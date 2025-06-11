ЄС може знизити цінову стелю на російську нафту і без участі США, - Каллас

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що навіть, якщо США не погодяться на подальше зниження цінової стелі на російську нафту, Європейський Союз може це зробити самостійно.

Про це топдипломатка сказала, виступаючи на "Брюссельському форумі" 11 червня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Звісно, важливо, що Сполучені Штати також разом з нами, і ми працюємо разом вже досить довгий час. Обмеження ціни на нафту було затверджене G7, а потім і в Європейському Союзі",- сказала Каллас.

Глава європейської дипломатії уточнила, що російська нафта в основному надходить в Європу через Балтійське та Чорне моря.

Вона також зазначила, що для ЄС "також не менш важливо, що ми робимо поодинці, тому що ми також є гравцем".

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"Тому, насправді, навіть якщо американці не на борту, ми все одно можемо це робити (знижувати цінову стелю для російської нафти, – ред.) і мати вплив", - заявила Каллас.

Нагадаємо, що 10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. До нового пакета, зокрема, входить заборона на використання газопроводів "Північного потоку 1" і "Північного потоку 2" та зниження цінової "стелі" на російську нафту з $60 до $45 за барель.

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