Израильские удары по Ирану: погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров

В результате авиаударов Израиля по территории Ирана погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

Среди ликвидированных, по данным СМИ, - командующий Воздушно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

Также, по информации иранского государственного телевидения, в результате ударов зафиксирована атака на ядерный объект в Натанзе и пожар в аэропорту Табриза.

Несмотря на заявления Израиля о серьезных повреждениях ядерного объекта Натанза, в частности уничтожение подземного центрифужного завода, иранская сторона утверждает, что большинство повреждений являются "поверхностными".

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Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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