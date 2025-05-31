С начала суток на фронте 141 боевое столкновение, на Покровском обезврежено 180 оккупантов, - Генштаб
С начала этих суток произошло 141 боевое столкновение. Российские захватчики сегодня нанесли 2 ракетных и 8 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 24 управляемые бомбы, привлекли для поражений 1423 дроны-камикадзе и осуществили 4728 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении Силы обороны успешно остановили две вражеские атаки, в сторону населенного пункта Липцы и вблизи Волчанска.
На Купянском направлении агрессор совершил девять наступательных действий в районах населенных пунктов Песчаное, Степная Новоселовка и Загрызово. До сих пор продолжаются четыре вражеских атаки.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении российские захватчики 18 раз атаковали позиции Сил обороны в сторону Зеленой Долины, Карповки, Нового Мира, вблизи Грековки, Торского, Серебрянского леса и Редкодуба. Четырнадцать атак уже отбиты, четыре - продолжаются.
На Северском направлении враг атаковал в районах Григорьевки и в сторону Верхнекаменского. В общем, с начала суток произошло два боестолкновения, которые наши защитники успешно остановили.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили два вражеских штурма в районах населенных пунктов Часов Яр, Белая Гора и в сторону Курдюмовки, три боя продолжаются до сих пор.
На Торецком направлении сегодня наши воины отбили восемь атак противника в районах населенных пунктов Крымское и Торецк, до сих пор продолжается одно боевое столкновение.
На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 36 раз атаковал вблизи населенных пунктов Заря, Новая Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Даченское, Лысовка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Андреевка, а также в сторону населенных пунктов Новониколаевка, Алексеевка, Попов Яр, Полтавка. До сих пор продолжается семь боестолкновений. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Заря.
Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, украинские воины обезвредили 180 оккупантов, из них 98 - безвозвратно. Также уничтожено 14 единиц автомобильной техники, пять беспилотных летательных аппаратов, два квадроцикла и семь мотоциклов, повреждены два автомобиля, один танк и три артиллерийские системы оккупантов.
Обстановка на Юге
На Новопавловском направлении враг совершил девять попыток прорвать нашу оборону в районах Орехового, Богатыря, Зеленого Поля, Новополя и Свободного Поля. В настоящее время идет одно боевое столкновение. Враг нанес авиационные удары по районам Новодаровки, Ольговского, Поддубного и Новополя.
На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиаудары по населенным пунктам Малиновка, Гуляйполе, Долинка, Верхняя Терса, Темировка и Полтавка.
На Ореховском направлении захватчик пытался продвинуться вперед в сторону Павловки, Новоданиловки и вблизи Степного и Малых Щербаков - украинцы отбили всем атаки врага, до сих пор продолжается одно боестолкновение.
На Приднепровском направлении наши войска остановили одну атаку противника, враг нанес авиационные удары по населенному пункту Львово.
Курское направление
На Курском направлении сегодня произошло тридцать четыре боестолкновения. В то же время враг нанес шестнадцать авиационных ударов, сбросил тридцать четыре управляемые бомбы и осуществил двести тринадцать артиллерийских обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.
На остальных направлениях оперативная обстановка особых изменений не претерпела.
Сегодня стоит отметить воинов 105-й отдельной бригады территориальной обороны, 15-го отдельного горно-штурмового батальона и 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.
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Ігор, ти - що ти робив в лютому-березні 22-го?
І шо ти знаєш за бої зараз?
Аж нічого. Але треба щось ляпнути.
А ти?
Ти залишився десь там.
В Швейцарії.
В нашому батальйоні не було громадян Швейцарії, інакше б знав, але вони є в Іноземному Легіоні та в інших Бригадах.
Став воїном.
І витратив не 400 баксів, а приблизно в тисячу раз більше. До війни ще продав активи, пощастило.
Гроші не мають різниці.
Абсолютно.
Живемо один раз.
Сім'я забезпечена, цього досить.
Моя зарплата з бойовими - трохи собі на сигарети з цивільним хавчиком, інще сім'ї.
А ти?
А ти десь там. Біля Женевського озера. Там тихо.
Задумайся про сенс життя.
обовʼязково
здохнуть 100% !!
Робіть висновки , кляті орки !
На захід від Богатиря противник зайняв позицію в лісосмузі і продовжує штурмувати в західному напрямку.
Покровський напрямок:
На правому фланзі російські війська захопили Єлизаветівку та закрили «кишеню» площею до 5.75 км².
Костянтинівський напрямок:
Противник закріпився на південній околиці населеного пункту Попов Яр і робить подальші спроби просунутися у напрямку села Дилеївка.
Сумська область:
Противник просунувся у напрямі Олександрії на глибину до 1.15 км, а також зайняв населені пункти Водолаги, Володимирівка і решту частини Костянтинівки. Про це повідомляють бійці ЗСУ.
Бої йдуть у напрямку Олексіївки, Кондратівки та на північній околиці Юнаківки, де українські війська сьогодні відбили кілька атак супротивника.
Ворог збільшив кількість ударів оперативно-тактичної авіації (авіабомби).
Олександр Сирський заявив, що росія на низці ділянок має перевагу у використанні дронів на оптоволокні, що ускладнює оборону та контрдії.
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