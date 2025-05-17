РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11702 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
918 6

Удар по автобусу в Белополье: ОВА поручила срочно проработать новые безопасные маршруты на Сумщине

удар по Белополью

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров поручил профильным службам совместно с военным командованием срочно проработать новые безопасные маршруты для пассажирского транспорта на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

"Мы четко осознаем: людям нужно сообщение, дорога важна для жизни многих громад. Но враг продолжает цинично атаковать гражданских и общественный транспорт. Наша главная задача сейчас - сохранить жизни", - подчеркнул он.

Сегодня прорабатываются конкретные предложения по изменениям маршрутов: возможна временная корректировка или полный перенос некоторых направлений. Как только будут согласованы конкретные предложения - обязательно будет сообщено общество.

Смотрите также: Спасатели деблокировали тела пассажиров рейсового автобуса, по которому враг нанес удар в Белополье. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также отмечается, что 17 и 18 мая в Сумской области объявили днями траура.

Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.

Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.

Автор: 

обстрел (29119) Сумская область (3595) Сумский район (378) Белополье (22)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще пізно ніж ніколи.
показать весь комментарий
17.05.2025 11:37 Ответить
Єдиний безпечний маршрут, від FPV, це метро, підземка...
Все інше це імітація діяльності....
Потрібно використовувати спецмаркування автобусів для евакуації...
Вивозити малими групами...
Використовуючи інкасаторські броньовані буси...а не шукати шляхи. Їх немає...
Залучати представників ЧХ,і інші світові гуманітарні організації до евакуації.....
показать весь комментарий
17.05.2025 11:54 Ответить
на карту подивись довбню.....
показать весь комментарий
17.05.2025 12:12 Ответить
"спецмаркування"? Ви до цих пір не зрозуміли хто сюди прийшов? У нас після визволення їх називають орками.
показать весь комментарий
17.05.2025 14:37 Ответить
Яка турбота від зелених!
показать весь комментарий
17.05.2025 11:47 Ответить
безпечно зараз тількі у Конча-Заспі
показать весь комментарий
17.05.2025 13:29 Ответить
 
 