Санкції та посилення оборонної підтримки України є "сигналами пробудження", які можуть спонукати Москву до миру, - Україна в ОБСЄ

Якщо Росія планує новий літній наступ, йому необхідно запобігти. "Сигналами", які можуть змусити Москву до миру, можуть стати санкції та посилення оборонної підтримки України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко під час чергового засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер.

"Якщо Росія робить ставку на воєнне вирішення, ми маємо позбавити Москву доходів, які живлять її військову машину. Якщо Росія планує новий літній наступ – ми маємо йому запобігти. Санкції, зокрема проти банківського та енергетичного секторів Росії, а також посилення оборонної підтримки України є тими "сигналами пробудження", які можуть спонукати Москву обрати мир замість продовження війни", - зазначив Вітренко.

Він наголосив, що дипломатичний процес "не повинен залишати Росії жодного простору для затягування давно назрілих рішень для винагороди за агресію чи для підготовки майбутніх атак".

"Єдина "першопричина", яку необхідно усунути, – це війна Росії. Наша єдина мета – справедливий, всеосяжний і тривалий мир", - зауважив постпред.

Також він подякував усім партнерам України за їхню "непохитну підтримку та невтомні зусилля для досягнення справедливого миру, особливо впродовж останнього тижня".

"Інтенсивність наших контактів є чітким і сильним знаком нашої спільної відданості наданню шансу миру. Справжньому та справедливому миру. Президент Зеленський навіть запропонував особисту зустріч із Путіним. Щоб запобігти звичним російським маніпуляціям, я хочу внести ясність. Українське законодавство не забороняє контактів із Путіним. Право жертви вирішувати, чи говорити з агресором, належить нам, і ми використаємо це право належним чином", - заявив Вітренко.

Крім того, він зазначив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі.

"Такі переговори матимуть набагато більше шансів на успіх, якщо на фронті буде повний і тривалий період тиші. Якщо будуть реалізовані гуманітарні заходи для зміцнення довіри, такі як обмін військовополоненими, повернення депортованих українських дітей і звільнення незаконно утримуваних цивільних осіб, зокрема трьох співробітників ОБСЄ", - заявив очільник української місії.

Нагадаємо, раніше в ОТУ "Харків" заявили, що ворог вже розпочав літній наступ, розраховувати на перемир’я не варто.

Також видання CNN повідомляло, що поки українські та російські чиновники готуються до можливої зустрічі в Туреччині, Росія стягує війська на передову для потенційного нового наступу, спрямованого на захоплення більшої кількості української території.