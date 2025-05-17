Удар по автобусу в Білопіллі: ОВА доручила терміново опрацювати нові безпечні маршрути на Сумщині

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров доручив профільним службам спільно з військовим командуванням терміново опрацювати нові безпечні маршрути для пасажирського транспорту на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Ми чітко усвідомлюємо: людям потрібне сполучення, дорога важлива для життя багатьох громад. Але ворог продовжує цинічно атакувати цивільних і громадський транспорт. Наше головне завдання зараз - зберегти життя", - наголосив він.

Сьогодні опрацьовуються конкретні пропозиції щодо змін маршрутів: можливе тимчасове коригування або повне перенесення деяких напрямків. Як тільки буде узгоджено конкретні пропозиції - обов’язково буде повідомлено громаду.

Рятувальники деблокували тіла пасажирів рейсового автобуса, по якому ворог завдав удару в Білопіллі.

Також зазначається, що 17 та 18 травня у Сумській області оголосили днями жалоби.

Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.

Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.