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Новини Мирний план Трампа
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Мирна угода, яку США пропонують Україні, є жахливою. Проте Києву доведеться її прийняти, - The Sunday Times

зведення Генштабу

Мирний план Трампа, який він пропонує Україні,  суперечить як міжнародному праву, так і елементарній порядності Але для України чи інших західних союзників може виявитися неможливим покращити умови цієї угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише оглядач, експерт зі Східної Європи Марк Галеотті для The Sunday Times.

Мирний план не був публічно оприлюднений, але його умови зрозумілі. Він передбачає негайне припинення вогню і початок прямих переговорів між Москвою і Києвом. Україні буде заборонено вступати до НАТО, і вона підпише заплановану угоду з Вашингтоном щодо корисних копалин та інфраструктури. Тим часом Америка формально визнає суверенітет Росії над анексованим Кримом і неформально визнає її контроль над іншими окупованими територіями. США також скасують свої санкції проти Москви, хоча в разі відновлення російської агресії може відбутися негайний "відкат" назад.

"Україні буде вкрай важко прийняти настільки щедрі для загарбника умови", — акцентує автор публікації.

Та додає, що ухвалення цієї угоди лише додасть сміливості російському диктатору Володимиру Путіну. Крім того, є ймовірність, що Пекін розцінить винагороду Кремля за захоплення частини суверенної держави як ліцензію на захоплення Тайваню.

Це аргументи проти нинішніх мирних умов, які мають бути розглянуті США та їхніми європейськими партнерами, але, підкреслює оглядач, Україна у своїй боротьбі за виживання не може дозволити собі розкіш турбуватися про долю інших держав.

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Розмірковуючи про те, чи буде угода кінцем політичної кар'єри Володимира Зеленського, автор публікації, зазначає, що дана угода "цілком може стати останньою послугою, яку цей президент воєнного часу надасть своїй країні".

Реакція багатьох українців та їхніх союзників полягає в тому, що Україна може і повинна продовжувати боротися. Однак, підкреслює Галеотті, Вашингтон, ймовірно, сповнений рішучості умити руки, якщо Київ відкине угоду.

Війська Путіна також розорені й на їхнє відновлення знадобляться роки, однак без військової підтримки Києва з боку США шанси на полі бою почнуть змінюватися, переконаний автор публікації.

На думку Галеотті, якщо Україна продовжить битися без розвідданих і боєприпасів США, "то в якийсь момент у майбутньому її лідери зрештою будуть змушені погодитися на ще жорсткіші умови".

Аналізуючи потенційну угоду, оглядач також зазначає, що вона не включає обмеження на здатність України захищатися. Угода передбачає заборону на вступ до НАТО, але в ній немає обмежень на участь в інших військових альянсах або на присутність іноземних військ на українській території.

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"Потенційне членство в Євросоюзі відкриває перед Україною перспективу не тільки більшого процвітання, а й безпеки, оскільки Договір про Європу зобов’язує всіх членів до взаємної оборони", - пише Галеотті.

Крім того, згідно з обговорюваними умовами, Москва відмовиться від своїх претензій на ті регіони, які вона нині не окупувала, і навіть виведе війська з територій на півдні. Відмова миритися з втратою Криму була червоною лінією для Києва протягом усього мирного процесу, цей план, проводячи відмінність між майбутнім статусом Криму та інших окупованих територій, залишає перспективу повернення останніх під контроль Києва в майбутньому, розмірковує автор статті.

На думку Галеотті, головним бенефіціаром угоди стане Путін, який заявить про це як про перемогу не тільки над Україною, а й над Заходом, однак його тріумф буде зіпсовано. Російський диктатор хотів контролювати всю Україну, але натомість отримує п’яту частину її території - розорену і таку, що потребує великих інвестицій. Також він стикається з іншою частиною України, яка згуртувалася і люто налаштована протистояти впливу Кремля. Водночас багато росіян засумніваються, що "ця перемога" коштувала майже мільйона вбитих і поранених, а також економічних і соціальних втрат.

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Для союзників України, якщо і є можливість спокутувати цю вкрай несправедливу угоду, то вона має полягати в тому, щоб країна була справді суверенною, демократичною і насамперед безпечною. Ось де "коаліція охочих" має надати більше, ніж просто символічну допомогу, акцентує Галеотті.

Оглядач також наводить слова держсекретаря США Марко Рубіо про те, що ця угода цілком "здійсненна".

Вона не вимагає від Києва відмови від будь-яких окупованих територій.

