Російська служба "Радіо Свобода" призупинила мовлення

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) не продовжило контракт із супутниковим сервісом, який транслював радіопрограми російської служби "Радіо Свобода".

Про це повідомили у виданні, інформує Цензор.НЕТ.

"Агентство США з глобальних медіа (USAGM), організація-піклувальник медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, не продовжило контракт із супутниковим сервісом, що транслював радіопрограми Російської служби Радіо Свобода. Через це було припинено цілодобове мовлення "Свободи" на супутнику Eutelsat Hotbird 13G", - ідеться в повідомленні.

Також через несприятливі бюджетні обставини призупинено радіомовлення "Свободи" в середньохвильовому діапазоні 1386 кГц. Пошуки фінансування для цього продовжаться.

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"Цими тижнями у Федеральному окружному суді у Вашингтоні тривають слухання щодо фінансування Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Медіакорпорація домагається від USAGM перерахування приблизно 62 мільйонів доларів, які вже виділені Конгресом США на фінансовий 2025 рік", - додали у виданні.

Медіакорпорація вимагає від USAGM перерахувати близько 62 мільйонів доларів, вже виділених Конгресом США на фінансовий 2025 рік.

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Що передувало?

У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

Радіо Свобода подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на чиновників USAGM Карі Лейк і Віктора Моралеса, щоб заблокувати їхню спробу припинити дію федерального гранту для видання.

Євросоюз домовився про виділення 5,5 мільйона євро на термінову допомогу медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" після скасування фінансування з боку США.