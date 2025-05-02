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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Шмигаль: Інвестфонд відбудови з США може принести сотні мільярдів

шмигаль

Угода про створення Інвестиційного фонду відбудови між Україною та США може забезпечити надходження значних обсягів капіталу - від десятків до сотень мільярдів доларів.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами глави уряду, цей фонд буде виключно інвестиційним - йдеться про прямі інвестиції у розвиток української економіки. Він також наголосив, що аналогічні інвестиційні фонди, які США створювали в інших країнах, ставали проривним інструментом для зростання.

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"Я впевнений, що це один з буде з найбільш ефективних для України інвестиційних інструментів", - підкреслив Шмигаль. Прем’єр також закликав депутатів підтримати ратифікацію цієї угоди.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

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Автор: 

США (22979) інвестпрограма (29) Шмигаль Денис (4597)


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Топ коментарі
+5
Ох і пи₴дун.
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02.05.2025 13:43
+5
вам підарам все приносе мільярди, щоб вас там пороспирало
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02.05.2025 13:46
+5
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02.05.2025 13:47
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Ох і пи₴дун.
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02.05.2025 13:43 Відповісти
Кому принесёт гешефт?
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02.05.2025 13:50 Відповісти
- Но деньги! - застонали васюкинцы. - Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч денег! Где же их взять?

- Все учтено могучим ураганом, - сказал О. Бендер, - деньги дадут сборы.

- Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы…

- Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! (с)
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02.05.2025 14:00 Відповісти
Пішов нах - телятко ше в животі а він вже з довбенькою стоїть
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02.05.2025 13:46 Відповісти
вам підарам все приносе мільярди, щоб вас там пороспирало
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02.05.2025 13:46 Відповісти
Принесе сотні мільярдів. Американським капіталістам. Пересічним українцям сотні мільярдів збитків.
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02.05.2025 13:47 Відповісти
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02.05.2025 13:47 Відповісти
Що ж ви там понадпідписували що так пропихаєте ратифікацію терміново....
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02.05.2025 13:50 Відповісти
Уряд засекретив від суспільства та депутатів 2 із 3 підписаних вчора угод. Виявляється, під тиском США Свириденко підмахнула ще дві технічних угоди в яких невідомо що записано. На фото видно, як вони тримають три різних підписаних документи. Тому так і важливо побачити одразу
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02.05.2025 13:53 Відповісти
Десятки з яких пристануть до липких рученят шмигаля, слуг наріда, 5-6 менеджерів та самого Зе. Ну і пхметови, пінчуків тощо куди ж без них, без ляльководів.
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02.05.2025 13:54 Відповісти
Ключове слово - "може"...
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02.05.2025 14:00 Відповісти
І знову магічна цифра 350 мільярдів, скоро узнаємо що зелені там понапидписували ...
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02.05.2025 14:07 Відповісти
Ви перестанете коли небудь красти?
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02.05.2025 14:08 Відповісти
Він також наголосив, що аналогічні інвестиційні фонди, які США створювали в інших країнах, ставали проривним інструментом для зростання. МІГ БИ ПЕРЕРАХУВАТИ ...?А ***,,,КИ БО ТАКИХ НЕМАЄ...
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02.05.2025 14:09 Відповісти
Принести?
Кому саме?
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02.05.2025 14:09 Відповісти
Хвороба словесного проносу передалася шмигалю, він уже теж мислить віртуальними мільярдами
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02.05.2025 14:10 Відповісти
Упаси Бог допускати до корита ЗЕлених гнид,особливо Охвіс ПреЗЕдента (офіс президента) на чолі з Єрмаком.
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02.05.2025 14:13 Відповісти
Шмигаль: Інвестфонд відбудови з США може принести сотні мільярдів...
Питання перше - МОЖЕ?!
Питання друге - КОМУ, вже вирішили?
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02.05.2025 14:20 Відповісти
кому?
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02.05.2025 14:57 Відповісти
 
 