Удар по автобусу в Белополье: ОВА поручила срочно проработать новые безопасные маршруты на Сумщине
Начальник Сумской ОВА Олег Григоров поручил профильным службам совместно с военным командованием срочно проработать новые безопасные маршруты для пассажирского транспорта на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.
"Мы четко осознаем: людям нужно сообщение, дорога важна для жизни многих громад. Но враг продолжает цинично атаковать гражданских и общественный транспорт. Наша главная задача сейчас - сохранить жизни", - подчеркнул он.
Сегодня прорабатываются конкретные предложения по изменениям маршрутов: возможна временная корректировка или полный перенос некоторых направлений. Как только будут согласованы конкретные предложения - обязательно будет сообщено общество.
Также отмечается, что 17 и 18 мая в Сумской области объявили днями траура.
Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.
Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.
Все інше це імітація діяльності....
Потрібно використовувати спецмаркування автобусів для евакуації...
Вивозити малими групами...
Використовуючи інкасаторські броньовані буси...а не шукати шляхи. Їх немає...
Залучати представників ЧХ,і інші світові гуманітарні організації до евакуації.....