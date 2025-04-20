Конгресмен-республіканець Вілсон вважає "великоднє перемир’я" Путіна "фальшивим": історія запам’ятає його як слабку і жалюгідну людину
Конгремен від Республіканської партії США Джо Вілсон прокоментував оголошення диктатором РФ Володимиром Путіним так званого "великоднього перемир'я". Американський законодавець наголосив, що Росія може завершити війну проти України будь-якої миті, якби дійсно мала такий намір.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну й цілковиту розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фальшиве великоднє перемир'я, поки продовжує вторгнення, яке він розпочав і може закінчити вже сьогодні",- заявив конгресмен.
Вілсон сказав, що історія запам'ятає Путіна "як слабку й жалюгідну людину".
"Із вдячністю підтримую Україну", - додав конгресмен.
Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"
Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.
Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.
Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.
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А Обама, носився навколо ******, з дурнуватим «ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯМ»!!
А ******, мав його на «увазі», залякуючи, як і старого Трампа переляканого!!
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Символ надії на Воскресіння України.
А наша місія - бути лицарями нашого визвольного хрестового походу.
Бо допоки хоч клаптик святої української землі буде в руках чужинця, ми йтимемо у бій у нашій Свяшенній війні.
Війні, що дає шанс помститися за наруги окупацій, Голодомор, Лінгвоцид, за все що вони зробили поколінням наших попередників.
І ніколи не вірмо словам Москви. Особливо словам про мир.
Тому коли Москва каже про мир - обовʼязково готуйся до Підступу, Брехні і Війни.
ЮРИЙ Сиротюк
Черговий Данко вирушив на концерт із вирваним серцем.
Звісно трамп звинуватить Україну в недотриманні
Історія запам'ятає його як вбивцю дітей! А взагалі було б добре, щоб в історії про ху...ла не було жодної згадки, хоча нерони, гітлери, наполеони, хусейни як правило залишаютьця в історії навіки! 🤬
Я вважаю, що хіба Бін Ладена з цих східних хижаків запам'ятають, бо 9/11.