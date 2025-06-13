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Новости Отмена финансирования Радио Свобода
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Российская служба "Радио Свобода" приостановила вещание

Отмена финансирования Радио Свобода

Агентство США по глобальным медиа (USAGM) не продлило контракт со спутниковым сервисом, который транслировал радиопрограммы российской службы "Радио Свобода".

Об этом сообщили в издании, информирует Цензор.НЕТ.

"Агентство США по глобальным медиа (USAGM), организация-попечитель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, не продлило контракт со спутниковым сервисом, транслировавшим радиопрограммы Российской службы Радио Свобода. Из-за этого было прекращено круглосуточное вещание "Свободы" на спутнике Eutelsat Hotbird 13G", - говорится в сообщении.

Также из-за неблагоприятных бюджетных обстоятельств приостановлено радиовещание "Свободы" в средневолновом диапазоне 1386 кГц. Поиски финансирования для этого продолжатся.

Также читайте: Суд США обязал USAGM выплатить Радио Свобода финансирование за май

"На этих неделях в Федеральном окружном суде в Вашингтоне продолжаются слушания по финансированию Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Медиакорпорация добивается от USAGM перечисления примерно 62 миллионов долларов, которые уже выделены Конгрессом США на финансовый 2025 год", - добавили в издании.

Медиакорпорация требует от USAGM перечислить около 62 миллионов долларов, уже выделенных Конгрессом США на финансовый 2025 год.

Смотрите: Суд в США отменил решение об остановке финансирования для "Радио Свобода"

Что предшествовало?

В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".

Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.

Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".

Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на чиновников USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить действие федерального гранта для издания.

Евросоюз договорился о выделении 5,5 миллиона евро на срочную помощь медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" после отмены финансирования со стороны США.

Автор: 

журналистика (3320) финансирование (1812)


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Топ комментарии
+4
США отключила свободу. Ок.
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13.06.2025 14:57 Ответить
+4
+💯 👍🏿!

те, що не змогли зробити совєти,
зробив трамп, коли став президентом США

.
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13.06.2025 15:00 Ответить
+1
Трамп уже не знает в какую позу стать перед путиным. Американцы, вы еще не поняли кого вы выбрали президентом?!
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13.06.2025 14:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Трамп уже не знает в какую позу стать перед путиным. Американцы, вы еще не поняли кого вы выбрали президентом?!
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13.06.2025 14:55 Ответить
США отключила свободу. Ок.
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13.06.2025 14:57 Ответить
+💯 👍🏿!

те, що не змогли зробити совєти,
зробив трамп, коли став президентом США

.
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13.06.2025 15:00 Ответить
Сейчас не времена Холодной войны, когда мозг совков был как у пятилетнего. Сейчас каждый бомж эксперт по геополитике. Такие мероприятия уже не актуальны.
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13.06.2025 14:58 Ответить
так то воно так, але ж інтернет під контролем, а радіохвилі це - "Свобода"

.
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13.06.2025 15:01 Ответить
Интернет невозможно контролировать. Можно найти все. Каждый выбирает какой пропаганде отдать предпочтение. Это сознательный выбор.
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13.06.2025 15:10 Ответить
не знаєте як?
спитайте у Кіма, якому смартфони кожного з його підданих що п'ять хвилин надсилає скріншот.

.
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13.06.2025 15:23 Ответить
"Интернет невозможно контролировать"

вы серьезно? бедный си, бедный ким, они об этом не знали...
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13.06.2025 15:34 Ответить
В совке простой народ тоже был озабочен внешней политикой. Такие же диванные эксперты были. Высоцкий высмеивал это в своих песнях.
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13.06.2025 15:55 Ответить
***** Навальна незадоволена..
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13.06.2025 15:05 Ответить
А "раша тудей" держдеп ще не фінансує?
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13.06.2025 15:12 Ответить
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13.06.2025 15:16 Ответить
Трамповидное позорище!!, Это радио завалило сссровского монстра!!, что вы тварите???
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13.06.2025 15:15 Ответить
Навальная победила СВОБОДУ
Это она уговорила своего мужа после отравления вернуться в россию
Навального все предупреждали - не надо этого делать
Ему все говорили - тебя путин убьет
И лишь его жена - ЮЛИЯ НАВАЛЬНАЯ - ОЧЕНЬ ЭТОГО ХОТЕЛА
А после смерти мужа все ,что делает Навальная - больше похожа на работу ФСБ
Только до смерти мужа - НАВАЛЬНАЯ была практически никто
А сейчас она - ВДОВА НАВАЛЬНОГО
Отличная легенда для внедрения
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13.06.2025 15:39 Ответить
Шановна Пані Галино, поцікавтесь ким була дружина Олександра Довженка.
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13.06.2025 16:41 Ответить
Не сравнивайте
Это была страна закрытая
Где за СЛОВО ставили к стенке
Шостакович сказал всем своим друзьям
Я не выдержку пыток
Я буду подписывать все
Знайте, что я это делаю под давлением
Только так он выжил
Нам легко судить то время
Мы не жили в этом ужасе
А Навальная - это про другое
Это про желание жить СЛАДКО
И быть знаменитой
Кто знает ЖЕНУ ДОВЖЕНКО?
На каком Оскаре она стояла на сцене?
Какие радиостанции она просила прикрыть?
Я могу долго продолжать.....
Но не стоит...
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13.06.2025 17:32 Ответить
 
 