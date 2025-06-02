С начала суток россияне атаковали 117 раз, на Курском направлении продолжаются 2 боестолкновения, - Генштаб

Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощения их боевого потенциала. С начала суток произошло 117 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Противник нанес 2 ракетных и 49 авиационных ударов, применив три ракеты и 78 управляемых авиабомб, 1353 удара дронами-камикадзе, совершил почти 4000 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении Силы обороны отразили два вражеских штурма в районе Волчанска и в направлении Довгенького, еще один бой в настоящее время продолжается.

Враг семь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Западное, Степная Новоселовка, Песчаное, Загрызово и Зеленый Гай.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении сегодня российские войска 15 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Ольговка, Новый Мир, Глущенково, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в направлении Григорьевки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении Силы обороны отразили пять атак российских войск в районе Григорьевки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

Сегодня наши войска отразили четыре атаки противника в сторону Белой Горы и Курдюмовки на Краматорском направлении, еще один бой в настоящее время продолжается.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня девять раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дилиевка, Плещеевка, Торецк и в направлении Яблоновки. Один штурм не завершен.

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На Покровском направлении в течение дня враг совершил 36 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов наблюдалась в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Лисовка, Даченское, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Котляровка, Андреевка и в направлении Покровска. Бои не утихают до сих пор в двух локациях.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 77 и ранили 65 оккупантов на данном направлении; уничтожили три ББМ, 17 автомобилей, 10 мотоциклов, четыре БпЛА, одно средство РЭБ; также повреждены ББМ, три автомобиля, четыре мотоцикла, 2 орудия и БМ-21 "Град" противника.

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Обстановка на юге

На Новопавловском направлении захватчики совершили 19 атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в районах Константинополь, Отрадное, Новоселка, Вольное Поле, Зеленое Поле, Новополь, и в сторону Новоукраинки и Комара. Одно боестолкновение пока продолжается.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили наступление врага вблизи населенного пункта Степное.

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Курское направление

Силы обороны Украины на Курском направлении сегодня отразили 15 атак захватнической армии, еще два боестолкновения остаются незавершенными; противник нанес 11 авиационных ударов, сбросив при этом 18 КАБов, также совершил 150 обстрелов, из которых два - из систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отметим украинских воинов 31-й отдельной механизированной бригады и 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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