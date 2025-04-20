Конгресмен-республіканець Вілсон вважає "великоднє перемир’я" Путіна "фальшивим": історія запам’ятає його як слабку і жалюгідну людину

Конгремен від Республіканської партії США Джо Вілсон прокоментував оголошення диктатором РФ Володимиром Путіним так званого "великоднього перемир'я". Американський законодавець наголосив, що Росія може завершити війну проти України будь-якої миті, якби дійсно мала такий намір.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну й цілковиту розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фальшиве великоднє перемир'я, поки продовжує вторгнення, яке він розпочав і може закінчити вже сьогодні",- заявив конгресмен.

Вілсон сказав, що історія запам'ятає Путіна "як слабку й жалюгідну людину".

"Із вдячністю підтримую Україну", - додав конгресмен.

Читайте також: Британія закликала РФ до повного припинення вогню, "а не лише одноденної паузи"

Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

Читайте також: Військові на різних напрямках фронту практично ніде не відчувають "перемир’я", - DeepState