"Якщо Київ не зможе скористатися зустріччю у Ватикані, щоб переконати Трампа переглянути умови, йому слід серйозно подумати, щоб усе-таки прийняти угоду. Як би жахливо це не було, цей ультиматум, імовірно, є найкращою угодою, яку Україна може отримати", — резюмує Галеотті.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23876) угода (649) США (22890) Україна (5899) Трамп Дональд (5696)


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Топ коментарі
+21
Галеоттi йде за руським кораблем.
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27.04.2025 15:07
+13
Не знаю що таке це галеотті. Але оця газетьонка належить Руперту Мердоку. Як і FOX News з якого Тромб набрав собі половину команди наркоманів-даунів.
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27.04.2025 15:19
+11
доведеться прийняти ...а то путін нападе?
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27.04.2025 15:11
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Галеоттi йде за руським кораблем.
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27.04.2025 15:07 Відповісти
"Та нехай собі як знають, божеволіють, конають, нам своє робить". А що ще можна чекати від рижих трамплюків.
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27.04.2025 15:14 Відповісти
Не знаю що таке це галеотті. Але оця газетьонка належить Руперту Мердоку. Як і FOX News з якого Тромб набрав собі половину команди наркоманів-даунів.
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27.04.2025 15:19 Відповісти
Чому неможливо покращити умови миру? потрібно щоб Трамп надавив на рашку - згадав що в нього можуть бути яйця
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27.04.2025 15:11 Відповісти
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27.04.2025 15:55 Відповісти
доведеться прийняти ...а то путін нападе?
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27.04.2025 15:11 Відповісти
Типове зомбування жертви.
Звичайно ніхто таку угоду не прийме.
Далі буде настпуна угода... І знову лякалки...
Аж поки рейтигни трампона опустяться нижче плінтуса.
Далі що?
Далі знову балаканина з пустого в порожнє - кожен намагається зробити з іншого дурня - ось так і світ живе.
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27.04.2025 15:31 Відповісти
автор публікації, зазначає, що дана угода "цілком може стати останньою послугою, яку цей президент воєнного часу надасть своїй країні". Джерело: https://censor.net/ua/n3549064

