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Новости Мирный план Трампа
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Мирное соглашение, которое США предлагают Украине, ужасно. Однако Киеву придется его принять, - The Sunday Times

сводка Генштаба

Мирный план Трампа, который он предлагает Украине, противоречит как международному праву, так и элементарной порядочности Но для Украины или других западных союзников может оказаться невозможным улучшить условия этого соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель, эксперт по Восточной Европе Марк Галеотти для The Sunday Times.

Мирный план не был публично обнародован, но его условия понятны. Он предусматривает немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Украине будет запрещено вступать в НАТО, и она подпишет запланированное соглашение с Вашингтоном по полезным ископаемым и инфраструктуре. Тем временем Америка формально признает суверенитет России над аннексированным Крымом и неформально признает ее контроль над другими оккупированными территориями. США также отменят свои санкции против Москвы, хотя в случае возобновления российской агрессии может произойти немедленный "откат" назад.

"Украине будет крайне трудно принять столь щедрые для захватчика условия", - акцентирует автор публикации.

И добавляет, что принятие этого соглашения только придаст смелости российскому диктатору Владимиру Путину. Кроме того, есть вероятность, что Пекин расценит вознаграждение Кремля за захват части суверенного государства как лицензию на захват Тайваня.

Это аргументы против нынешних мирных условий, которые должны быть рассмотрены США и их европейскими партнерами, но, подчеркивает обозреватель, Украина в своей борьбе за выживание не может позволить себе роскошь беспокоиться о судьбе других государств.

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Размышляя о том, будет ли соглашение концом политической карьеры Владимира Зеленского, автор публикации, отмечает, что данное соглашение "вполне может стать последней услугой, которую этот президент военного времени окажет своей стране".

Реакция многих украинцев и их союзников заключается в том, что Украина может и должна продолжать бороться. Однако, подчеркивает Галеотти, Вашингтон, вероятно, полон решимости умыть руки, если Киев отвергнет соглашение.

Войска Путина также разорены и на их восстановление понадобятся годы, однако без военной поддержки Киева со стороны США шансы на поле боя начнут меняться, убежден автор публикации.

По мнению Галеотти, если Украина продолжит сражаться без разведданных и боеприпасов США, "то в какой-то момент в будущем ее лидеры в конце концов будут вынуждены согласиться на еще более жесткие условия".

Анализируя потенциальное соглашение, обозреватель также отмечает, что оно не включает ограничения на способность Украины защищаться. Соглашение предусматривает запрет на вступление в НАТО, но в нем нет ограничений на участие в других военных альянсах или на присутствие иностранных войск на украинской территории.

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"Потенциальное членство в Евросоюзе открывает перед Украиной перспективу не только большего процветания, но и безопасности, поскольку Договор о Европе обязывает всех членов к взаимной обороне", - пишет Галеотти.

Кроме того, согласно обсуждаемым условиям, Москва откажется от своих претензий на те регионы, которые она ныне не оккупировала, и даже выведет войска с территорий на юге. Отказ мириться с потерей Крыма был красной линией для Киева на протяжении всего мирного процесса, этот план, проводя различие между будущим статусом Крыма и других оккупированных территорий, оставляет перспективу возвращения последних под контроль Киева в будущем, рассуждает автор статьи.

По мнению Галеотти, главным бенефициаром сделки станет Путин, который заявит об этом как о победе не только над Украиной, но и над Западом, однако его триумф будет испорчен. Российский диктатор хотел контролировать всю Украину, но взамен получает пятую часть ее территории - разоренную и требующую больших инвестиций. Также он сталкивается с другой частью Украины, которая сплотилась и яростно настроена противостоять влиянию Кремля. В то же время многие россияне сомневаются, что "эта победа" стоила почти миллиона убитых и раненых, а также экономических и социальных потерь.

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Для союзников Украины, если и есть возможность искупить эту крайне несправедливую сделку, то она должна заключаться в том, чтобы страна была действительно суверенной, демократической и прежде всего безопасной. Вот где "коалиция желающих" должна предоставить больше, чем просто символическую помощь, акцентирует Галеотти.

Обозреватель также приводит слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что эта сделка вполне "осуществима".

