МИД после ночных ударов РФ по Украине: Без международного давления Путин продолжит убивать украинских детей
Министерство иностранных дел Украины заявило, что Кремлевский диктатор Владимир Путин не прекратит убивать украинских детей без постоянного международного давления.
Об этом в соцсети Х заявило Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Буквально вчера Украина почтила память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ, а сегодня Россия продолжает атаковать украинских детей. Без постоянного международного давления Путин не остановится", - говорится в сообщении МИД.
Этой ночью в Прилуках Черниговской области в результате удара погибли пять человек, среди которых годовалый ребенок, еще шестеро получили ранения. В жилом районе возникли масштабные пожары, сгорели два дома.
В Харькове беспилотники ранили 17 человек, среди них четверо детей. Пожары вспыхнули в многоэтажных домах и на трех транспортных средствах.
В Херсоне российские удары повредили пять жилых домов, школу и административное здание, ранения получили два человека.
В Одесской области в результате атак пострадали медицинское учреждение, детский центр и средняя школа.
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США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/