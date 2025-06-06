Від початку доби росіяни атакували позиції Сил оборони 189 разів, - Генштаб

Від початку цієї доби відбулося 189 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 44 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1266 дронів-камікадзе та здійснили 4511 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку ворог тричі намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська та в напрямку Довгенького, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку противник атакував позиції наших оборонців в районі населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки. Українські захисники відбили чотири ворожі атаки. Одна атака триває до цього часу.

Читайте: Рашисти намагаються обійти Торецьк та оточити Костянтинівку, - 93 ОМБр

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 20 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Липове, Торське та в бік Григорівки. Ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося три бойових зіткнення поблизу Верхньокам’янського. Всі спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку Сили оборони успішно зупинили п’ять штурмів загарбників у районах Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Білої Гори. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

Дивіться: У Генштабі підтвердили удар по підрозділу ракетних військ РФ у Брянській області. ВIДЕО

На Торецькому напрямку росіяни 18 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку населених пунктів Олександро-Калинове, Яблунівка, Русин Яр. Наші захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 46 ворожих атак, дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 171 окупанта, 121 з них – безповоротно. Також знищено шість одиниць автомобільної техніки, шість БпЛА, 17 мотоциклів, два пункти управління БпЛА; пошкоджено міномет та гармату.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 992 750 осіб (+930 за добу), 10887 танків, 28750 артсистем, 22680 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Обстановка на Півдні

На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази атакував наші позиції поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку Олексіївки, Комара. Три атаки тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки загарбники здійснили чотири марні атаки на позиції наших захисників.

На Придніпровському напрямку ворог три рази без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців.

Читайте також: На Сумщині ворог активно застосовує авіацію для прориву малих штурмових груп, - Держприкордонслужба

Курський напрямок

На Курському напрямку українські захисники відбили 14 ворожих атак. Також противник завдав чотири авіаційні удари, скинувши при цьому шість керованих бомб, здійснив 162 артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах, зокрема чотири — із реактивної системи залпового вогню

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Цього дня варто відзначити воїнів 65-тої окремої механізованої бригади "Великий Луг" та 34-тої окремої бригади берегової оборони, які стійко стримують противника, завдаючи йому значних втрат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся біля Богданівки на Донеччині, - DeepState. МАПА