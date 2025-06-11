ЕС может снизить ценовой потолок на российскую нефть и без участия США, - Каллас

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что даже если США не согласятся на дальнейшее снижение ценового потолка на российскую нефть, Европейский Союз может это сделать самостоятельно.

Об этом топ-диломат сказала, выступая на "Брюссельском форуме" 11 июня, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

"Конечно, важно, что Соединенные Штаты также вместе с нами, и мы работаем вместе уже достаточно долгое время. Ограничение цены на нефть было утверждено G7, а затем и в Европейском Союзе",- сказала Каллас.

Глава европейской дипломатии уточнила, что российская нефть в основном поступает в Европу через Балтийское и Черное моря.

Она также отметила, что для ЕС "также не менее важно, что мы делаем в одиночку, потому что мы также являемся игроком".

Читайте также: Снижение предельной цены на нефть и "теневой флот": Еврокомиссия представила новый пакет санкций против России (обновлено)

"Поэтому, на самом деле, даже если американцы не на борту, мы все равно можем это делать (снижать ценовой потолок для российской нефти. - Ред.) и иметь влияние", - заявила Каллас.

Напомним, что 10 июня Европейская комиссия официально представила новый 18-й пакет санкций Евросоюза против России. В новый пакет, в частности, входит запрет на использование газопроводов "Северного потока 1" и "Северного потока 2" и снижение ценового "потолка" на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

Смотрите также: Прайс-кэп на российскую нефть должен быть 30 долларов, - Зеленский. ВИДЕО