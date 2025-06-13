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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Ізраїльські удари по Ірану: загинули щонайменше 20 високопоставлених командирів

Ізраїль виходить із Ради ООН з прав людини

Внаслідок авіаударів Ізраїлю по території Ірану загинули щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Times of Israel.

Серед ліквідованих, за даними ЗМІ, - командувач Повітряно-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде.

Також, за інформацією іранського державного телебачення, внаслідок ударів зафіксовано атаку на ядерний об'єкт у Натанзі та пожежу в аеропорту Табріза.

Попри заяви Ізраїлю про серйозні пошкодження ядерного об’єкта Натанза, зокрема знищення підземного центрифужного заводу, іранська сторона стверджує, що більшість ушкоджень є "поверхневими".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ударів Ізраїлю по ядерному об’єкту в Натанзі. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про удари Ізраїлю по Ірану: "Це було відмінно, буде ще більше"

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) військовослужбовці (4813)


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Топ коментарі
+7
Це вам за шахеди !!! горить у пекли твари
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13.06.2025 15:29 Відповісти
+7
Вдалого полювання Воїнам Держави Ізраїль!
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13.06.2025 15:29 Відповісти
+4
Бачте як воно. Є бомба - шанований партнер для переговорів, нема бомби - наносимо удари. А ви чекаєте, що бідних і слабких будуть сильно поважати просто за гарні очі)
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13.06.2025 15:37 Відповісти
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Надо повторить на кацапских крысах.
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13.06.2025 15:26 Відповісти
Винищувачі Британії та США відбивають атаки іранськиї дронів та ракет. Ізраїль обстрілює Іран американськими ракетами одразу з 200 літаків. Повторити нам буде важко.
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13.06.2025 15:35 Відповісти
Ну так никто и не обещал что будет легко, но уничтожения кацапского ********* и тварей его населяющих есть дело первостепенной важности.
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13.06.2025 15:38 Відповісти
А як ці командири стали легкими мішенями? Чому не сиділи в бункерах як щурі?
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13.06.2025 15:27 Відповісти
А навіщо? Аллах благословив їх на безсмертя.
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13.06.2025 16:03 Відповісти
Це вам за шахеди !!! горить у пекли твари
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13.06.2025 15:29 Відповісти
Вдалого полювання Воїнам Держави Ізраїль!
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13.06.2025 15:29 Відповісти
Да зраствують вуліці в Ізраїлі, названі на честь месника, товарища Шварбурда! Урря!
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13.06.2025 15:34 Відповісти
Круто. Браво Моссад!
Ізраіль раз..ть ціх перських свиней, тоді і Україні буде полегше.
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13.06.2025 15:37 Відповісти
Та вже полегшало на 20000 ракет...
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13.06.2025 15:41 Відповісти
Так, прикро, що втратили 20К ракет. Трохи втішає, що додалося трохи Петріотів з боєкомплектами.
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13.06.2025 16:45 Відповісти
МЗС Ізраїлю спростовує цю заяву, заявляючи, що Ізраїль не передавав Україні системи Patriot.
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13.06.2025 17:21 Відповісти
Бачте як воно. Є бомба - шанований партнер для переговорів, нема бомби - наносимо удари. А ви чекаєте, що бідних і слабких будуть сильно поважати просто за гарні очі)
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13.06.2025 15:37 Відповісти
колись казали - "до сраки карі очі"
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13.06.2025 15:57 Відповісти
А сандалі високо літали, а рушники з головами?
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13.06.2025 15:52 Відповісти
Дякуємо Ізраїлю за покарання злочинної влади Ірану!
Ми памʼятаємо знищений Іраном українській цивільний літак , Шахеди та іншу зброю, яку злочинна влада Ірану постачає рашистам для знищення та руйнування України.
Дякуємо за знищені іранські склади зброї, підприємства-виробники зброї, балістичних ракет та БПаК, а також зруйновану інфраструктуру виробництва ядерної зброї Ірану.
Навіть КНДР не заявляла, що призначенням її ЯЗ є знищення іншої держави.
Іранська ЯЗ це зброя в руках фанатиків-терористів, які захопили та утримують владу в Ірані, і які проголосили метою створення іранської ЯЗ - знищення Ізраїлю.
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13.06.2025 15:53 Відповісти
Павутина за кілька годин у виконанні ізраїльських військових.
Для них-звичайна буденна операція.
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13.06.2025 15:56 Відповісти
Українське "Павутиння" було прикладом. В ізраїльському павутинні "павучки" застосовують РЕБ, ракети земля-земляа, дрони та ін., які за повідомленнями ЗМІ зберігалися та активувалися прямо на території Ірану.
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13.06.2025 16:49 Відповісти
Це, мабуть, і є найкраща досягнута ціль.
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13.06.2025 16:01 Відповісти
Треба знищувати не тільки літаки
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13.06.2025 16:24 Відповісти
 
 