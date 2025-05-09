США готовят для Гренландии соглашение о включении в свою сферу влияния, - Reuters

В администрации Трампа обсуждают план включения Гренландии в свою сферу влияния с помощью соглашения - аналогичного тому, что позволяет США поддерживать тесные связи с несколькими тихоокеанскими островными государствами.

Об этом сообщает агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По информации источников Reuters, США хотят предложить Гренландии заключить так называемый Договор о свободной ассоциации (COFA).

США уже заключили COFA с небольшими островными государствами - Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау, и их положения различаются в зависимости от подписантов. Обычно в таком соглашении власти США гарантируют странам много необходимых услуг - от доставки почты до реагирования в чрезвычайных ситуациях и военной защиты. В обмен на это американские военные имеют свободу действий в странах-подписантах COFA, а их торговля с США является преимущественно беспошлинной.

По словам двух источников Reuters, обсуждение потенциального заключения договора о свободной ассоциации с Гренландией ведут некоторые чиновники из Совета национальной безопасности США и Совета по вопросам энергетического господства, созданного Трампом.

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В то же время до сих пор COFA заключались с суверенными государствами, тогда как Гренландия является автономией в составе Дании. Европейский источник Reuters сказал, что Копенгаген не был проинформирован о соответствующих планах США.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерениях взять под контроль Гренландию, которая сейчас входит в состав Дании на правах автономии.

Трамп хочет Гренландию

Напомним, в начале января Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии для защиты "свободного мира".

Премьер Дании Метте Фредериксен не может представить и не верит в то, что США применят военную или экономическую силу для контроля над Гренландией.

Глава МИД Дании Расмуссен в свою очередь заявил, что Гренландия может стать независимой, если ее жители захотят этого, однако она не будет штатом США.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС не позволит другим странам атаковать свои границы.

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Канцлер Германии Олаф Шольц предостерег от насильственного изменения границ в свете последних заявлений новоизбранного президента США Дональда Трампа о претензиях на Гренландию.

CNN пишет, что чиновники Дании опасаются, что президент США Дональд Трамп гораздо серьезнее настроен относительно приобретения Гренландии, чем в первый срок.

Ранее премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не хочет быть американским или датским, а стремится к независимости, отметив, что это не является чем-то новым.

5 марта Трамп заявил, что США готовы принять Гренландию в свой состав, если народ будет "за": "Мы получим ее "так или иначе".