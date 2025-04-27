Мирное соглашение, которое США предлагают Украине, ужасно. Однако Киеву придется его принять, - The Sunday Times

Мирный план Трампа, который он предлагает Украине, противоречит как международному праву, так и элементарной порядочности Но для Украины или других западных союзников может оказаться невозможным улучшить условия этого соглашения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель, эксперт по Восточной Европе Марк Галеотти для The Sunday Times.

Мирный план не был публично обнародован, но его условия понятны. Он предусматривает немедленное прекращение огня и начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Украине будет запрещено вступать в НАТО, и она подпишет запланированное соглашение с Вашингтоном по полезным ископаемым и инфраструктуре. Тем временем Америка формально признает суверенитет России над аннексированным Крымом и неформально признает ее контроль над другими оккупированными территориями. США также отменят свои санкции против Москвы, хотя в случае возобновления российской агрессии может произойти немедленный "откат" назад.

"Украине будет крайне трудно принять столь щедрые для захватчика условия", - акцентирует автор публикации.

И добавляет, что принятие этого соглашения только придаст смелости российскому диктатору Владимиру Путину. Кроме того, есть вероятность, что Пекин расценит вознаграждение Кремля за захват части суверенного государства как лицензию на захват Тайваня.

Это аргументы против нынешних мирных условий, которые должны быть рассмотрены США и их европейскими партнерами, но, подчеркивает обозреватель, Украина в своей борьбе за выживание не может позволить себе роскошь беспокоиться о судьбе других государств.

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Размышляя о том, будет ли соглашение концом политической карьеры Владимира Зеленского, автор публикации, отмечает, что данное соглашение "вполне может стать последней услугой, которую этот президент военного времени окажет своей стране".

Реакция многих украинцев и их союзников заключается в том, что Украина может и должна продолжать бороться. Однако, подчеркивает Галеотти, Вашингтон, вероятно, полон решимости умыть руки, если Киев отвергнет соглашение.

Войска Путина также разорены и на их восстановление понадобятся годы, однако без военной поддержки Киева со стороны США шансы на поле боя начнут меняться, убежден автор публикации.

По мнению Галеотти, если Украина продолжит сражаться без разведданных и боеприпасов США, "то в какой-то момент в будущем ее лидеры в конце концов будут вынуждены согласиться на еще более жесткие условия".

Анализируя потенциальное соглашение, обозреватель также отмечает, что оно не включает ограничения на способность Украины защищаться. Соглашение предусматривает запрет на вступление в НАТО, но в нем нет ограничений на участие в других военных альянсах или на присутствие иностранных войск на украинской территории.

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"Потенциальное членство в Евросоюзе открывает перед Украиной перспективу не только большего процветания, но и безопасности, поскольку Договор о Европе обязывает всех членов к взаимной обороне", - пишет Галеотти.

Кроме того, согласно обсуждаемым условиям, Москва откажется от своих претензий на те регионы, которые она ныне не оккупировала, и даже выведет войска с территорий на юге. Отказ мириться с потерей Крыма был красной линией для Киева на протяжении всего мирного процесса, этот план, проводя различие между будущим статусом Крыма и других оккупированных территорий, оставляет перспективу возвращения последних под контроль Киева в будущем, рассуждает автор статьи.

По мнению Галеотти, главным бенефициаром сделки станет Путин, который заявит об этом как о победе не только над Украиной, но и над Западом, однако его триумф будет испорчен. Российский диктатор хотел контролировать всю Украину, но взамен получает пятую часть ее территории - разоренную и требующую больших инвестиций. Также он сталкивается с другой частью Украины, которая сплотилась и яростно настроена противостоять влиянию Кремля. В то же время многие россияне сомневаются, что "эта победа" стоила почти миллиона убитых и раненых, а также экономических и социальных потерь.

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Для союзников Украины, если и есть возможность искупить эту крайне несправедливую сделку, то она должна заключаться в том, чтобы страна была действительно суверенной, демократической и прежде всего безопасной. Вот где "коалиция желающих" должна предоставить больше, чем просто символическую помощь, акцентирует Галеотти.

Обозреватель также приводит слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что эта сделка вполне "осуществима".

Она не требует от Киева отказа от каких-либо оккупированных территорий.

"Если Киев не сможет воспользоваться встречей в Ватикане, чтобы убедить Трампа пересмотреть условия, ему следует серьезно подумать, чтобы все-таки принять соглашение. Как бы ужасно это ни было, этот ультиматум, вероятно, является лучшей сделкой, которую Украина может получить", - резюмирует Галеотти.

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