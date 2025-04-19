Військові на різних напрямках фронту практично ніде не відчувають "перемир’я", - DeepState

Практично ніде на лінії бойового зіткнення військові не відчули так званого "великоднього перемир'я", оголошеного російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState із посиланням на опитування близько 50 військових, які зараз перебувають на лінії бойового зіткнення.

"Далі опис ситуації з 18 до 22 години 19 квітня.

Оріхів, Кам'янське - прильоти арти, дрони ворога працюють. Бурлацьке - тривають обстріли. Андріївка та Олексіївка - обстріли. Трохи затихло в районі Надіївки та Котлярівки. Успенівка - штурмові дії. Південь Покровська - мінометні обстріли позицій кожні 20-30 хв. Північніше Торецька - арта та штурми. Часів Яр та південний фас - обстріли. Лиманський напрямок - зменшилася інтенсивність. Район Куп'янська - обстріли. Фиголівка - затихло поки. Липці – обстріли", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на окремих ділянках дійсно є тиша, але наголошується, що ворог на вихідні по всій лінії зіткнення дає відпочити великій частині особового складу.

Крім того повідомляється, що ворог ударив по Добропіллю увечері. Також було завдано удару по Херсону.

"Перемир'я не може бути одностороннім, про такі речі сторони мають домовлятися завчасно. І ми сподіваємося, наше військово-політичне керівництво не буде вестися на провокації, а в разі необхідності буде давати дозвіл на відповідь без жодних політичних спекуляцій, бо на кону життя бійців.

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Ворог намагається зробити картинку для "американських партнерів", щоб показати, який він "миротворець" та що він здатен самотужки зупинити бойові дії - участь України не обов'язкова в такому випадку. У випадку, якщо наші стрілятимуть у відповідь, а відповідь буде даватися, то нас звинуватять в порушенні домовленостей, про які ми не домовлялися", - наголосили в DeepState.

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.