Від початку доби на фронті 141 боєзіткнення, на Покровському знешкоджено 180 окупантів, - Генштаб

Від початку цієї доби відбулося 141 бойове зіткнення. Російські загарбники сьогодні завдали 2 ракетних та 8 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 24 керовані бомби, залучили для уражень 1423 дрони-камікадзе та здійснили 4728 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку Сили оборони успішно зупинили дві ворожі атаки, у бік населеного пункту Липці та поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор здійснив дев’ять наступальних дій у районах населених пунктів Піщане, Степова Новоселівка та Загризове. Дотепер тривають чотири ворожих атаки.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники 18 разів атакували позиції Сил оборони у бік Зеленої Долини, Карпівки, Нового Миру, поблизу Греківки, Торського, Серебрянського лісу та Рідкодуба. Чотирнадцять атак вже відбито, чотири – тривають.

На Сіверському напрямку ворог атакував у районах Григорівки та у бік Верхньокам’янського. Загалом, з початку доби відбулося два боєзіткнення, які наші оборонці успішно зупинили.

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На Краматорському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми у районах населених пунктів Часів Яр, Біла Гора та у бік Курдюмівки, три бої тривають досі.

На Торецькому напрямку сьогодні наші воїни відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Кримське та Торецьк, дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 36 разів атакував поблизу населених пунктів Зоря, Нова Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Даченське, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у бік населених пунктів Новомиколаївка, Олексіївка, Попів Яр, Полтавка. Дотепер триває сім боєзіткнень. Ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Зоря.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 180 окупантів, з них 98 – безповоротно. Також знищено 14 одиниць автомобільної техніки, п’ять безпілотних літальних апаратів, два квадроцикли та сім мотоциклів, пошкоджено два автомобілі, один танк та три артилерійські системи окупантів.

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Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив дев’ять спроб прорвати нашу оборону у районах Горіхового, Багатиря, Зеленого Поля, Новополя та Вільного Поля. На даний час точиться одне бойове зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів по районах Новодарівки, Ольгівського, Піддубного та Новополя.

На Гуляйпільському напрямку загарбники завдали авіаударів по населених пунктах Малинівка, Гуляйполе, Долинка, Верхня Терса, Темирівка та Полтавка.

На Оріхівському напрямку загарбник намагався просунутися вперед у бік Павлівки, Новоданилівки та поблизу Степового й Малих Щербаків – українці відбили всім атак ворога, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші війська зупинили одну атаку противника, ворог завдав авіаційних ударів по населеному пункту Львове.

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Курський напрямок

На Курському напрямку сьогодні відбулося тридцять чотири боєзіткнення. Водночас ворог завдав шістнадцять авіаційних ударів, загалом скинув тридцять чотири керовані бомби та здійснив двісті тринадцять артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків оперативна обстановка особливих змін не зазнала.

Сьогодні варто відзначити воїнів 105-ї окремої бригади територіальної оборони, 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону та 34-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

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