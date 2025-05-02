Нам вдалося порозумітися з адміністрацією Трампа. Це дуже сильний крок вперед, - Яценюк про угоду щодо корисних копалин

В ефірі Радіо BBC голова Київського безпекового форуму, премʼєр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк заявив, що в підписаній так званої мінеральної угоди адміністрація Трампа офіційно визнала, що росія розв’язала війну проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київський безпековий форум.

"Це вперше, коли адміністрація Трампа офіційно визнала в цьому самому документі, що росія розв’язала війну проти України. Цього насправді раніше не було. Нагадаю, що США навіть кілька разів відмовлялися підтримувати відповідні резолюції ООН", - наголосив він в ефірі.

Арсеній Яценюк також звернув увагу, що цим кроком "американці чітко заявили про свою кінцеву мету – аби Україна була вільною, суверенною, процвітаючою і незалежною".

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З точки зору економічних перспектив, вважає голова КБФ, знадобиться щонайменше десять років, щоб отримати реальні прибутки від цієї угоди: "Українці вирішили надати США режим звільнення від оподаткування. Українці пропонують забезпечити прискорений підхід до ліцензування для американських інвесторів. Тож це вигідно для американців".

"Одне з найважливіших питань, чого нам вдалося уникнути, – це те, що немає жодного пункту про відшкодування. Нагадаю, що президент Трамп думав - Україна має повернути суму наданої безпекової допомоги. Там (у підписаній угоді, - ред.) немає такого застереження", - підкреслив він.

Немає і арбітражного застереження. Спори мають вирішуватися шляхом консультацій, а не в суді, що є ще одним позитивним моментом, підкреслив Яценюк.

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Говорячи про гарантії безпеки, він наголосив: "Це не є частиною цієї угоди. Але що ми отримали? Для мене абсолютно зрозуміло, як ми можемо використати цей механізм. Це може бути свого роду економічний військовий ленд-ліз. Адже в цій угоді є положення про те, що майбутня військова допомога може бути зарахована як інвестиція в цей фонд. Це можливість для нової адміністрації США сказати: ми не даємо українцям просто кошти, ми надаємо українцям військову допомогу, і вони вкладатимуть її в наш спільний інвестиційний фонд".

"Нам вдалося порозумітися з адміністрацією Трампа. І я твердо переконаний, що росіяни не задоволені такою угодою. Тож це дуже сильний крок вперед", - наголосив він.

Нагадаємо, міністерка економіки Юлія Свириденко із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписала Угоду ​​про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть отримати понад 350 млрд доларів після підписання угоди про корисні копалини.