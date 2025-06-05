МЗС після нічних ударів РФ по Україні: Без міжнародного тиску Путін продовжить вбивати українських дітей

Міністерство закордонних справ України заявило, що Кремлівський диктатор Володимир Путін не припинить убивати українських дітей без постійного міжнародного тиску.

Про це у соцмережі Х заявило Міністерство закордонних справ України, інформує Цензор.НЕТ.

"Буквально вчора Україна вшанувала пам'ять дітей, загиблих у результаті збройної агресії РФ, а сьогодні Росія продовжує атакувати українських дітей. Без постійного міжнародного тиску Путін не зупиниться", - йдеться в повідомленні МЗС.

Цієї ночі в Прилуках Чернігівської області внаслідок удару загинули п’ятеро людей, серед яких однорічна дитина, ще шестеро отримали поранення. У житловому районі виникли масштабні пожежі, згоріли два будинки.

У Харкові безпілотники поранили 17 людей, серед них четверо дітей. Пожежі спалахнули у багатоповерхових будинках та на трьох транспортних засобах.

В Херсоні російські удари пошкодили п’ять житлових будинків, школу та адміністративну будівлю, поранення дістали двоє людей.

В Одеській області внаслідок атак постраждали медичний заклад, дитячий центр і середня школа.

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