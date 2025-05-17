Удар по автобусу в Белополье: ОВА поручила срочно проработать новые безопасные маршруты на Сумщине

Начальник Сумской ОВА Олег Григоров поручил профильным службам совместно с военным командованием срочно проработать новые безопасные маршруты для пассажирского транспорта на Сумщине.

"Мы четко осознаем: людям нужно сообщение, дорога важна для жизни многих громад. Но враг продолжает цинично атаковать гражданских и общественный транспорт. Наша главная задача сейчас - сохранить жизни", - подчеркнул он.

Сегодня прорабатываются конкретные предложения по изменениям маршрутов: возможна временная корректировка или полный перенос некоторых направлений. Как только будут согласованы конкретные предложения - обязательно будет сообщено общество.

Также отмечается, что 17 и 18 мая в Сумской области объявили днями траура.

Напомним, утром 17 мая российский дрон атаковал автобус с гражданскими. По состоянию на 8 утра погибли девять человек. В Белополье Сумской области объявили трехдневный траур.

Впоследствии стало известно, что в атакованном автобусе люди ехали на эвакуацию, большинство погибших - женщины пенсионного возраста.