Она не требует от Киева отказа от каких-либо оккупированных территорий.

"Если Киев не сможет воспользоваться встречей в Ватикане, чтобы убедить Трампа пересмотреть условия, ему следует серьезно подумать, чтобы все-таки принять соглашение. Как бы ужасно это ни было, этот ультиматум, вероятно, является лучшей сделкой, которую Украина может получить", - резюмирует Галеотти.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20409) соглашение (1317) США (26709) Украина (44951) Трамп Дональд (5275)


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Топ комментарии
+18
Галеоттi йде за руським кораблем.
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27.04.2025 15:07
+10
доведеться прийняти ...а то путін нападе?
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27.04.2025 15:11
+10
Не знаю що таке це галеотті. Але оця газетьонка належить Руперту Мердоку. Як і FOX News з якого Тромб набрав собі половину команди наркоманів-даунів.
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27.04.2025 15:19
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Галеоттi йде за руським кораблем.
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27.04.2025 15:07 Ответить
"Та нехай собі як знають, божеволіють, конають, нам своє робить". А що ще можна чекати від рижих трамплюків.
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27.04.2025 15:14 Ответить
Не знаю що таке це галеотті. Але оця газетьонка належить Руперту Мердоку. Як і FOX News з якого Тромб набрав собі половину команди наркоманів-даунів.
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27.04.2025 15:19 Ответить
Чому неможливо покращити умови миру? потрібно щоб Трамп надавив на рашку - згадав що в нього можуть бути яйця
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27.04.2025 15:11 Ответить
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27.04.2025 15:55 Ответить
доведеться прийняти ...а то путін нападе?
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27.04.2025 15:11 Ответить
Типове зомбування жертви.
Звичайно ніхто таку угоду не прийме.
Далі буде настпуна угода... І знову лякалки...
Аж поки рейтигни трампона опустяться нижче плінтуса.
Далі що?
Далі знову балаканина з пустого в порожнє - кожен намагається зробити з іншого дурня - ось так і світ живе.
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27.04.2025 15:31 Ответить
автор публікації, зазначає, що дана угода "цілком може стати останньою послугою, яку цей президент воєнного часу надасть своїй країні". Джерело: https://censor.net/ua/n3549064

