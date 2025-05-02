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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Нам вдалося порозумітися з адміністрацією Трампа. Це дуже сильний крок вперед, - Яценюк про угоду щодо корисних копалин

яценюк

В ефірі Радіо BBC голова Київського безпекового форуму, премʼєр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк заявив, що в підписаній так званої мінеральної угоди адміністрація Трампа офіційно визнала, що росія розв’язала війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київський безпековий форум.

"Це вперше, коли адміністрація Трампа офіційно визнала в цьому самому документі, що росія розв’язала війну проти України. Цього насправді раніше не було. Нагадаю, що США навіть кілька разів відмовлялися підтримувати відповідні резолюції ООН", - наголосив він в ефірі.

Арсеній Яценюк також звернув увагу, що цим кроком "американці чітко заявили про свою кінцеву мету – аби Україна була вільною, суверенною, процвітаючою і незалежною".

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З точки зору економічних перспектив, вважає голова КБФ, знадобиться щонайменше десять років, щоб отримати реальні прибутки від цієї угоди: "Українці вирішили надати США режим звільнення від оподаткування. Українці пропонують забезпечити прискорений підхід до ліцензування для американських інвесторів. Тож це вигідно для американців".

"Одне з найважливіших питань, чого нам вдалося уникнути, – це те, що немає жодного пункту про відшкодування. Нагадаю, що президент Трамп думав - Україна має повернути суму наданої безпекової допомоги. Там (у підписаній угоді, - ред.) немає такого застереження", - підкреслив він.

Немає і арбітражного застереження. Спори мають вирішуватися шляхом консультацій, а не в суді, що є ще одним позитивним моментом, підкреслив Яценюк.

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Говорячи про гарантії безпеки, він наголосив: "Це не є частиною цієї угоди. Але що ми отримали? Для мене абсолютно зрозуміло, як ми можемо використати цей механізм. Це може бути свого роду економічний військовий ленд-ліз. Адже в цій угоді є положення про те, що майбутня військова допомога може бути зарахована як інвестиція в цей фонд. Це можливість для нової адміністрації США сказати: ми не даємо українцям просто кошти, ми надаємо українцям військову допомогу, і вони вкладатимуть її в наш спільний інвестиційний фонд".

"Нам вдалося порозумітися з адміністрацією Трампа. І я твердо переконаний, що росіяни не задоволені такою угодою. Тож це дуже сильний крок вперед", - наголосив він.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.

Автор: 

угода (668) Яценюк Арсеній (2570) копалини (214)


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Топ коментарі
+9
Сєня, місця видобування копалин потрібно огородити парканом, кращого спєца за тебе не варто й шукати.
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02.05.2025 15:44
+5
Хай би всі прем'єри так крали, щоб казна на стільки наповнювалась... Але бидло пам'ятає лише паркан аналогічний з фінським...
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02.05.2025 16:07
+2
майбутній кандидат як не в президенти то хоть би куди.в резюме один запис-особливоцінний широкопрофільний специаліст у всіх галузях
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02.05.2025 15:51
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Сєня, місця видобування копалин потрібно огородити парканом, кращого спєца за тебе не варто й шукати.
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02.05.2025 15:44 Відповісти
А шо ти можеш розповісти про паркан, окрім 16 мільйонів грн які начеб то розікрали посадовці прикордонної служби?
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02.05.2025 17:40 Відповісти
майбутній кандидат як не в президенти то хоть би куди.в резюме один запис-особливоцінний широкопрофільний специаліст у всіх галузях
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02.05.2025 15:51 Відповісти
А шо, не так? Кращого прем'єра за всю історію незалежності України не було.
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02.05.2025 17:42 Відповісти
Хай би всі прем'єри так крали, щоб казна на стільки наповнювалась... Але бидло пам'ятає лише паркан аналогічний з фінським...
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02.05.2025 16:07 Відповісти
Прихильники президента, на той час коли прем'єром був Арсеній Петрович, обсирають договір між Україною та США всіма можливими способами,) але коли Арсеній, друг і соратник президента Порошенка каже що це -- "Дуже сильний крок уперед!," - вас,,!, чомусь, тут нікого немає,)
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02.05.2025 16:36 Відповісти
Угоду справді кардинально переробили. Тепер вона більше схожа на партнерство ніж на кабалу. Можливо справді вплинула особиста зустріч на похоронах.
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02.05.2025 17:37 Відповісти
О, спец по парканам і ровам з крокодилами висловився. Кому "нам", Сеня?
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02.05.2025 15:52 Відповісти
****** зелені підараси, ви вкрали у українців те що нам належало,і брешете шо це нам вигідно!!!! віддай жінку дяді, а сам іді к *****, це называется!
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02.05.2025 15:53 Відповісти
Засновник Фронту змін, Народного фронту, а коли розпочався справжній фронт втік за океан. Фронтовик недороблений.
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02.05.2025 15:56 Відповісти
Просто куля в лоб надії України могла б привести до паніки українців.
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02.05.2025 16:02 Відповісти
Дайте йому моркви.
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02.05.2025 16:00 Відповісти
Вибачаюсь за свою французьку, а ти яким хє...ом до тієї угоди?
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02.05.2025 16:03 Відповісти
Нам удалось договориться с администрацией Трампа. Источник: https://censor.net/ru/n3550104
Прошу прощения, а нам это кому?
Ну президенту может и удалось, Верховной Раде - возможно, ЕС - скорее всего. Но причем здесь стеностроитель?))) Прям серый кардинал)
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02.05.2025 16:05 Відповісти
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02.05.2025 16:08 Відповісти
І Барна на відміну від Яценюка не сидів десь в Америці, розказуючи про величезну користь продажу копалин американцям, а пішов воювати.
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02.05.2025 16:20 Відповісти
Сеня, КУДА ТИ ЛІЗЕШ?!!!
Нахріна тобі і в цьому маратися?
Мало тобі того, що на тебе повісили "паркан Яценюка"?
Ти же нічого не знаєш про ті домовленості неЛОХа з Трампом.
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02.05.2025 16:08 Відповісти
Ну що ж,куля в лоб так куля в лоб. Юля!! Юля!!!
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02.05.2025 16:09 Відповісти
та не вдалося.
трамп нагнув зеленського а той взяв та нагнувся.
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02.05.2025 16:25 Відповісти
дать себя обобрать- это сильно
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02.05.2025 16:29 Відповісти
Сеня!! ты ДИЧЬ!! (с) ну трішки змінено )
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02.05.2025 17:03 Відповісти
Нам дуже цікава думка про цю угоду Сєні з Флориди! Ще такого аналітика не вистачало!
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02.05.2025 17:12 Відповісти
 
 