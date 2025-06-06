С начала суток россияне атаковали позиции Сил обороны 189 раз, - Генштаб

С начала этих суток произошло 189 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли один ракетный и 33 авиационных ударов, применив одну ракету и 44 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1266 дронов-камикадзе и осуществили 4511 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении враг трижды пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска и в направлении Довгенького, получил отпор.

На Купянском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе населенных пунктов Западное, Петропавловка, Загрызово и в направлении Голубовки. Украинские защитники отразили четыре вражеские атаки. Одна атака продолжается до сих пор.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 20 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Липовое, Торское и в сторону Григорьевки. Еще пять боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения вблизи Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были успешно отражены нашими защитниками.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили пять штурмов захватчиков в районах Часова Яра, Курдюмовки и в направлении Предтечино, Белой Горы. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

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На Торецком направлении россияне 18 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении населенных пунктов Александро-Калиново, Яблоновка, Русин Яр. Наши защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Орехово, Новоукраинка, Андреевка и в сторону Покровска и Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 46 вражеских атак, до сих пор продолжаются пять боестолкновений.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 171 оккупанта, 121 из них - безвозвратно. Также уничтожено шесть единиц автомобильной техники, шесть БпЛА, 17 мотоциклов, два пункта управления БпЛА; повреждены миномет и орудие.

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Обстановка на юге

На Новопавловском направлении враг 24 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Ривнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в направлении Алексеевки, Комара. Три атаки продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг восемь раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки.

На Ореховском направлении, вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки захватчики совершили четыре бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении враг три раза без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

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Курское направление

На Курском направлении украинские защитники отразили 14 вражеских атак. Также противник нанес четыре авиационных удара, сбросив при этом шесть управляемых бомб, совершил 162 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе четыре - из реактивной системы залпового огня

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В этот день стоит отметить воинов 65-й отдельной механизированной бригады "Великий Луг" и 34-й отдельной бригады береговой обороны, которые стойко сдерживают противника, нанося ему значительные потери.

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