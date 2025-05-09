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Новости Трамп хочет видеть Гренландию в США
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США готовят для Гренландии соглашение о включении в свою сферу влияния, - Reuters

Гренландия и Трамп

В администрации Трампа обсуждают план включения Гренландии в свою сферу влияния с помощью соглашения - аналогичного тому, что позволяет США поддерживать тесные связи с несколькими тихоокеанскими островными государствами.

Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По информации источников Reuters, США хотят предложить Гренландии заключить так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA).

США уже заключили COFA с небольшими островными государствами - Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау, и их положения различаются в зависимости от подписантов. Обычно в таком соглашении власти США гарантируют странам много необходимых услуг - от доставки почты до реагирования в чрезвычайных ситуациях и военной защиты. В обмен на это американские военные имеют свободу действий в странах-подписантах COFA, а их торговля с США является преимущественно беспошлинной.

По словам двух источников Reuters, обсуждение потенциального заключения договора о свободной ассоциации с Гренландией ведут некоторые чиновники из Совета национальной безопасности США и Совета по вопросам энергетического господства, созданного Трампом.

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В то же время до сих пор COFA заключались с суверенными государствами, тогда как Гренландия является автономией в составе Дании. Европейский источник Reuters сказал, что Копенгаген не был проинформирован о соответствующих планах США.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии.

Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".

Автор: 

Гренландия (82) США (26889)


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Суки, по самому больному бьют - доставка почты..
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09.05.2025 22:06 Ответить
На Aliexpress

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09.05.2025 22:10 Ответить
В мене https://kloomba.com/o/tualetnaya-bumaga-putin-ptn-pnh-8211367/ така. Спочатку очко підтирав.
А як мало залишилося, тільки куй після сексу.
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09.05.2025 22:15 Ответить
Що на це скаже король Данії?
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09.05.2025 22:23 Ответить
Коли пройшла прелюдія зі спробою насильства а потім насильник каже:»давай я тебе ласкаво візьму», що думає жертва?
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09.05.2025 22:28 Ответить
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09.05.2025 22:50 Ответить
Скоро: Китай готує для Тайваня угоду про включення у свою сферу впливу Джерело: https://censor.net
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09.05.2025 23:00 Ответить
 
 