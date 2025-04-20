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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
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Конгресмен-республіканець Вілсон вважає "великоднє перемир’я" Путіна "фальшивим": історія запам’ятає його як слабку і жалюгідну людину

Вілсон про великоднє перемир’я Путіна

Конгремен від Республіканської партії США Джо Вілсон прокоментував оголошення диктатором РФ Володимиром Путіним так званого "великоднього перемир'я". Американський законодавець наголосив, що Росія може завершити війну проти України будь-якої миті, якби дійсно мала такий намір. 

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Воєнний злочинець Путін нагадує нам про свою повну й цілковиту розбещеність і зневагу до людського життя, бомбардуючи дитячі майданчики, християнські пекарні та оголошуючи фальшиве великоднє перемир'я, поки продовжує вторгнення, яке він розпочав і може закінчити вже сьогодні",- заявив конгресмен.

Вілсон сказав, що історія запам'ятає Путіна "як слабку й жалюгідну людину".

"Із вдячністю підтримую Україну", - додав конгресмен.

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Оголошення Путіним "великоднього перемир'я"

Нагадаємо, сьогодні, 19 квітня, російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я, яке діятиме із 18 години за московським часом 19 квітня до нуля годин 21 квітня.

Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення російським диктатором Володимиром Путіним так званого Великоднього перемир’я заявивши, що це чергові спроби Путіна пограти з життями людей.

Згодом президент Зеленський заявив, що якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, то Україна діятиме дзеркально - тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів.

Читайте також: Військові на різних напрямках фронту практично ніде не відчувають "перемир’я", - DeepState

Автор: 

Конгрес США (1228) путін володимир (23818) перемир’я (942)


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Топ коментарі
+23
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20.04.2025 02:25
+18
в сім'ї не без людини...
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20.04.2025 02:00
+12
та не людина це. воно нелюдь і нехристь..
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20.04.2025 02:34
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Я так розумію цього поважного пана з ранку в буцигарню Трпмпон запровадить?
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20.04.2025 01:55 Відповісти
в сім'ї не без людини...
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20.04.2025 02:00 Відповісти
Таке прутін-******, здійснює в Україні, ще з 2014 року!
А Обама, носився навколо ******, з дурнуватим «ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯМ»!!
А ******, мав його на «увазі», залякуючи, як і старого Трампа переляканого!!
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20.04.2025 02:03 Відповісти
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20.04.2025 02:25 Відповісти
та не людина це. воно нелюдь і нехристь..
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20.04.2025 02:34 Відповісти
УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСЧЕМПІОН СВІТУ ГВОЗДИК ВИГРАВ БІЙ НОКАУТОМ У США -ДТ
ВИДЕО
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20.04.2025 02:37 Відповісти
Це саме стосується Трампа.
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20.04.2025 02:39 Відповісти
Завтрашнє свято - це символ перемоги Життя над смертю.

Символ надії на Воскресіння України.

А наша місія - бути лицарями нашого визвольного хрестового походу.

Бо допоки хоч клаптик святої української землі буде в руках чужинця, ми йтимемо у бій у нашій Свяшенній війні.

Війні, що дає шанс помститися за наруги окупацій, Голодомор, Лінгвоцид, за все що вони зробили поколінням наших попередників.

І ніколи не вірмо словам Москви. Особливо словам про мир.

Тому коли Москва каже про мир - обовʼязково готуйся до Підступу, Брехні і Війни.

ЮРИЙ Сиротюк
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20.04.2025 02:40 Відповісти
*****: https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1k2ih1r/nsfw_18_a_ukrainian_drone_from_the_5th_detachment/

Черговий Данко вирушив на концерт із вирваним серцем.
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20.04.2025 03:03 Відповісти
Хмара сарани оголосила перемир'я? Та ні, чуваки, так не буває...
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20.04.2025 06:03 Відповісти
Головне щоб трамп і віткоф це розуміли, але вони не розуміють: чи то через тупість, чи жадібність , чи щоб не підвести російського друга.

Звісно трамп звинуватить Україну в недотриманні
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20.04.2025 07:05 Відповісти
Нам своє робити! А Вілсон - молодець!!!
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20.04.2025 07:12 Відповісти
Глас вопиющего в трамписткой пустыне..
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20.04.2025 07:15 Відповісти
Клиент (Трамп) срывается с крючка поэтому начался фсбэшный концерт «мы самые мирные люди на свете» . А с другой стороны путлеру чтоб переломить ход войны нужна тоже пауза на долгий срок в боевых действиях. Не смотря на бравурные отчеты в папочках он все таки понимает что штурмами на мотоциклах и костылях до Киева вряд ли дойдешь
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20.04.2025 07:35 Відповісти
Як агент фсб може зірватися з крючка, як би міг, то зірвався раніше.
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20.04.2025 07:50 Відповісти
Даремно ти так, історія його не запам'ятає, історія запам'ятає ху....ло
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20.04.2025 07:47 Відповісти
Убивці Путіну саме час до Кобзона. Молимося!
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20.04.2025 09:09 Відповісти
історія запам'ятає Путіна "як слабку й жалюгідну людину".
Історія запам'ятає його як вбивцю дітей! А взагалі було б добре, щоб в історії про ху...ла не було жодної згадки, хоча нерони, гітлери, наполеони, хусейни як правило залишаютьця в історії навіки! 🤬
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20.04.2025 09:48 Відповісти
Хусейну з цього списку не пощастило - його вже мало хто пам'ятає. Навіть я зараз витратила пару секунд, щоб відділити його від когорти кадафі, асадів, хоменеї тощо. Бо вони усі, зрозуміло, людожери, але за рамки своїх регіонів не дуже виходили.
Я вважаю, що хіба Бін Ладена з цих східних хижаків запам'ятають, бо 9/11.
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20.04.2025 10:47 Відповісти
Спонсорам республіканців починає набридати трампон зі своїми кишеньковими манд@вошками.
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20.04.2025 12:44 Відповісти
Хутіна історія запам'ятає як збоченого мерзотника, а от вашого Трампа дійсно як жалюгідного слабака.
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20.04.2025 13:12 Відповісти
Переклад звучить так- історія запам'ятає його як ху...ло.
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20.04.2025 17:29 Відповісти
 
 