Вже цього тижня США та Україна можуть підписати угоду про копалини, - Бессент
Технічні переговори щодо угоди про копалини між США та Україною були дуже продуктивними.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
"Ми дуже, дуже близькі до цього. Її навіть може бути підписано вже цього тижня", - зазначив міністр фінансів США Скот Бессент.
Переговори між технічними командами в п'ятницю та суботу були конструктивними, розповіло джерело видання.
Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати, ймовірно, пом'якшили свої вимоги щодо відшкодування допомоги, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.
Нагадаємо, наприкінці березня президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.
23 березня Київ отримав від американської сторони новий проєкт угоди про контроль над критично важливими мінеральними ресурсами та енергетичними активами України. Утім, США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".
Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала новий текст угоди. За її словами, українська сторона опрацьовує її та намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами.
Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ розслідувати витік інформації про останню пропозицію США щодо угоди про корисні копалини.
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Тут твого і мого нема нічого.
Тоді сенсу в цій угоді для нас - нуль.
а як ні, то вже доцільно таку угоду підписувати із Великою Британією, Францією, Німеччинною, Норвегією
Пиндосам пофиг на всё, на всех, кроме высоты собственного газона и американской мечты. И кидать они умеют не хуже, чем другие.
Значить, вас заблокували не американці, а соотєчєствєннікі.
Чей конкретно сайт, я проверял через сервисы лицензирования и нахождения серверов.
Часть писем была с примечание "переведено google".
Неужели всё надо объяснять как глупому?
Якщо на сайті багато публіки з екс-СНД, то і модери напевно звідти ж.
"Піндоси" не будуть напружуватись перекладати на язьік. У спілкуванні з ними - ти або англійською, або лісом.
У сайта есть английская версия, где пиндосы на английском общаются.
Ви впевнені, що ваші російськомовні дописи модерують "коренні" американці?
Модератори мають бути носіями мови, бо інакше модерація перетворюється на пекло перекладу, враховуючи безграмотну кацапську мову основної більшості користувачів. Американець в такому бабратись не буде.
Я думаю что часть модераторов - кацапы. Потому что бот не может банить прям очень сильно завуалированные слова через звёздочки и пробелы
Допомоги не дадуть, а намаються продати Україну путлєру - в чому НАШ профіт?
Zeмародерні пообіцяли амністію?
Бодро шагаем.
Я думаю, что в мире ничего не изменится, если детям в песочнице задавать политические вопросы и интересоваться "как бы они поступили", а потом делать именно так, как они говорят.
Этой ночью впервые услышал пулемётные очереди. Вроде сбивали беспилотники. Одесса
Ми маємо право, точно так само викинути цей папірець на ***, коли почнемо вважати його непотрібним. Зробити все так, як нас навчив Трамп.
Тож, що би там зебіли не попідписували, процедуру розгляду у ВРУ та ратифікацію цієї угоди "про надра", а фактично про фінансово-ресурсний зашморг на шиї України і кожного українця, потрібно "розтягнути" до кінця 2025 року. Тоді розпочнеться передвиборча кампанія у США проміжних виборів в Конгрес і політика Америки щодо цього рекету кардинально зміниться.
Ми що неможимо потім їх наїбати😂
За дополнительные 25%, гарантирует безопасность и неприкосновенность Украины на 100 лет.
Китайцы никогда не нарушают достигнутые соглашения и являются самыми надежными и добросовестными партнерами.
Нет, китайцы благотворительностью не занимаются, им надо кормить 2 миллиарда.
Китайцы работают ради прибыли и укрепления собственной безопасности.
Китайцы не занимаются, угрозами, шантажом и вымогательством.
Они работают на равноправных и взаимовыгодных условиях.
Честность, надежность и добропорядочность, являются традицией и государственной политикой Китая.
Совместные инвестиции с Китаем, надежней вкладов в швейцарском банке и золота Форт-Ноксa.
соображаешь !!
привет Кабздону, холопчик