Китай підтримує територіальну цілісність Данії у питанні Гренландії, - Ван Ї

Китай поважає суверенітет Данії щодо питання Гренландії та розраховує на таку ж підтримку територіальної цілісності КНР з боку Данії.

Про це йдеться в повідомленні китайського зовнішньополітичного відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Китай повністю поважає суверенітет і територіальну цілісність Данії у питанні Гренландії", - заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на переговорах у Пекіні з данським колегою Ларсом Люкке Расмуссеном.

За його словами, Китай, своєю чергою, сподівається, що Данія також продовжуватиме підтримувати "законну позицію Китаю" з питань, що стосуються його суверенітету та територіальної цілісності.

Китайський топдипломат вказав на головування Данії у Європейському Союзі у другій половині року та висловив сподівання на її позитивну роль у покращенні китайсько-європейських відносин.

"Китай готовий зміцнювати діалог і співпрацю з ЄС та спільно сприяти здоровому розвитку китайсько-європейських відносин. Ми сподіваємося, що Данія відіграватиме активну роль у цьому", - зазначив він.

Окремо міністр вказав на "широкий консенсус" щодо захисту багатосторонності та вільної торгівлі, який, за його словами, поділяють Пекін і Копенгаген, додавши, що Китай зміцнюватиме діалог та співпрацю з ЄС із цих питань.

"Китай готовий посилювати координацію та співпрацю з європейськими країнами, включаючи Данію, для спільного захисту міжнародної системи, в основі якої лежить Організація Об’єднаних Націй, та багатосторонньої торговельної системи на чолі з СОТ", - сказав Ван Ї.

Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

