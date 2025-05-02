Шмыгаль: Инвестфонд восстановления с США может принести сотни миллиардов
Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления между Украиной и США может обеспечить поступление значительных объемов капитала - от десятков до сотен миллиардов долларов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
По словам главы правительства, этот фонд будет исключительно инвестиционным - речь идет о прямых инвестициях в развитие украинской экономики. Он также подчеркнул, что аналогичные инвестиционные фонды, которые США создавали в других странах, становились прорывным инструментом для роста.
"Я уверен, что это один из будет из наиболее эффективных для Украины инвестиционных инструментов", - подчеркнул Шмыгаль. Премьер также призвал депутатов поддержать ратификацию этого соглашения.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.
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