США готують для Гренландії угоду про включення у свою сферу впливу, - Reuters

В адміністрації Трампа обговорюють план включення Гренландії до своєї сфери впливу за допомогою угоди – аналогічної тій, що дозволяє США підтримувати тісні зв'язки з кількома тихоокеанськими острівними державами.

Про це повідомляє агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За інформацією джерел Reuters, США хочуть запропонувати Гренландії укласти так званий Договір про вільну асоціацію (COFA).

США вже уклали COFA з невеликими острівними державами – Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау, і їхні положення різняться залежно від підписантів. Зазвичай у такій угоді влада США гарантує країнам багато необхідних послуг – від доставки пошти до реагування в надзвичайних ситуаціях та військового захисту. В обмін на це американські військові мають свободу дій у країнах-підписантах COFA, а їхня торгівля з США є переважно безмитною.

За словами двох джерел Reuters, обговорення потенційного укладання договору про вільну асоціацію з Гренландією ведуть деякі посадовці з Ради національної безпеки США та Ради з питань енергетичного панування, створеної Трампом.

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Водночас досі COFA укладались із суверенними державами, тоді як Гренландія є автономією у складі Данії. Європейське джерело Reuters сказало, що Копенгаген не був поінформований про відповідні плани США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про наміри взяти під контроль Гренландію, яка нині входить до складу Данії на правах автономії.

Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, на початку січня Трамп заявив, що Данія має відмовитися від Гренландії для захисту "вільного світу".

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен не може уявити та не вірить у те, що США застосують військову або економічну силу для контролю над Гренландією.

Глава МЗС Данії Расмуссен своєю чергою заявив, що Гренландія може стати незалежною, якщо її жителі захочуть цього, проте вона не буде штатом США.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від насильницької зміни кордонів у світлі останніх заяв новообраного президента США Дональда Трампа про претензії на Гренландію.

CNN пише, що чиновники Данії побоюються, що президент США Дональд Трамп набагато серйозніше налаштований щодо придбання Гренландії, ніж у перший термін.

Раніше прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів не хоче бути американським чи данським, а прагне до незалежності, зазначивши, що це не є чимось новим.

5 березня Трамп заявив, що США готові прийняти Гренландію до свого складу, якщо народ буде "за": "Ми отримаємо її "так чи інакше".