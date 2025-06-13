Российская служба "Радио Свобода" приостановила вещание
Агентство США по глобальным медиа (USAGM) не продлило контракт со спутниковым сервисом, который транслировал радиопрограммы российской службы "Радио Свобода".
Об этом сообщили в издании, информирует Цензор.НЕТ.
"Агентство США по глобальным медиа (USAGM), организация-попечитель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, не продлило контракт со спутниковым сервисом, транслировавшим радиопрограммы Российской службы Радио Свобода. Из-за этого было прекращено круглосуточное вещание "Свободы" на спутнике Eutelsat Hotbird 13G", - говорится в сообщении.
Также из-за неблагоприятных бюджетных обстоятельств приостановлено радиовещание "Свободы" в средневолновом диапазоне 1386 кГц. Поиски финансирования для этого продолжатся.
"На этих неделях в Федеральном окружном суде в Вашингтоне продолжаются слушания по финансированию Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Медиакорпорация добивается от USAGM перечисления примерно 62 миллионов долларов, которые уже выделены Конгрессом США на финансовый 2025 год", - добавили в издании.
Медиакорпорация требует от USAGM перечислить около 62 миллионов долларов, уже выделенных Конгрессом США на финансовый 2025 год.
Что предшествовало?
В феврале сообщалось, что американский миллиардер и специальный госслужащий администрации президента США Илон Маск хочет закрытия государственных СМИ США "Радио Свобода" и "Голоса Америки".
Напомним, утром субботы, 15 марта,штатные сотрудники "Голоса Америки" в США получили электронное письмо от отдела кадров с сообщением о том, что они отправлены в оплачиваемый административный отпуск.
Ранее сообщалось, что лидер США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает сокращение 7 федеральных агентств. Это происходит в рамках "сокращения федеральной бюрократии".
Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на чиновников USAGM Кари Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить действие федерального гранта для издания.
Евросоюз договорился о выделении 5,5 миллиона евро на срочную помощь медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" после отмены финансирования со стороны США.
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те, що не змогли зробити совєти,
зробив трамп, коли став президентом США
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спитайте у Кіма, якому смартфони кожного з його підданих що п'ять хвилин надсилає скріншот.
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вы серьезно? бедный си, бедный ким, они об этом не знали...
Это она уговорила своего мужа после отравления вернуться в россию
Навального все предупреждали - не надо этого делать
Ему все говорили - тебя путин убьет
И лишь его жена - ЮЛИЯ НАВАЛЬНАЯ - ОЧЕНЬ ЭТОГО ХОТЕЛА
А после смерти мужа все ,что делает Навальная - больше похожа на работу ФСБ
Только до смерти мужа - НАВАЛЬНАЯ была практически никто
А сейчас она - ВДОВА НАВАЛЬНОГО
Отличная легенда для внедрения
Это была страна закрытая
Где за СЛОВО ставили к стенке
Шостакович сказал всем своим друзьям
Я не выдержку пыток
Я буду подписывать все
Знайте, что я это делаю под давлением
Только так он выжил
Нам легко судить то время
Мы не жили в этом ужасе
А Навальная - это про другое
Это про желание жить СЛАДКО
И быть знаменитой
Кто знает ЖЕНУ ДОВЖЕНКО?
На каком Оскаре она стояла на сцене?
Какие радиостанции она просила прикрыть?
Я могу долго продолжать.....
Но не стоит...