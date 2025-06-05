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Новости Обстрелы Украины
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МИД после ночных ударов РФ по Украине: Без международного давления Путин продолжит убивать украинских детей

предприятие в Черниговской области после обстрела

Министерство иностранных дел Украины заявило, что Кремлевский диктатор Владимир Путин не прекратит убивать украинских детей без постоянного международного давления.

Об этом в соцсети Х заявило Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Буквально вчера Украина почтила память детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ, а сегодня Россия продолжает атаковать украинских детей. Без постоянного международного давления Путин не остановится", - говорится в сообщении МИД.

Этой ночью в Прилуках Черниговской области в результате удара погибли пять человек, среди которых годовалый ребенок, еще шестеро получили ранения. В жилом районе возникли масштабные пожары, сгорели два дома.

В Харькове беспилотники ранили 17 человек, среди них четверо детей. Пожары вспыхнули в многоэтажных домах и на трех транспортных средствах.

В Херсоне российские удары повредили пять жилых домов, школу и административное здание, ранения получили два человека.

В Одесской области в результате атак пострадали медицинское учреждение, детский центр и средняя школа.

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Автор: 

МИД (6997) путин владимир (31551) война в Украине (4650)


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Трамп, гексед, рубіо і венс особисто про це просять путіна, щоб він тішився але не вішався, бо він їм як рідна дитина
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05.06.2025 12:08 Ответить
Це вони волають "Допоможііііть!"??
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05.06.2025 12:12 Ответить
Що стосується моєї команди - якщо я позбавлюсь своєї команди, у мене вона невелика, це п'ять-шість менеджерів, то ми стаємо слабкіше. Буде менше ППО, менше допомоги (с)
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05.06.2025 12:14 Ответить
Трамп, після теревенів з прутіним, ну дуже зхвильований, але виключно, з мирні бомбардувальники терориста прутіна, а не убивство ними дітей в Україні!!!
США перенаправляют ключевые компоненты ПВО от Украины к своим войскам на Ближнем Востоке Источник: https://www.ponomaroleg.com/ssha-perenapravlyayut-klyuchevye-komponenty-pvo-ot-ukrainy-k-svoim-vojskam-na-blizhnem-vostoke/
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05.06.2025 12:28 Ответить
 
 