пользуются снг контингент. Так вот в письмах с ошибками мне на русском упорно доказывали, что слово "Чувак" является оскорблением и потому меня удалили. Я и сылки на словари давал, и на википедию, и логически объяснял, и примеры приводил. Итог -"А вот мы так считаем".

Пиндосам пофиг на всё, на всех, кроме высоты собственного газона и американской мечты. И кидать они умеют не хуже, чем другие.
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16.04.2025 09:41 Відповісти
мне на русском упорно доказывали
Значить, вас заблокували не американці, а соотєчєствєннікі.
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16.04.2025 09:52 Відповісти
Ты слово проглотил "с ошибками".

Чей конкретно сайт, я проверял через сервисы лицензирования и нахождения серверов.
Часть писем была с примечание "переведено google".
Неужели всё надо объяснять как глупому?
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16.04.2025 09:58 Відповісти
Безграмотний язьік - вірна ознака етнічної русні.
Якщо на сайті багато публіки з екс-СНД, то і модери напевно звідти ж.
"Піндоси" не будуть напружуватись перекладати на язьік. У спілкуванні з ними - ти або англійською, або лісом.
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16.04.2025 10:05 Відповісти
У тебя проблема - ты выдаёшь желаемое за действительное.
У сайта есть английская версия, где пиндосы на английском общаются.
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16.04.2025 20:42 Відповісти
Ситуація взагалі з вашого опису не зрозуміла.
Ви впевнені, що ваші російськомовні дописи модерують "коренні" американці?
Модератори мають бути носіями мови, бо інакше модерація перетворюється на пекло перекладу, враховуючи безграмотну кацапську мову основної більшості користувачів. Американець в такому бабратись не буде.
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17.04.2025 09:51 Відповісти
Мене постійно банять в Ютуб, Фейсбуці та Інстаграмм, за слово Кацап, я вже звик, міняю аккаунт і далв кацапів чмирю! 😁
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16.04.2025 12:01 Відповісти
Тоже самое. Я даже не сразу понял за что банят, то за москалей, то за кацапов.
Я думаю что часть модераторов - кацапы. Потому что бот не может банить прям очень сильно завуалированные слова через звёздочки и пробелы
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16.04.2025 20:43 Відповісти
А взагалі нащо ця угода?
Допомоги не дадуть, а намаються продати Україну путлєру - в чому НАШ профіт?

Zeмародерні пообіцяли амністію?
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16.04.2025 09:33 Відповісти
Це була піар-акція для мудрого народу США від популіста трампа. По типу:" я добився повернення потрачених попередньою адміністрацією 350 мрд ( придумані від ліхтаря) американському народу"." Тепер, дякуючи мені, вся подальша допомога Україні оплачуватиметься надрами України". Перший варіант на 4 сторінках всі бенефіти передбачав для України. Всі розвідані надра вже були в концесії. Там не було, що ділити і забирати. Але один зєльоний дебіл своєю істориком в білому домі все зіпсував. Тепер там справді документ завтовшки з книжку, де американці вже вдумливий розбираються як вичавити хоча б якісь гроші Тепер вже за 100 млрд ( насправді максимум 70 млрд) наданої допомоги. Але з юридичної точки зору вся поставлена допомога виділялася безоплатно. Тому в будь якому суді цей договір про повернення боргу прибутками від продажу надр можна оскаржити. Тому цей кіпіш, який роблять зєльоні є неконструктивний і контрпродуктивний.
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16.04.2025 10:32 Відповісти
Це пздц. Ми віддамо Тампону останній наш козир. Вспомните мої слова коли Тампон на слідуючий же день після підписання цієї угоди скаже що тепер в України вже точно нічого нема і Україна повинна капітулювати на милість Ху_йла щоб вижити
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16.04.2025 09:35 Відповісти
або ще гірше, Тампакс заявить що він перепродає Сосії всі українські ресурси разом з Україною і рабами, так як америці вигідніше щоб Сосія заплатила йому вже зараз а не через десятки років коли можливо будуть вестись роботи по видобутку цих ресурсів
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16.04.2025 09:40 Відповісти
І по-третє, якщо українські ресурси завтра будуть належати сша, то якого х*** я українцям їх захищати? Захищати своє рабство і свого пана? Да ну нах. Я думаю після підписання цієї угоди в Україні почнеться революція і фронт рухне. І чи не цього добивається Тампакс і Ху_йло? Вони ж про це кожен день торочать що українці повинні вийти і знести владу Зеленського а Зеленський повинен кудись втікти з України і не заважити поставити в Україні якогось ************* який підпише повну капітуляцію України. Тобто виходить що як не крути а з цієї угоди про копалини Україна тільки програє і опиняється в ще гіршій ситуації
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16.04.2025 10:03 Відповісти
і Зе з Хламідіями подивиться,що вже нема на чому заробити,та й поїдуть собі туди де їх гроші їх чекають.А ви українці,якось відбудовуйте,а якщо щось вийде,то ми повернемось і будемо знову слугами народу.
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16.04.2025 10:59 Відповісти
І будеш ти хламідії ловити вже від кадирівців і корейців
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16.04.2025 12:17 Відповісти
О це вже навряд,але рано чи пізно таке буде в Україні і ти нічим і ні як цього не уникнеш.А ще до того перевезуть пару мільйонів палестинців.
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16.04.2025 12:31 Відповісти
Минус Крым, минус области, минус Конституция, минус копалини...
Бодро шагаем.
Я думаю, что в мире ничего не изменится, если детям в песочнице задавать политические вопросы и интересоваться "как бы они поступили", а потом делать именно так, как они говорят.

