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Новости Снижение цены на нефть РФ
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ЕС может снизить ценовой потолок на российскую нефть и без участия США, - Каллас

Каллас о снижении цен на нефть

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что даже если США не согласятся на дальнейшее снижение ценового потолка на российскую нефть, Европейский Союз может это сделать самостоятельно.

Об этом топ-диломат сказала, выступая на "Брюссельском форуме" 11 июня, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, важно, что Соединенные Штаты также вместе с нами, и мы работаем вместе уже достаточно долгое время. Ограничение цены на нефть было утверждено G7, а затем и в Европейском Союзе",- сказала Каллас.

Глава европейской дипломатии уточнила, что российская нефть в основном поступает в Европу через Балтийское и Черное моря.

Она также отметила, что для ЕС "также не менее важно, что мы делаем в одиночку, потому что мы также являемся игроком".

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"Поэтому, на самом деле, даже если американцы не на борту, мы все равно можем это делать (снижать ценовой потолок для российской нефти. - Ред.) и иметь влияние", - заявила Каллас.

Напомним, что 10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России. В новый пакет, в частности, входит запрет на использование газопроводов "Северного потока 1" и "Северного потока 2" и снижение ценового "потолка" на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

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Автор: 

нефть (1932) россия (96246) Евросоюз (17284) Каллас Кая (232)


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А я можу Мар'яну Безкутну, ето самоє. Тількі мені її ніхто не дає. Сам дивуюся.
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11.06.2025 18:44 Ответить
титани просто !
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11.06.2025 18:46 Ответить
Знов оце може. Ви знизьте спочатку і скажіть, що знизили.
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11.06.2025 18:46 Ответить
Перестаньте використовувати нафтопровід Дружба! Це дає рашистам до 6 млрд. прибутку. Можно ж хоча б придумати аварію, ще щось, що не дасть йому качати нафту на захід.
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11.06.2025 19:05 Ответить
Штати для цього не потрібні. Знижуйте стелю до 45 баксів і перекривайте Балтику і Чорне море для кацапонафти. Ердоган не стане сильно пручатися, бо надто залежить від ЄС. А перед тим не забудьте десь у кулуарах "випадково" прищемити дверима фаберже Фіцо.
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11.06.2025 19:22 Ответить
 
 