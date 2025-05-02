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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
1 025 19

Нам удалось договориться с администрацией Трампа. Это очень сильный шаг вперед, - Яценюк о соглашении по полезным ископаемым

яценюк

В эфире Радио BBC председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк заявил, что в подписанном так называемом минеральном соглашении администрация Трампа официально признала, что Россия развязала войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевский форум по безопасности.

"Это впервые, когда администрация Трампа официально признала в этом самом документе, что Россия развязала войну против Украины. Этого на самом деле раньше не было. Напомню, что США даже несколько раз отказывались поддерживать соответствующие резолюции ООН", - подчеркнул он в эфире.

Арсений Яценюк также обратил внимание, что этим шагом "американцы четко заявили о своей конечной цели - чтобы Украина была свободной, суверенной, процветающей и независимой".

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С точки зрения экономических перспектив, считает глава КБФ, понадобится не менее десяти лет, чтобы получить реальные прибыли от этой сделки: "Украинцы решили предоставить США режим освобождения от налогообложения. Украинцы предлагают обеспечить ускоренный подход к лицензированию для американских инвесторов. Поэтому это выгодно для американцев".

"Один из важнейших вопросов, чего нам удалось избежать, - это то, что нет ни одного пункта о возмещении. Напомню, что президент Трамп думал - Украина должна вернуть сумму предоставленной помощи по безопасности. Там (в подписанном соглашении - ред.) нет такой оговорки", - подчеркнул он.

Нет и арбитражной оговорки. Споры должны решаться путем консультаций, а не в суде, что является еще одним положительным моментом, подчеркнул Яценюк.

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Говоря о гарантиях безопасности, он подчеркнул: "Это не является частью этого соглашения. Но что мы получили? Для меня абсолютно понятно, как мы можем использовать этот механизм. Это может быть своего рода экономический военный ленд-лиз. Ведь в этом соглашении есть положение о том, что будущая военная помощь может быть зачислена как инвестиция в этот фонд. Это возможность для новой администрации США сказать: мы не даем украинцам просто средства, мы предоставляем украинцам военную помощь, и они будут вкладывать ее в наш общий инвестиционный фонд".

"Нам удалось найти общий язык с администрацией Трампа. И я твердо убежден, что россияне не довольны таким соглашением. Поэтому это очень сильный шаг вперед", - подчеркнул он.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.

Автор: 

соглашение (1336) Яценюк Арсений (8006) ископаемые (157)


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Топ комментарии
+8
Сєня, місця видобування копалин потрібно огородити парканом, кращого спєца за тебе не варто й шукати.
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02.05.2025 15:44
+5
Хай би всі прем'єри так крали, щоб казна на стільки наповнювалась... Але бидло пам'ятає лише паркан аналогічний з фінським...
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02.05.2025 16:07
+2
майбутній кандидат як не в президенти то хоть би куди.в резюме один запис-особливоцінний широкопрофільний специаліст у всіх галузях
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02.05.2025 15:51
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Сєня, місця видобування копалин потрібно огородити парканом, кращого спєца за тебе не варто й шукати.
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02.05.2025 15:44 Ответить
майбутній кандидат як не в президенти то хоть би куди.в резюме один запис-особливоцінний широкопрофільний специаліст у всіх галузях
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02.05.2025 15:51 Ответить
Хай би всі прем'єри так крали, щоб казна на стільки наповнювалась... Але бидло пам'ятає лише паркан аналогічний з фінським...
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02.05.2025 16:07 Ответить
Прихильники президента, на той час коли прем'єром був Арсеній Петрович, обсирають договір між Україною та США всіма можливими способами,) але коли Арсеній, друг і соратник президента Порошенка каже що це -- "Дуже сильний крок уперед!," - вас,,!, чомусь, тут нікого немає,)
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02.05.2025 16:36 Ответить
О, спец по парканам і ровам з крокодилами висловився. Кому "нам", Сеня?
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02.05.2025 15:52 Ответить
****** зелені підараси, ви вкрали у українців те що нам належало,і брешете шо це нам вигідно!!!! віддай жінку дяді, а сам іді к *****, це называется!
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02.05.2025 15:53 Ответить
Засновник Фронту змін, Народного фронту, а коли розпочався справжній фронт втік за океан. Фронтовик недороблений.
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02.05.2025 15:56 Ответить
Просто куля в лоб надії України могла б привести до паніки українців.
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02.05.2025 16:02 Ответить
Дайте йому моркви.
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02.05.2025 16:00 Ответить
Вибачаюсь за свою французьку, а ти яким хє...ом до тієї угоди?
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02.05.2025 16:03 Ответить
Нам удалось договориться с администрацией Трампа. Источник: https://censor.net/ru/n3550104
Прошу прощения, а нам это кому?
Ну президенту может и удалось, Верховной Раде - возможно, ЕС - скорее всего. Но причем здесь стеностроитель?))) Прям серый кардинал)
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02.05.2025 16:05 Ответить
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02.05.2025 16:08 Ответить
І Барна на відміну від Яценюка не сидів десь в Америці, розказуючи про величезну користь продажу копалин американцям, а пішов воювати.
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02.05.2025 16:20 Ответить
Сеня, КУДА ТИ ЛІЗЕШ?!!!
Нахріна тобі і в цьому маратися?
Мало тобі того, що на тебе повісили "паркан Яценюка"?
Ти же нічого не знаєш про ті домовленості неЛОХа з Трампом.
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02.05.2025 16:08 Ответить
Ну що ж,куля в лоб так куля в лоб. Юля!! Юля!!!
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02.05.2025 16:09 Ответить
та не вдалося.
трамп нагнув зеленського а той взяв та нагнувся.
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02.05.2025 16:25 Ответить
дать себя обобрать- это сильно
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02.05.2025 16:29 Ответить
Сеня!! ты ДИЧЬ!! (с) ну трішки змінено )
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02.05.2025 17:03 Ответить
 
 