Удар РФ по автобусу на Сумщине: Сибига призвал к усилению давления на агрессора

удар по Белополью

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал к усилению давления на РФ для прекращения террора после удара российского беспилотника по автобусу в Белополье Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Российская армия убила девять человек, среди которых были женщины старшего возраста, и ранила других во время ужасного нападения на гражданский автобус в Сумской области. Умышленное и варварское военное преступление.

Вместо того чтобы положить конец убийствам уже сейчас, как предлагают США, Европа, Украина и другие, Путин продолжает вести войну против гражданского населения.

Не должно быть никаких иллюзий. Давление на Москву должно быть усилено, чтобы положить конец российскому террору", - подчеркнул Сибига.

Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.

Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спасатели деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг нанес удар в Белополье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вже 12й рік тиснуть. Єдитий тиск, який боїться ***** - це: "подльотноє врємя от Харькова до маскви - 7 мінут".
