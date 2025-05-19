Китай поддерживает территориальную целостность Дании в вопросе Гренландии, - Ван И

Китай уважает суверенитет Дании по вопросу Гренландии и рассчитывает на такую же поддержку территориальной целостности КНР со стороны Дании.

"Китай полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Дании в вопросе Гренландии", - заявил министр иностранных дел Китая Ван И на переговорах в Пекине с датским коллегой Ларсом Люкке Расмуссеном.

По его словам, Китай, в свою очередь, надеется, что Дания также будет продолжать поддерживать "законную позицию Китая" по вопросам, касающимся его суверенитета и территориальной целостности.

Китайский топ-дипломат указал на председательство Дании в Европейском Союзе во второй половине года и выразил надежду на ее положительную роль в улучшении китайско-европейских отношений.

"Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с ЕС и совместно способствовать здоровому развитию китайско-европейских отношений. Мы надеемся, что Дания будет играть активную роль в этом", - отметил он.

Отдельно министр указал на "широкий консенсус" по защите многосторонности и свободной торговли, который, по его словам, разделяют Пекин и Копенгаген, добавив, что Китай будет укреплять диалог и сотрудничество с ЕС по этим вопросам.

"Китай готов усиливать координацию и сотрудничество с европейскими странами, включая Данию, для совместной защиты международной системы, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций, и многосторонней торговой системы во главе с ВТО", - сказал Ван И.

Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

