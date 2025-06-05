МИД после ночных ударов РФ по Украине: Без международного давления Путин продолжит убивать украинских детей

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Кремлевский диктатор Владимир Путин не прекратит убивать украинских детей без постоянного международного давления.

Об этом в соцсети Х заявило Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Буквально вчера Украина почтила память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ, а сегодня Россия продолжает атаковать украинских детей. Без постоянного международного давления Путин не остановится", - говорится в сообщении МИД.

Этой ночью в Прилуках Черниговской области в результате удара погибли пять человек, среди которых годовалый ребенок, еще шестеро получили ранения. В жилом районе возникли масштабные пожары, сгорели два дома.

В Харькове беспилотники ранили 17 человек, среди них четверо детей. Пожары вспыхнули в многоэтажных домах и на трех транспортных средствах.

В Херсоне российские удары повредили пять жилых домов, школу и административное здание, ранения получили два человека.

В Одесской области в результате атак пострадали медицинское учреждение, детский центр и средняя школа.

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