спочатку, героїчно здох за Крим (тікаючи від 4-ох повісток), потім, закатав позолоченим асфальтом глузд ямкового наріту бо ракети на члін не потрібні, винищив цілі регіони компактного проживання найбільш обдарованих зебілів, відкривши їм радощі еміграції... А тепер послуга своїй країні, Кацапії?
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27.04.2025 16:01 Ответить
Всі ці журношлюхи куплені обо Трампом або ліліпутіним - для пропаганди.
журношлюхи просто відпрацьовують бабло - реальності там немає...
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27.04.2025 16:04 Ответить
27.04.2025 15:19
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27.04.2025 16:17 Ответить
Схоже - час робити тему про те якою буде Україна після війни ...
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27.04.2025 15:13 Ответить
Після якої війни?
Після розвалу росії - може?
маньяк ліліпутін не збирається допускати "Україну після" від слова зовсім.
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27.04.2025 15:33 Ответить
Про це ж і мова ... вже зрозуміло , що якась угода вже є - залишається лише оформити її формально . Бойові дії припиняться ... далі що ?
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27.04.2025 15:40 Ответить
Це повня маячня - ніякі бойові дії не припиняться - бо немає жодного нятяку на припинення.
Це міф, пропаганда, зомбування.
Тому і угоди ніякої не буде.
Зеля все вірно каже - припиняйте стріляти - тоді поговоримо.
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27.04.2025 15:42 Ответить
Протягом наступного тижня , скоріш за все , бойові дії припиняться ... навряд чи щось буде підписано - просто за рішенням з обох сторін .
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27.04.2025 15:52 Ответить
З чого їм припинитися? ліліпутін вписав в конституцію Запорізьку та Херсонську область - які він не контролює. Тому ніякого припинення не буде поки %уйло не засохне...
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27.04.2025 15:53 Ответить
яка наївність
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27.04.2025 15:59 Ответить
то знатний зебіл, можна сказати, що еталонно-взірцевий.
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27.04.2025 16:02 Ответить
А якщо не підпише, то що?
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27.04.2025 15:14 Ответить
Класіка:
-Этого, этого и этого - расстрелять!
- Меня не расстреливайте, пожалуйста, я не хочу!
- Этого не стреляйте - он не хочет!
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27.04.2025 15:34 Ответить
а чому не почати працювати з Пекіном? і угоду за розробку копалин і за посередництво у переговорах з ******? справді, а що ми втрачаемо?
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27.04.2025 15:14 Ответить
Пекін цього не хоче ...
П.С - і ще до того - провальна стратегія у відносинах України з Китаєм - майже 5 років не могли (чи не хотіли...?) посла туди призначити !
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27.04.2025 15:16 Ответить
У нього самого тих копалин навалом, а сваритися з мухосраном він не хоче. Він йому потрібен як таран проти Європи.
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27.04.2025 15:32 Ответить
Щось путін не так воюе,як всі розказують.Не так все у нього ок.А раптом ми виграемо.Здаватися після таких важких часів.Не думаю,що нам це потріно.Я впевнена,що ми переможемо.
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27.04.2025 15:14 Ответить
Дякуємо американському народові за зраду України, за перемогу абсолютного ЗЛА над ДОБРОМ . Скільки людей полягло у цій війні , виходить ні за що. Бажаємо, Китай напав не на Тайвань, а на вашого придурка Трампа. Кляті раднеки.
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27.04.2025 15:14 Ответить
бубон не підпише такого, не думаю що він смертник.
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27.04.2025 15:16 Ответить
А то що? 😁
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27.04.2025 15:16 Ответить
Не факт.
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27.04.2025 15:19 Ответить
Хочешь рассмешить Всевышнего - расскажи ему о своих планах.
Исаия 63, 2-6
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27.04.2025 15:21 Ответить
ЯКОГО ХРІНА, цікаво, українці мають віддавати УСЕ ЦІННЕ, що в них є, за ПУСТОПОРОЖНІ ОБІЦЯНКИ?! Нагадую, США ВІДМОВИЛИСЬ НАВІТЬ ПРОДАТИ УКРАЇНІ ПЕТРІОТИ!!!
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27.04.2025 15:21 Ответить
CША також вiдмовились вiд гарантii безпеки для нас, про якi так гучно пер.нули в Будапештi.
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27.04.2025 15:28 Ответить
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27.04.2025 15:22 Ответить
Знову кацапів рятують потужніше ніж нас.
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27.04.2025 15:24 Ответить
Смотрим на США - видим цапорылию. ЗЫ... жаль в свое время не присмотрелись к ним с ихними НАТАМИ. Не зря , ай-да, не зря вуркостан приглашали к истокам создания НАТО, но кремль тогда цэлку из себя корчил - отказал. Бо клеил уже тогда из себя дурника - победобесного малого 2-ой МВ.
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27.04.2025 15:25 Ответить
Мирна угода, яку США пропонують Україні, є жахливою. Джерело: https://censor.net/ua/n3549064

Насправді ця угода є жахливою не тільки для України ,а для всього світу. Цією угодою остаточно руйнується стара система права. І головним правом - стає право сильного.

Світ входить у період Смути - війн всіх проти всіх .

Україні потрібно проводити реформи ,ставати самодостатньою . І надіятися лише на Бога , на себе і на перевірених в справх союзників . Ну і перестати брехати самим собі та людям .
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27.04.2025 15:25 Ответить
Дык, все сходится... США, своей заманухой УКРАИНЫ в нато, ослабил козлостан, теперь не боится с ним водить камаринскую против Китая, бо и лаптеунтия боится усиления Китая и для США теперь не представляет угрозы, бо скоро заностальгирует по ножкам Буша... США также за счет нас ослабляет и всю Европу, чтобы та ложилась под США... А руки умоет сышыашная империя зла если уже не войнушкой в Палестине, то, або в Иране, або снова , в индо-пакистанском инциденте ... Мол США заклопотанi Пенджабом, потому США и спрыгивает с Европейских дел за счет Украины... Дурачьок Трамп надеется на миллиард индийцев, бо у индусов в приоритете дружба с Англией и США... Правда дурачьок и здесь недопереосмыслил жестоких реалий, типо грядущие , в отношении сша суро*****дни, адже на боцi Пакистану Китай.
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27.04.2025 15:43 Ответить
яке сміливе та потужна фейс морда

