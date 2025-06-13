Ізраїльські удари по Ірану: загинули щонайменше 20 високопоставлених командирів

Внаслідок авіаударів Ізраїлю по території Ірану загинули щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Times of Israel.

Серед ліквідованих, за даними ЗМІ, - командувач Повітряно-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде.

Також, за інформацією іранського державного телебачення, внаслідок ударів зафіксовано атаку на ядерний об'єкт у Натанзі та пожежу в аеропорту Табріза.

Попри заяви Ізраїлю про серйозні пошкодження ядерного об’єкта Натанза, зокрема знищення підземного центрифужного заводу, іранська сторона стверджує, що більшість ушкоджень є "поверхневими".

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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