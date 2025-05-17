УКР
Удар РФ по автобусу на Сумщині: Сибіга закликав до посилення тиску на агресора

удар по Білопіллю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав до посилення тиску на РФ для припинення терору після удару росіського безпілотника по автобусу у Білопіллі Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, заява опублікована на сайті Міністерства закордонних справ України.

"Російська армія вбила дев'ятьох людей, серед яких були жінки старшого віку, та поранила інших під час жахливого нападу на цивільний автобус у Сумській області. Навмисний і варварський військовий злочин.

Замість того щоб покласти край вбивствам вже зараз, як пропонують США, Європа, Україна та інші, Путін продовжує вести війну проти цивільного населення.

Не повинно бути жодних ілюзій. Тиск на Москву має бути посилений, щоб покласти край російському терору", - наголосив Сибіга.

Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.

Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники деблокували тіла пасажирів рейсового автобуса, по якому ворог завдав удару в Білопіллі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сумська область (4155) Сибіга Андрій (621) Сумський район (383) Білопілля (22)