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27.04.2025 15:27 Ответить
Може ЗЄ дуже какать хотів. А вийти не можна. 😁
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27.04.2025 15:33 Ответить
все можливо. адже зелені йому так дупу зализали що і дюрка зарубцювалась.
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27.04.2025 15:41 Ответить
Нажаль в нас забагато недалеких, які ще не зрозуміли що війною наші проблеми не вирішити. Треба прописувати в цій угоді швидкий вступ до ЄС, економічно зрости і як Азербайджан в майбутньому скористатись можливітю все повернути.
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27.04.2025 15:31 Ответить
у Китаю та в інших агресивних диктатурках аж слинка з розпалених апетитів потекла від чмошності трумпівської Омерики та розширення окупаційних перспектив для потенційних агресорів-окупантів...
- тобто тепер Америка точно вже стала великою, як мріяли тупорилі хвойди трумп-овці?..
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27.04.2025 15:31 Ответить
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27.04.2025 15:35 Ответить
Треба робити флешмоби - усіхзнимати на телефон
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27.04.2025 15:50 Ответить
воїн прийшовши з нуля дістане ф-1 і всі викрики припиняться назавжди
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27.04.2025 15:58 Ответить
яку б угоду ми не прийняли- через 3,5 роки-ще більша війна! Коли трампон стане кульгавою качкою- ***** піде усіма відновленими силами.
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27.04.2025 15:43 Ответить
Зелена логіка:навіщо припиняти війну, якщо через 3,5 (цікаво як вирахувано) роки ще більша ( більше тільки ядерні удари ) війна. А те що за 3,5 роки може ще багато чого статися і змінитися, нафронтників навіть думати не хочуть.
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27.04.2025 15:56 Ответить
Конечно. paшka станет адекватной страной, отдаст Украине все захваченные земли, а сама распадётся на множество государств.
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27.04.2025 16:12 Ответить
Доведеться прийняти що? Те, якщо не прийняти буде мати такий самий ефект, якщо прийняти? Ну так навіщо приймати?🥴
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27.04.2025 15:44 Ответить
Крім того, згідно з обговорюваними умовами, Москва відмовиться від своїх претензій на ті регіони, які вона нині не окупувала, і навіть виведе війська з територій на півдні. Джерело: https://censor.net/ua/n3549064

Невже свою лайноституцію змінять?
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27.04.2025 15:48 Ответить
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27.04.2025 15:48 Ответить
Гіпножаба продовжується
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27.04.2025 15:50 Ответить
Кожна несправедлива «угода» - насіння майбутньої війни. Німеччина після поразки у WWI приклад цьому. І це буде вже не Україна, а Європа
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27.04.2025 15:53 Ответить
Ось автор даної статті. Судіть самі. Фото 2019.
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27.04.2025 15:54 Ответить
тварюка прокацапська
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27.04.2025 16:08 Ответить
Мирного плана еще никто не видел (его и нет, собственно говоря), но писюк Галеотти уже знает, что Украине некуда деваться и она подпишет ужасно невыгодное соглашение... Ага.
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27.04.2025 15:57 Ответить
копалини можливо так . А НАТО І КРИМ НІ (ПОТРІБНО МІНЯТИ КОНСТИТУЦІЮ) америкози це знають і пиз...ять аби попиз...іть
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27.04.2025 16:01 Ответить
Ага. Тридцятиденне перемир'я вже було... Хтось його відчув? Так і срана угода трампа, якою можна буде підтертися , як будапештським меморандумом. Бо росія ніколи не виконує те що підписує. Будь проклята нечисть кацапська...
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27.04.2025 16:07 Ответить
А що не жахливо? Воювати далі - збс? Мабуть кращі умови вдасться навоювати?
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27.04.2025 16:16 Ответить
 
 