спочатку, героїчно здох за Крим (тікаючи від 4-ох повісток), потім, закатав позолоченим асфальтом глузд ямкового наріту бо ракети на члін не потрібні, винищив цілі регіони компактного проживання найбільш обдарованих зебілів, відкривши їм радощі еміграції... А тепер послуга своїй країні, Кацапії?
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27.04.2025 16:01 Відповісти
Всі ці журношлюхи куплені обо Трампом або ліліпутіним - для пропаганди.
журношлюхи просто відпрацьовують бабло - реальності там немає...
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27.04.2025 16:04 Відповісти
27.04.2025 15:19
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27.04.2025 16:17 Відповісти
Схоже - час робити тему про те якою буде Україна після війни ...
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27.04.2025 15:13 Відповісти
Після якої війни?
Після розвалу росії - може?
маньяк ліліпутін не збирається допускати "Україну після" від слова зовсім.
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27.04.2025 15:33 Відповісти
Про це ж і мова ... вже зрозуміло , що якась угода вже є - залишається лише оформити її формально . Бойові дії припиняться ... далі що ?
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27.04.2025 15:40 Відповісти
Це повня маячня - ніякі бойові дії не припиняться - бо немає жодного нятяку на припинення.
Це міф, пропаганда, зомбування.
Тому і угоди ніякої не буде.
Зеля все вірно каже - припиняйте стріляти - тоді поговоримо.
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27.04.2025 15:42 Відповісти
Протягом наступного тижня , скоріш за все , бойові дії припиняться ... навряд чи щось буде підписано - просто за рішенням з обох сторін .
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27.04.2025 15:52 Відповісти
З чого їм припинитися? ліліпутін вписав в конституцію Запорізьку та Херсонську область - які він не контролює. Тому ніякого припинення не буде поки %уйло не засохне...
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27.04.2025 15:53 Відповісти
яка наївність
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27.04.2025 15:59 Відповісти
то знатний зебіл, можна сказати, що еталонно-взірцевий.
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27.04.2025 16:02 Відповісти
Допоки існує московський улус у нинішньому вигляді -- бойові дії НЕ припиняться.
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27.04.2025 16:28 Відповісти
То, що зеля каже нічого не варто, бо воно за всі ці роки стільки наляпало. А в трампа достатньо важелів впливу на Україну і " козирів у рукаві ". Зараз знову налякає санкціями зелене оточення, бо дійсно є за що і ті здадуть не тільки Україну, а і маму рідну, ще й потім будуть продавати це як офігенну перемогу.
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27.04.2025 16:30 Відповісти
А якщо не підпише, то що?
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27.04.2025 15:14 Відповісти
Класіка:
-Этого, этого и этого - расстрелять!
- Меня не расстреливайте, пожалуйста, я не хочу!
- Этого не стреляйте - он не хочет!
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27.04.2025 15:34 Відповісти
а чому не почати працювати з Пекіном? і угоду за розробку копалин і за посередництво у переговорах з ******? справді, а що ми втрачаемо?
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27.04.2025 15:14 Відповісти
Пекін цього не хоче ...
П.С - і ще до того - провальна стратегія у відносинах України з Китаєм - майже 5 років не могли (чи не хотіли...?) посла туди призначити !
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27.04.2025 15:16 Відповісти
У нього самого тих копалин навалом, а сваритися з мухосраном він не хоче. Він йому потрібен як таран проти Європи.
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27.04.2025 15:32 Відповісти
Щось путін не так воюе,як всі розказують.Не так все у нього ок.А раптом ми виграемо.Здаватися після таких важких часів.Не думаю,що нам це потріно.Я впевнена,що ми переможемо.
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27.04.2025 15:14 Відповісти
Дякуємо американському народові за зраду України, за перемогу абсолютного ЗЛА над ДОБРОМ . Скільки людей полягло у цій війні , виходить ні за що. Бажаємо, Китай напав не на Тайвань, а на вашого придурка Трампа. Кляті раднеки.
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27.04.2025 15:14 Відповісти
бубон не підпише такого, не думаю що він смертник.
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27.04.2025 15:16 Відповісти
А то що? 😁
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27.04.2025 15:16 Відповісти
Не факт.
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27.04.2025 15:19 Відповісти
Хочешь рассмешить Всевышнего - расскажи ему о своих планах.
Исаия 63, 2-6
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27.04.2025 15:21 Відповісти
ЯКОГО ХРІНА, цікаво, українці мають віддавати УСЕ ЦІННЕ, що в них є, за ПУСТОПОРОЖНІ ОБІЦЯНКИ?! Нагадую, США ВІДМОВИЛИСЬ НАВІТЬ ПРОДАТИ УКРАЇНІ ПЕТРІОТИ!!!
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27.04.2025 15:21 Відповісти
CША також вiдмовились вiд гарантii безпеки для нас, про якi так гучно пер.нули в Будапештi.
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27.04.2025 15:28 Відповісти
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27.04.2025 15:22 Відповісти
Знову кацапів рятують потужніше ніж нас.
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27.04.2025 15:24 Відповісти
Смотрим на США - видим цапорылию. ЗЫ... жаль в свое время не присмотрелись к ним с ихними НАТАМИ. Не зря , ай-да, не зря вуркостан приглашали к истокам создания НАТО, но кремль тогда цэлку из себя корчил - отказал. Бо клеил уже тогда из себя дурника - победобесного малого 2-ой МВ.
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27.04.2025 15:25 Відповісти
Мирна угода, яку США пропонують Україні, є жахливою. Джерело: https://censor.net/ua/n3549064

Насправді ця угода є жахливою не тільки для України ,а для всього світу. Цією угодою остаточно руйнується стара система права. І головним правом - стає право сильного.

Світ входить у період Смути - війн всіх проти всіх .

Україні потрібно проводити реформи ,ставати самодостатньою . І надіятися лише на Бога , на себе і на перевірених в справх союзників . Ну і перестати брехати самим собі та людям .
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27.04.2025 15:25 Відповісти
Дык, все сходится... США, своей заманухой УКРАИНЫ в нато, ослабил козлостан, теперь не боится с ним водить камаринскую против Китая, бо и лаптеунтия боится усиления Китая и для США теперь не представляет угрозы, бо скоро заностальгирует по ножкам Буша... США также за счет нас ослабляет и всю Европу, чтобы та ложилась под США... А руки умоет сышыашная империя зла если уже не войнушкой в Палестине, то, або в Иране, або снова , в индо-пакистанском инциденте ... Мол США заклопотанi Пенджабом, потому США и спрыгивает с Европейских дел за счет Украины... Дурачьок Трамп надеется на миллиард индийцев, бо у индусов в приоритете дружба с Англией и США... Правда дурачьок и здесь недопереосмыслил жестоких реалий, типо грядущие , в отношении сша суро*****дни, адже на боцi Пакистану Китай.
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27.04.2025 15:43 Відповісти
яке сміливе та потужна фейс морда

