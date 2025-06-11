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Новини Зниження ціни на нафту РФ
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ЄС може знизити цінову стелю на російську нафту і без участі США, - Каллас

Каллас про зниження цін на роснафту

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас заявила, що навіть, якщо США не погодяться на подальше зниження цінової стелі на російську нафту, Європейський Союз може це зробити самостійно.

Про це топдипломатка сказала, виступаючи на "Брюссельському форумі" 11 червня, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

"Звісно, важливо, що Сполучені Штати також разом з нами, і ми працюємо разом вже досить довгий час. Обмеження ціни на нафту було затверджене G7, а потім і в Європейському Союзі",- сказала Каллас.

Глава європейської дипломатії уточнила, що російська нафта в основному надходить в Європу через Балтійське та Чорне моря.

Вона також зазначила, що для ЄС  "також не менш важливо, що ми робимо поодинці, тому що ми також є гравцем".

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"Тому, насправді, навіть якщо американці не на борту, ми все одно можемо це робити (знижувати цінову стелю для російської нафти, – ред.) і мати вплив", - заявила Каллас.

Нагадаємо, що 10 червня Європейська комісія офіційно представила новий 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. До нового пакета, зокрема, входить заборона на використання газопроводів "Північного потоку 1" і "Північного потоку 2" та зниження цінової "стелі" на російську нафту з $60 до $45 за барель.

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Автор: 

нафта (5598) росія (66125) Євросоюз (13680) Каллас Кая (299)


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А я можу Мар'яну Безкутну, ето самоє. Тількі мені її ніхто не дає. Сам дивуюся.
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11.06.2025 18:44 Відповісти
титани просто !
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11.06.2025 18:46 Відповісти
Знов оце може. Ви знизьте спочатку і скажіть, що знизили.
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11.06.2025 18:46 Відповісти
Перестаньте використовувати нафтопровід Дружба! Це дає рашистам до 6 млрд. прибутку. Можно ж хоча б придумати аварію, ще щось, що не дасть йому качати нафту на захід.
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11.06.2025 19:05 Відповісти
Штати для цього не потрібні. Знижуйте стелю до 45 баксів і перекривайте Балтику і Чорне море для кацапонафти. Ердоган не стане сильно пручатися, бо надто залежить від ЄС. А перед тим не забудьте десь у кулуарах "випадково" прищемити дверима фаберже Фіцо.
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11.06.2025 19:22 Відповісти
 
 