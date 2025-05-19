РУС
Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
968 12

Китай поддерживает территориальную целостность Дании в вопросе Гренландии, - Ван И

Ван Ї

Китай уважает суверенитет Дании по вопросу Гренландии и рассчитывает на такую же поддержку территориальной целостности КНР со стороны Дании.

Об этом говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Дании в вопросе Гренландии", - заявил министр иностранных дел Китая Ван И на переговорах в Пекине с датским коллегой Ларсом Люкке Расмуссеном.

По его словам, Китай, в свою очередь, надеется, что Дания также будет продолжать поддерживать "законную позицию Китая" по вопросам, касающимся его суверенитета и территориальной целостности.

Китайский топ-дипломат указал на председательство Дании в Европейском Союзе во второй половине года и выразил надежду на ее положительную роль в улучшении китайско-европейских отношений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят для Гренландии соглашение о включении в свою сферу влияния, - Reuters

"Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с ЕС и совместно способствовать здоровому развитию китайско-европейских отношений. Мы надеемся, что Дания будет играть активную роль в этом", - отметил он.

Отдельно министр указал на "широкий консенсус" по защите многосторонности и свободной торговли, который, по его словам, разделяют Пекин и Копенгаген, добавив, что Китай будет укреплять диалог и сотрудничество с ЕС по этим вопросам.

"Китай готов усиливать координацию и сотрудничество с европейскими странами, включая Данию, для совместной защиты международной системы, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций, и многосторонней торговой системы во главе с ВТО", - сказал Ван И.

Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп о возможности применения силы для аннексии Гренландии: Не снимаю никаких вариантов со стола

Автор: 

Гренландия (86) Дания (621) Китай (3133) Ван И (79)
Топ комментарии
+8
а як щодо Криму і областей, що підорашка вписала в конституцію, що цей китайоза скаже ?
19.05.2025 13:37 Ответить
+8
Це лише в пику США. Натомість, агресію кацапів проти України бачать лише як "українську кризу"
19.05.2025 13:41 Ответить
+4
Ох и лицемеры узкоглазые ... блин .
"Китай поважає суверенітет Данії щодо питання Гренландії " , а у нас просто "украинский конфликт" ...
19.05.2025 13:48 Ответить
А Дания пидтримуе оккупацию россией китайских территорий? Краснопузые панды задайте этот вопрос датчанам.
19.05.2025 13:36 Ответить
Шо Трамп *********** - вже й Китай за Данію хоче вписатися
19.05.2025 13:37 Ответить
Це лише в пику США. Натомість, агресію кацапів проти України бачать лише як "українську кризу"
19.05.2025 13:41 Ответить
Скаже, що раз вже вписані в конституцію - то що тут поробиш, то вже територіальна цілісність раїсі. І цю територіальну цілісність також треба поважать.
19.05.2025 13:40 Ответить
Китай підтримує територіальну цілісність Данії у питанні Гренландії, бо Гренландія нам самим потрібна!- Ван Ї
19.05.2025 14:02 Ответить
Влада Китая і росія для мене стали усобленням найпотворніших істот древніх міфологій які усоблювали собою лицемірство, брехню і садизм.
19.05.2025 14:11 Ответить
Ага, мы поддерживаем вас, а вы зато скажите, что Тайвань наш. Китаец простой как пятак.
19.05.2025 14:26 Ответить
***********+Сі+Ин+Орбан+... - типові брехуни, вороги цивілізації.
19.05.2025 14:31 Ответить
Територіальна цілістність Китаю це мається наувазі Тайвань та деякі філіпінські острови? Хитросракі жовтопики.
19.05.2025 14:53 Ответить
хитрови..бані анихристом,азійські вічноусміхнені,ховтопикі жиди
19.05.2025 15:58 Ответить
 
 