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27.04.2025 15:27 Відповісти
Може ЗЄ дуже какать хотів. А вийти не можна. 😁
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27.04.2025 15:33 Відповісти
все можливо. адже зелені йому так дупу зализали що і дюрка зарубцювалась.
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27.04.2025 15:41 Відповісти
Нажаль в нас забагато недалеких, які ще не зрозуміли що війною наші проблеми не вирішити. Треба прописувати в цій угоді швидкий вступ до ЄС, економічно зрости і як Азербайджан в майбутньому скористатись можливітю все повернути.
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27.04.2025 15:31 Відповісти
у Китаю та в інших агресивних диктатурках аж слинка з розпалених апетитів потекла від чмошності трумпівської Омерики та розширення окупаційних перспектив для потенційних агресорів-окупантів...
- тобто тепер Америка точно вже стала великою, як мріяли тупорилі хвойди трумп-овці?..
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27.04.2025 15:31 Відповісти
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27.04.2025 15:35 Відповісти
Треба робити флешмоби - усіхзнимати на телефон
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27.04.2025 15:50 Відповісти
воїн прийшовши з нуля дістане ф-1 і всі викрики припиняться назавжди
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27.04.2025 15:58 Відповісти
яку б угоду ми не прийняли- через 3,5 роки-ще більша війна! Коли трампон стане кульгавою качкою- ***** піде усіма відновленими силами.
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27.04.2025 15:43 Відповісти
Зелена логіка:навіщо припиняти війну, якщо через 3,5 (цікаво як вирахувано) роки ще більша ( більше тільки ядерні удари ) війна. А те що за 3,5 роки може ще багато чого статися і змінитися, нафронтників навіть думати не хочуть.
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27.04.2025 15:56 Відповісти
Конечно. paшka станет адекватной страной, отдаст Украине все захваченные земли, а сама распадётся на множество государств.
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27.04.2025 16:12 Відповісти
Доведеться прийняти що? Те, якщо не прийняти буде мати такий самий ефект, якщо прийняти? Ну так навіщо приймати?🥴
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27.04.2025 15:44 Відповісти
Крім того, згідно з обговорюваними умовами, Москва відмовиться від своїх претензій на ті регіони, які вона нині не окупувала, і навіть виведе війська з територій на півдні. Джерело: https://censor.net/ua/n3549064

Невже свою лайноституцію змінять?
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27.04.2025 15:48 Відповісти
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27.04.2025 15:48 Відповісти
Гіпножаба продовжується
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27.04.2025 15:50 Відповісти
Кожна несправедлива «угода» - насіння майбутньої війни. Німеччина після поразки у WWI приклад цьому. І це буде вже не Україна, а Європа
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27.04.2025 15:53 Відповісти
Ось автор даної статті. Судіть самі. Фото 2019.
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27.04.2025 15:54 Відповісти
тварюка прокацапська
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27.04.2025 16:08 Відповісти
це добре ,для зеленного плебса ,подивитися на рило людей яких їх лідор не моде послати нах...а просто здає Україну !!!
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27.04.2025 16:44 Відповісти
Мирного плана еще никто не видел (его и нет, собственно говоря), но писюк Галеотти уже знает, что Украине некуда деваться и она подпишет ужасно невыгодное соглашение... Ага.
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27.04.2025 15:57 Відповісти
копалини можливо так . А НАТО І КРИМ НІ (ПОТРІБНО МІНЯТИ КОНСТИТУЦІЮ) америкози це знають і пиз...ять аби попиз...іть
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27.04.2025 16:01 Відповісти
Ага. Тридцятиденне перемир'я вже було... Хтось його відчув? Так і срана угода трампа, якою можна буде підтертися , як будапештським меморандумом. Бо росія ніколи не виконує те що підписує. Будь проклята нечисть кацапська...
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27.04.2025 16:07 Відповісти
А що не жахливо? Воювати далі - збс? Мабуть кращі умови вдасться навоювати?
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27.04.2025 16:16 Відповісти
Шок-контент!!!
Як же так? Три роки жахіть, скільки смертей військових, цивільних, сплюндрована наша щедра земля і болото святкуватиме перемогу?
Плачу... немає слів
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27.04.2025 16:36 Відповісти
шо робить США ? Вони примушують віддати Українські теріторії не тількі московії ,бо там одразу будуть і китайськомосковські війська ...таким чином , шоб заспокоїти китай з руснею ,гребані США ,віддають теріторію Європи, на розграбування цим червоноголовим на всю голову ,аби тількі китай, не перся на протистояння зі США ...і 🤡 не може нічого зробити ,бо ізначально був поставлен для злитт'я України , кремлівський компромат цьому сциклу ,не дозволяє бути сміливою людиною
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27.04.2025 16:38 Відповісти
Розмірковування на тему про яку крім пліток немає нічого конкретного. Але недооцінка України - це як завжди нон- стоп. Нецікава балаканина.
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27.04.2025 16:40 Відповісти
Ой як розкричалися, ой скільки тиску і, головне, як неочікувано... А от * їм.
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27.04.2025 16:42 Відповісти
 
 