Від початку доби росіяни атакували 117 разів, на Курському напрямку триває 2 боєзіткнення, - Генштаб

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. З початку доби відбулося 117 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Противник завдав 2 ракетних та 49 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та 78 керованих авіабомб, 1353 ударів дронами-камікадзе, здійснив майже 4000 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку Сили оборони відбили два ворожі штурми в районі Вовчанська та в напрямку Довгенького, ще один бій на даний час триває.

Ворог сім разів атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

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Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку сьогодні російські війська 15 разів штурмували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Григорівки. Три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак російських військ в районі Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

Сьогодні наші війська відбили чотири атаки противника в бік Білої Гори та Курдюмівки на Краматорському напрямку, ще один бій на даний час триває.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні дев’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районах населених пунктів Диліївка, Плещіївка, Торецьк та в напрямку Яблунівки. Один штурм не завершено.

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На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 36 штурмових та наступальних дій. Активність російських окупантів спостерігалася в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Даченське, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Котлярівка, Андріївка та у напрямку Покровська. Бої не вщухають до цього часу у двох локаціях.

За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 77 та поранили 65 окупантів на даному напрямку; знищили три ББМ, 17 автомобілів, 10 мотоциклів, чотири БпЛА, один засіб РЕБ; також пошкоджено ББМ, три автомобілі, чотири мотоцикли, 2 гармати та БМ-21 "Град" противника.

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Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили 19 атак на позиції українських військ, противник намагався просунутися в районах Костянтинопіль, Одрадне, Новосілка, Вільне Поле, Зелене Поле, Новопіль, та в бік Новоукраїнки і Комара. Одне боєзіткнення наразі триває.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили наступ ворога поблизу населеного пункту Степове.

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Курський напрямок

Сили оборони України на Курському напрямку сьогодні відбили 15 атак загарбницької армії, ще два боєзіткнення залишаються незавершеними; противник завдав 11 авіаційних ударів, скинувши при цьому 18 КАБ, також здійснив 150 обстрілів, з яких два – із систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначимо українських воїнів 31-шої окремої механізованої бригади та 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

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