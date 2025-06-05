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Новини Обстріли України
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МЗС після нічних ударів РФ по Україні: Без міжнародного тиску Путін продовжить вбивати українських дітей

підприємство на чернігівщині після обстрілу

Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремлівський диктатор Володимир Путін не припинить убивати українських дітей без постійного міжнародного тиску.

Про це у соцмережі Х заявило Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально вчора Україна вшанувала пам'ять дітей, загиблих у результаті збройної агресії РФ, а сьогодні Росія продовжує атакувати українських дітей. Без постійного міжнародного тиску Путін не зупиниться", - йдеться в повідомленні МЗС.

Цієї ночі в Прилуках Чернігівської області внаслідок удару загинули п’ятеро людей, серед яких однорічна дитина, ще шестеро отримали поранення. У житловому районі виникли масштабні пожежі, згоріли два будинки.

У Харкові безпілотники поранили 17 людей, серед них четверо дітей. Пожежі спалахнули у багатоповерхових будинках та на трьох транспортних засобах.

В Херсоні російські удари пошкодили п’ять житлових будинків, школу та адміністративну будівлю, поранення дістали двоє людей.

В Одеській області внаслідок атак постраждали медичний заклад, дитячий центр і середня школа.

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МЗС (4169) путін володимир (24111) війна в Україні (4685)


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Трамп, гексед, рубіо і венс особисто про це просять путіна, щоб він тішився але не вішався, бо він їм як рідна дитина
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05.06.2025 12:08 Відповісти
Це вони волають "Допоможііііть!"??
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05.06.2025 12:12 Відповісти
Що стосується моєї команди - якщо я позбавлюсь своєї команди, у мене вона невелика, це п'ять-шість менеджерів, то ми стаємо слабкіше. Буде менше ППО, менше допомоги (с)
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05.06.2025 12:14 Відповісти
Трамп, після теревенів з прутіним, ну дуже зхвильований, але виключно, з мирні бомбардувальники терориста прутіна, а не убивство ними дітей в Україні!!!
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
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05.06.2025 12:28 Відповісти
 
 