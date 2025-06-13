Ізраїльські удари по Ірану: загинули щонайменше 20 високопоставлених командирів
Внаслідок авіаударів Ізраїлю по території Ірану загинули щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на The Times of Israel.
Серед ліквідованих, за даними ЗМІ, - командувач Повітряно-морських сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде.
Також, за інформацією іранського державного телебачення, внаслідок ударів зафіксовано атаку на ядерний об'єкт у Натанзі та пожежу в аеропорту Табріза.
Попри заяви Ізраїлю про серйозні пошкодження ядерного об’єкта Натанза, зокрема знищення підземного центрифужного заводу, іранська сторона стверджує, що більшість ушкоджень є "поверхневими".
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
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Ізраіль раз..ть ціх перських свиней, тоді і Україні буде полегше.
Ми памʼятаємо знищений Іраном українській цивільний літак , Шахеди та іншу зброю, яку злочинна влада Ірану постачає рашистам для знищення та руйнування України.
Дякуємо за знищені іранські склади зброї, підприємства-виробники зброї, балістичних ракет та БПаК, а також зруйновану інфраструктуру виробництва ядерної зброї Ірану.
Навіть КНДР не заявляла, що призначенням її ЯЗ є знищення іншої держави.
Іранська ЯЗ це зброя в руках фанатиків-терористів, які захопили та утримують владу в Ірані, і які проголосили метою створення іранської ЯЗ - знищення Ізраїлю.
Для них-звичайна буденна операція.