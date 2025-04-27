Мирна угода, яку США пропонують Україні, є жахливою. Проте Києву доведеться її прийняти, - The Sunday Times

Мирний план Трампа, який він пропонує Україні, суперечить як міжнародному праву, так і елементарній порядності Але для України чи інших західних союзників може виявитися неможливим покращити умови цієї угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише оглядач, експерт зі Східної Європи Марк Галеотті для The Sunday Times.

Мирний план не був публічно оприлюднений, але його умови зрозумілі. Він передбачає негайне припинення вогню і початок прямих переговорів між Москвою і Києвом. Україні буде заборонено вступати до НАТО, і вона підпише заплановану угоду з Вашингтоном щодо корисних копалин та інфраструктури. Тим часом Америка формально визнає суверенітет Росії над анексованим Кримом і неформально визнає її контроль над іншими окупованими територіями. США також скасують свої санкції проти Москви, хоча в разі відновлення російської агресії може відбутися негайний "відкат" назад.

"Україні буде вкрай важко прийняти настільки щедрі для загарбника умови", — акцентує автор публікації.

Та додає, що ухвалення цієї угоди лише додасть сміливості російському диктатору Володимиру Путіну. Крім того, є ймовірність, що Пекін розцінить винагороду Кремля за захоплення частини суверенної держави як ліцензію на захоплення Тайваню.

Це аргументи проти нинішніх мирних умов, які мають бути розглянуті США та їхніми європейськими партнерами, але, підкреслює оглядач, Україна у своїй боротьбі за виживання не може дозволити собі розкіш турбуватися про долю інших держав.

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Розмірковуючи про те, чи буде угода кінцем політичної кар'єри Володимира Зеленського, автор публікації, зазначає, що дана угода "цілком може стати останньою послугою, яку цей президент воєнного часу надасть своїй країні".

Реакція багатьох українців та їхніх союзників полягає в тому, що Україна може і повинна продовжувати боротися. Однак, підкреслює Галеотті, Вашингтон, ймовірно, сповнений рішучості умити руки, якщо Київ відкине угоду.

Війська Путіна також розорені й на їхнє відновлення знадобляться роки, однак без військової підтримки Києва з боку США шанси на полі бою почнуть змінюватися, переконаний автор публікації.

На думку Галеотті, якщо Україна продовжить битися без розвідданих і боєприпасів США, "то в якийсь момент у майбутньому її лідери зрештою будуть змушені погодитися на ще жорсткіші умови".

Аналізуючи потенційну угоду, оглядач також зазначає, що вона не включає обмеження на здатність України захищатися. Угода передбачає заборону на вступ до НАТО, але в ній немає обмежень на участь в інших військових альянсах або на присутність іноземних військ на українській території.

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"Потенційне членство в Євросоюзі відкриває перед Україною перспективу не тільки більшого процвітання, а й безпеки, оскільки Договір про Європу зобов’язує всіх членів до взаємної оборони", - пише Галеотті.

Крім того, згідно з обговорюваними умовами, Москва відмовиться від своїх претензій на ті регіони, які вона нині не окупувала, і навіть виведе війська з територій на півдні. Відмова миритися з втратою Криму була червоною лінією для Києва протягом усього мирного процесу, цей план, проводячи відмінність між майбутнім статусом Криму та інших окупованих територій, залишає перспективу повернення останніх під контроль Києва в майбутньому, розмірковує автор статті.

На думку Галеотті, головним бенефіціаром угоди стане Путін, який заявить про це як про перемогу не тільки над Україною, а й над Заходом, однак його тріумф буде зіпсовано. Російський диктатор хотів контролювати всю Україну, але натомість отримує п’яту частину її території - розорену і таку, що потребує великих інвестицій. Також він стикається з іншою частиною України, яка згуртувалася і люто налаштована протистояти впливу Кремля. Водночас багато росіян засумніваються, що "ця перемога" коштувала майже мільйона вбитих і поранених, а також економічних і соціальних втрат.

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Для союзників України, якщо і є можливість спокутувати цю вкрай несправедливу угоду, то вона має полягати в тому, щоб країна була справді суверенною, демократичною і насамперед безпечною. Ось де "коаліція охочих" має надати більше, ніж просто символічну допомогу, акцентує Галеотті.

Оглядач також наводить слова держсекретаря США Марко Рубіо про те, що ця угода цілком "здійсненна".

Вона не вимагає від Києва відмови від будь-яких окупованих територій.

"Якщо Київ не зможе скористатися зустріччю у Ватикані, щоб переконати Трампа переглянути умови, йому слід серйозно подумати, щоб усе-таки прийняти угоду. Як би жахливо це не було, цей ультиматум, імовірно, є найкращою угодою, яку Україна може отримати", — резюмує Галеотті.

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