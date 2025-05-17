Удар РФ по автобусу на Сумщине: Сибига призвал к усилению давления на агрессора

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к усилению давления на РФ для прекращения террора после удара российского беспилотника по автобусу в Белополье Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Российская армия убила девять человек, среди которых были женщины старшего возраста, и ранила других во время ужасного нападения на гражданский автобус в Сумской области. Умышленное и варварское военное преступление.

Вместо того чтобы положить конец убийствам уже сейчас, как предлагают США, Европа, Украина и другие, Путин продолжает вести войну против гражданского населения.

Не должно быть никаких иллюзий. Давление на Москву должно быть усилено, чтобы положить конец российскому террору", - подчеркнул Сибига.

Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.

Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.

