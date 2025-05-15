Санкции и усиление оборонной поддержки Украины являются "сигналами пробуждения", которые могут побудить Москву к миру, - Украина в ОБСЕ

Если Россия планирует новое летнее наступление, его необходимо предотвратить. "Сигналами", которые могут заставить Москву к миру, могут стать санкции и усиление оборонной поддержки Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг.

"Если Россия делает ставку на военное решение, мы должны лишить Москву доходов, которые питают ее военную машину. Если Россия планирует новое летнее наступление - мы должны его предотвратить. Санкции, в частности против банковского и энергетического секторов России, а также усиление оборонной поддержки Украины являются теми "сигналами пробуждения", которые могут побудить Москву выбрать мир вместо продолжения войны", - отметил Витренко.

Он подчеркнул, что дипломатический процесс "не должен оставлять России никакого пространства для затягивания давно назревших решений для вознаграждения за агрессию или для подготовки будущих атак".

"Единственная "первопричина", которую необходимо устранить, - это война России. Наша единственная цель - справедливый, всеобъемлющий и длительный мир", - отметил постпред.

Также он поблагодарил всех партнеров Украины за их "непоколебимую поддержку и неутомимые усилия для достижения справедливого мира, особенно в течение последней недели".

"Интенсивность наших контактов является четким и сильным знаком нашей общей приверженности предоставлению шанса мира. Настоящему и справедливому миру. Президент Зеленский даже предложил личную встречу с Путиным. Чтобы предотвратить привычные российские манипуляции, я хочу внести ясность. Украинское законодательство не запрещает контактов с Путиным. Право жертвы решать, говорить ли с агрессором, принадлежит нам, и мы используем это право должным образом", - заявил Витренко.

Кроме того, он отметил, что Украина готова к мирным переговорам в любом формате.

"Такие переговоры будут иметь гораздо больше шансов на успех, если на фронте будет полный и длительный период тишины. Если будут реализованы гуманитарные меры для укрепления доверия, такие как обмен военнопленными, возвращение депортированных украинских детей и освобождение незаконно удерживаемых гражданских лиц, в частности трех сотрудников ОБСЕ", - заявил глава украинской миссии.

Напомним, ранее в ОТГ "Харків" заявили, что враг уже начал летнее наступление, рассчитывать на перемирие не стоит.

Также издание CNN сообщало, что пока украинские и российские чиновники готовятся к возможной встрече в Турции, Россия стягивает войска на передовую для потенциального нового наступления, направленного на захват большего количества украинской территории.