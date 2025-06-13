Российская служба "Радио Свобода" приостановила вещание

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) не продлило контракт со спутниковым сервисом, который транслировал радиопрограммы российской службы "Радио Свобода".

Об этом сообщили в издании, информирует Цензор.НЕТ.

"Агентство США по глобальным медиа (USAGM), организация-попечитель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, не продлило контракт со спутниковым сервисом, транслировавшим радиопрограммы Российской службы Радио Свобода. Из-за этого было прекращено круглосуточное вещание "Свободы" на спутнике Eutelsat Hotbird 13G", - говорится в сообщении.

Также из-за неблагоприятных бюджетных обстоятельств приостановлено радиовещание "Свободы" в средневолновом диапазоне 1386 кГц. Поиски финансирования для этого продолжатся.

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"На этих неделях в Федеральном окружном суде в Вашингтоне продолжаются слушания по финансированию Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Медиакорпорация добивается от USAGM перечисления примерно 62 миллионов долларов, которые уже выделены Конгрессом США на финансовый 2025 год", - добавили в издании.

Медиакорпорация требует от USAGM перечислить около 62 миллионов долларов, уже выделенных Конгрессом США на финансовый 2025 год.

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Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на чиновников USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить действие федерального гранта для издания.

Евросоюз договорился о выделении 5,5 миллиона евро на срочную помощь медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" после отмены финансирования со стороны США.