Этой ночью впервые услышал пулемётные очереди. Вроде сбивали беспилотники. Одесса
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16.04.2025 09:35 Відповісти
Ми їх чуємо мало не щодня. Одеська обл.
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16.04.2025 09:49 Відповісти
Українці мають пам'ятати, що ця угода надзвичайно важлива і виконувати її ми маємо сумлінно. Так само сумлінно, як нинішні США виконують Будапештський меморандум, зокрема його частини про "утримання від економічного тиску", "повагу до кордонів та суверенітету України" і т.п.
Ми маємо право, точно так само викинути цей папірець на ***, коли почнемо вважати його непотрібним. Зробити все так, як нас навчив Трамп.
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16.04.2025 09:38 Відповісти
Ну по українському законодавству і Конституції України ця угода для українців абсолютно нічого не означає, це чергова фількіна грамота. Тому що всі українські ресурси по Конституції України належать тільки українцям і без згоди українців і референдума держава не має права їх нікому віддавати. Але з іншої сторони зараз в світі жоден закон і договір не працює а працює право сильнішого і озброєнішого В тому числі в Україні закони і права громадян це абсолютний пшик. Зараз в Україні даже якщо в тебе є всі документи на твою нерухомість то це абсолютно нічого не означає. Держава якщо захоче то може все конфіскувати під любим приводом. Наприклад всі державні акти на землю і будинки держава визнала недійсними і вимагає їх переоформлення на своїх умовах. А коли ви взнаєте ці умови вас очі на лоба повилазять. Одним із ідіотизмів є те що ваші земельні ділянки якщо їх переміряти новими методами, можуть знаходитись на території сусіда або державних земель. Інше що тепер в державі не має такого поняття як спадщина і на вашу нерухомість можуть претендувати будь хто, хто виявиться зубатішим або кмітливішим... і тд...
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16.04.2025 09:56 Відповісти
Як вбачається, на початку червня ц.р. вичерпається допомога США по "байденівському закону" Україні, а далі - нуль. І від трампістської Америки більше ні цента, а ні якогось озброєння напряму ми не отримаємо.
Тож, що би там зебіли не попідписували, процедуру розгляду у ВРУ та ратифікацію цієї угоди "про надра", а фактично про фінансово-ресурсний зашморг на шиї України і кожного українця, потрібно "розтягнути" до кінця 2025 року. Тоді розпочнеться передвиборча кампанія у США проміжних виборів в Конгрес і політика Америки щодо цього рекету кардинально зміниться.
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16.04.2025 09:40 Відповісти
Не треба підписувати угоду,яка абсолютно ніякої користі не дає Укураїні: ні озброєння,ні грошей,ні гарантій,ні військової ані політичної підтримки.
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16.04.2025 09:42 Відповісти
Вони вже стільки всього напідписували починаючи з Будапештського меморандума, що єдина користь від цього - це скрутити ці паперці в трубочку і засунути їм оч#о.
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16.04.2025 09:46 Відповісти
Просроченный президент и продажные элиты продают Украину. Отличная демократия.
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16.04.2025 09:55 Відповісти
Не треба цього робити !
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16.04.2025 10:18 Відповісти
Це вже який раз "цього тижня"?😂
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16.04.2025 10:23 Відповісти
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16.04.2025 10:25 Відповісти
Треба підписувати все!
Ми що неможимо потім їх наїбати😂
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16.04.2025 10:26 Відповісти
За 25% от того что пиндсы пытаются выбить из Украины, Китай мгновенно прекратит войну.
За дополнительные 25%, гарантирует безопасность и неприкосновенность Украины на 100 лет.
Китайцы никогда не нарушают достигнутые соглашения и являются самыми надежными и добросовестными партнерами.
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16.04.2025 10:28 Відповісти
Проводимо референдум після припинення воєнного стану про приєднання до КНР? Щоб два рази не вставати? І буде нам щастя. Під червоними знаменами до світлого майбутнього.
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16.04.2025 10:38 Відповісти
Присоединении к КНР ???
Нет, китайцы благотворительностью не занимаются, им надо кормить 2 миллиарда.
Китайцы работают ради прибыли и укрепления собственной безопасности.
Китайцы не занимаются, угрозами, шантажом и вымогательством.
Они работают на равноправных и взаимовыгодных условиях.
Честность, надежность и добропорядочность, являются традицией и государственной политикой Китая.
Совместные инвестиции с Китаем, надежней вкладов в швейцарском банке и золота Форт-Ноксa.
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16.04.2025 10:58 Відповісти
Ви не вірите в працьовитий український наріт? Ви вважаєте, що українці у складі піднебесеної будуть нахлібниками-дармоїдами? Ну тоді давайти почнемо з підписання договору про мир, дружбу та економічну співпрацю з КНР. Ніяких мит, віз та обмежень. Мудрий український наріт вже знає, що США нам не друзі, то чому б не дружити з найкращим у світі комуністичним Китаєм?
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16.04.2025 12:57 Відповісти

соображаешь !!
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16.04.2025 13:14 Відповісти
А то.
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16.04.2025 13:15 Відповісти
віддай їм сибір, кацапе
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16.04.2025 11:38 Відповісти
молодец, холопчик,географию знаешь
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16.04.2025 11:44 Відповісти
за своїм крейсером йди, кацап
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16.04.2025 12:49 Відповісти
ты с их экипажа?
привет Кабздону, холопчик
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16.04.2025 13:13 Відповісти
Давно пора,плюс дать право ФБР арестовывать квартальных казнокрадов.
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16.04.2025 10:37 Відповісти
світовий поліцейський мародерить жертву злочину.
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16.04.2025 13:31 Відповісти
Не вірю ЖОДНОМУ СЛОВУ цього скота!
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16.04.2025 13:42 Відповісти
 
 