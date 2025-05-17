УКР
Новини Обстріли Сумщини
Удар по автобусу в Білопіллі: ОВА доручила терміново опрацювати нові безпечні маршрути на Сумщині

удар по Білопіллю

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров доручив профільним службам спільно з військовим командуванням терміново опрацювати нові безпечні маршрути для пасажирського транспорту на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Ми чітко усвідомлюємо: людям потрібне сполучення, дорога важлива для життя багатьох громад. Але ворог продовжує цинічно атакувати цивільних і громадський транспорт. Наше головне завдання зараз - зберегти життя", - наголосив він.

Сьогодні опрацьовуються конкретні пропозиції щодо змін маршрутів: можливе тимчасове коригування або повне перенесення деяких напрямків. Як тільки буде узгоджено конкретні пропозиції - обов’язково буде повідомлено громаду.

Дивіться також: Рятувальники деблокували тіла пасажирів рейсового автобуса, по якому ворог завдав удару в Білопіллі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також зазначається, що 17 та 18 травня у Сумській області оголосили днями жалоби.

Нагадаємо, зранку 17 травня російський дрон атакував автобус із цивільними. Станом на 8 ранку загинуло дев'ятеро людей. У Білопіллі на Сумщині оголосили триденну жалобу.

Згодом стало відомо, що в атакованому автобусі люди їхали на евакуацію, більшість загиблих - жінки пенсійного віку.

обстріл (30447) Сумська область (4155) Сумський район (383) Білопілля (22)
Краще пізно ніж ніколи.
17.05.2025 11:37 Відповісти
Єдиний безпечний маршрут, від FPV, це метро, підземка...
Все інше це імітація діяльності....
Потрібно використовувати спецмаркування автобусів для евакуації...
Вивозити малими групами...
Використовуючи інкасаторські броньовані буси...а не шукати шляхи. Їх немає...
Залучати представників ЧХ,і інші світові гуманітарні організації до евакуації.....
17.05.2025 11:54 Відповісти
на карту подивись довбню.....
17.05.2025 12:12 Відповісти
"спецмаркування"? Ви до цих пір не зрозуміли хто сюди прийшов? У нас після визволення їх називають орками.
17.05.2025 14:37 Відповісти
Яка турбота від зелених!
17.05.2025 11:47 Відповісти
безпечно зараз тількі у Конча-Заспі
17.05.2025 13:29 Відповісти
 
 