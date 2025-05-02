Шмигаль: Інвестфонд відбудови з США може принести сотні мільярдів
Угода про створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США може забезпечити надходження значних обсягів капіталу - від десятків до сотень мільярдів доларів.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами глави уряду, цей фонд буде виключно інвестиційним - йдеться про прямі інвестиції у розвиток української економіки. Він також наголосив, що аналогічні інвестиційні фонди, які США створювали в інших країнах, ставали проривним інструментом для зростання.
"Я впевнений, що це один з буде з найбільш ефективних для України інвестиційних інструментів", - підкреслив Шмигаль. Прем’єр також закликав депутатів підтримати ратифікацію цієї угоди.
Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.
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