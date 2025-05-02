Нам удалось договориться с администрацией Трампа. Это очень сильный шаг вперед, - Яценюк о соглашении по полезным ископаемым

В эфире Радио BBC председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк заявил, что в подписанном так называемом минеральном соглашении администрация Трампа официально признала, что Россия развязала войну против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевский форум по безопасности.

"Это впервые, когда администрация Трампа официально признала в этом самом документе, что Россия развязала войну против Украины. Этого на самом деле раньше не было. Напомню, что США даже несколько раз отказывались поддерживать соответствующие резолюции ООН", - подчеркнул он в эфире.

Арсений Яценюк также обратил внимание, что этим шагом "американцы четко заявили о своей конечной цели - чтобы Украина была свободной, суверенной, процветающей и независимой".

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С точки зрения экономических перспектив, считает глава КБФ, понадобится не менее десяти лет, чтобы получить реальные прибыли от этой сделки: "Украинцы решили предоставить США режим освобождения от налогообложения. Украинцы предлагают обеспечить ускоренный подход к лицензированию для американских инвесторов. Поэтому это выгодно для американцев".

"Один из важнейших вопросов, чего нам удалось избежать, - это то, что нет ни одного пункта о возмещении. Напомню, что президент Трамп думал - Украина должна вернуть сумму предоставленной помощи по безопасности. Там (в подписанном соглашении - ред.) нет такой оговорки", - подчеркнул он.

Нет и арбитражной оговорки. Споры должны решаться путем консультаций, а не в суде, что является еще одним положительным моментом, подчеркнул Яценюк.

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Говоря о гарантиях безопасности, он подчеркнул: "Это не является частью этого соглашения. Но что мы получили? Для меня абсолютно понятно, как мы можем использовать этот механизм. Это может быть своего рода экономический военный ленд-лиз. Ведь в этом соглашении есть положение о том, что будущая военная помощь может быть зачислена как инвестиция в этот фонд. Это возможность для новой администрации США сказать: мы не даем украинцам просто средства, мы предоставляем украинцам военную помощь, и они будут вкладывать ее в наш общий инвестиционный фонд".

"Нам удалось найти общий язык с администрацией Трампа. И я твердо убежден, что россияне не довольны таким соглашением. Поэтому это очень сильный шаг вперед", - подчеркнул он.

Напомним, министр экономики Юлия Свириденко с министром финансов США Скоттом Бессентом подписала Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления США-Украина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут получить более 350 млрд долларов после подписания соглашения о полезных ископаемых.