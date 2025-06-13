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Новини Скасування фінансування Радіо Свобода
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Російська служба "Радіо Свобода" призупинила мовлення

Скасування фінансування Радіо Свобода

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) не продовжило контракт із супутниковим сервісом, який транслював радіопрограми російської служби "Радіо Свобода".

Про це повідомили у виданні, інформує Цензор.НЕТ.

"Агентство США з глобальних медіа (USAGM), організація-піклувальник медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, не продовжило контракт із супутниковим сервісом, що транслював радіопрограми Російської служби Радіо Свобода. Через це було припинено цілодобове мовлення "Свободи" на супутнику Eutelsat Hotbird 13G", - ідеться в повідомленні.

Також через несприятливі бюджетні обставини призупинено радіомовлення "Свободи" в середньохвильовому діапазоні 1386 кГц. Пошуки фінансування для цього продовжаться.

Також читайте: Суд США зобов’язав USAGM виплатити Радіо Свобода фінансування за травень

"Цими тижнями у Федеральному окружному суді у Вашингтоні тривають слухання щодо фінансування Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Медіакорпорація домагається від USAGM перерахування приблизно 62 мільйонів доларів, які вже виділені Конгресом США на фінансовий 2025 рік", - додали у виданні.

Медіакорпорація вимагає від USAGM перерахувати близько 62 мільйонів доларів, вже виділених Конгресом США на фінансовий 2025 рік.

Дивіться: Суд у США скасував рішення про зупинку фінансування для "Радіо Свобода"

Що передувало?

У лютому повідомлялося, що американський мільярдер та спеціальний держслужбовець адміністрації президента США Ілон Маск хоче закриття державних ЗМІ США "Радіо Свобода" та "Голосу Америки".

Нагадаємо, вранці суботи, 15 березня, штатні працівники "Голосу Америки" в США отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Раніше повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп підписав указ, який передбачає скорочення 7 федеральних агентств. Це відбувається у межах "скорочення федеральної бюрократії".

Радіо Свобода подало до суду на Агентство США з глобальних медіа (USAGM), а також на чиновників USAGM Карі Лейк і Віктора Моралеса, щоб заблокувати їхню спробу припинити дію федерального гранту для видання.

Євросоюз домовився про виділення 5,5 мільйона євро на термінову допомогу медіакорпорації "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" після скасування фінансування з боку США.

Автор: 

журналістика (1785) фінансування (3160)


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Топ коментарі
+3
США отключила свободу. Ок.
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13.06.2025 14:57 Відповісти
+3
+💯 👍🏿!

те, що не змогли зробити совєти,
зробив трамп, коли став президентом США

.
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13.06.2025 15:00 Відповісти
+1
Трамп уже не знает в какую позу стать перед путиным. Американцы, вы еще не поняли кого вы выбрали президентом?!
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13.06.2025 14:55 Відповісти
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Трамп уже не знает в какую позу стать перед путиным. Американцы, вы еще не поняли кого вы выбрали президентом?!
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13.06.2025 14:55 Відповісти
США отключила свободу. Ок.
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13.06.2025 14:57 Відповісти
+💯 👍🏿!

те, що не змогли зробити совєти,
зробив трамп, коли став президентом США

.
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13.06.2025 15:00 Відповісти
Сейчас не времена Холодной войны, когда мозг совков был как у пятилетнего. Сейчас каждый бомж эксперт по геополитике. Такие мероприятия уже не актуальны.
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13.06.2025 14:58 Відповісти
так то воно так, але ж інтернет під контролем, а радіохвилі це - "Свобода"

.
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13.06.2025 15:01 Відповісти
Интернет невозможно контролировать. Можно найти все. Каждый выбирает какой пропаганде отдать предпочтение. Это сознательный выбор.
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13.06.2025 15:10 Відповісти
не знаєте як?
спитайте у Кіма, якому смартфони кожного з його підданих що п'ять хвилин надсилає скріншот.

.
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13.06.2025 15:23 Відповісти
"Интернет невозможно контролировать"

вы серьезно? бедный си, бедный ким, они об этом не знали...
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13.06.2025 15:34 Відповісти
В совке простой народ тоже был озабочен внешней политикой. Такие же диванные эксперты были. Высоцкий высмеивал это в своих песнях.
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13.06.2025 15:55 Відповісти
***** Навальна незадоволена..
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13.06.2025 15:05 Відповісти
А "раша тудей" держдеп ще не фінансує?
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13.06.2025 15:12 Відповісти
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13.06.2025 15:16 Відповісти
Трамповидное позорище!!, Это радио завалило сссровского монстра!!, что вы тварите???
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13.06.2025 15:15 Відповісти
Навальная победила СВОБОДУ
Это она уговорила своего мужа после отравления вернуться в россию
Навального все предупреждали - не надо этого делать
Ему все говорили - тебя путин убьет
И лишь его жена - ЮЛИЯ НАВАЛЬНАЯ - ОЧЕНЬ ЭТОГО ХОТЕЛА
А после смерти мужа все ,что делает Навальная - больше похожа на работу ФСБ
Только до смерти мужа - НАВАЛЬНАЯ была практически никто
А сейчас она - ВДОВА НАВАЛЬНОГО
Отличная легенда для внедрения
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13.06.2025 15:39 Відповісти
 
 