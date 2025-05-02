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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Шмыгаль: Инвестфонд восстановления с США может принести сотни миллиардов

шмигаль

Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США может обеспечить поступление значительных объемов капитала - от десятков до сотен миллиардов долларов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По словам главы правительства, этот фонд будет исключительно инвестиционным - речь идет о прямых инвестициях в развитие украинской экономики. Он также подчеркнул, что аналогичные инвестиционные фонды, которые США создавали в других странах, становились прорывным инструментом для роста.

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"Я уверен, что это один из будет из наиболее эффективных для Украины инвестиционных инструментов", - подчеркнул Шмыгаль. Премьер также призвал депутатов поддержать ратификацию этого соглашения.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

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Автор: 

США (26791) инвестпрограмма (4) Шмыгаль Денис (2700)


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Топ комментарии
+4
Ох і пи₴дун.
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02.05.2025 13:43
+4
вам підарам все приносе мільярди, щоб вас там пороспирало
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02.05.2025 13:46
+4
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02.05.2025 13:47
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Ох і пи₴дун.
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02.05.2025 13:43 Ответить
Кому принесёт гешефт?
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02.05.2025 13:50 Ответить
- Но деньги! - застонали васюкинцы. - Им же всем нужно деньги платить! Много тысяч денег! Где же их взять?

- Все учтено могучим ураганом, - сказал О. Бендер, - деньги дадут сборы.

- Кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы…

- Какие там васюкинцы! Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! (с)
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02.05.2025 14:00 Ответить
Пішов нах - телятко ше в животі а він вже з довбенькою стоїть
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02.05.2025 13:46 Ответить
вам підарам все приносе мільярди, щоб вас там пороспирало
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02.05.2025 13:46 Ответить
Принесе сотні мільярдів. Американським капіталістам. Пересічним українцям сотні мільярдів збитків.
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02.05.2025 13:47 Ответить
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02.05.2025 13:47 Ответить
Що ж ви там понадпідписували що так пропихаєте ратифікацію терміново....
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02.05.2025 13:50 Ответить
Уряд засекретив від суспільства та депутатів 2 із 3 підписаних вчора угод. Виявляється, під тиском США Свириденко підмахнула ще дві технічних угоди в яких невідомо що записано. На фото видно, як вони тримають три різних підписаних документи. Тому так і важливо побачити одразу
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02.05.2025 13:53 Ответить
Десятки з яких пристануть до липких рученят шмигаля, слуг наріда, 5-6 менеджерів та самого Зе. Ну і пхметови, пінчуків тощо куди ж без них, без ляльководів.
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02.05.2025 13:54 Ответить
Ключове слово - "може"...
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02.05.2025 14:00 Ответить
І знову магічна цифра 350 мільярдів, скоро узнаємо що зелені там понапидписували ...
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02.05.2025 14:07 Ответить
Ви перестанете коли небудь красти?
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02.05.2025 14:08 Ответить
Він також наголосив, що аналогічні інвестиційні фонди, які США створювали в інших країнах, ставали проривним інструментом для зростання. МІГ БИ ПЕРЕРАХУВАТИ ...?А ***,,,КИ БО ТАКИХ НЕМАЄ...
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02.05.2025 14:09 Ответить
Принести?
Кому саме?
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02.05.2025 14:09 Ответить
Хвороба словесного проносу передалася шмигалю, він уже теж мислить віртуальними мільярдами
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02.05.2025 14:10 Ответить
Упаси Бог допускати до корита ЗЕлених гнид,особливо Охвіс ПреЗЕдента (офіс президента) на чолі з Єрмаком.
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02.05.2025 14:13 Ответить
Шмигаль: Інвестфонд відбудови з США може принести сотні мільярдів...
Питання перше - МОЖЕ?!
Питання друге - КОМУ, вже вирішили?
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02.05.2025 14:20 Ответить
 
 