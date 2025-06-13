Израильские удары по Ирану: погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров
В результате авиаударов Израиля по территории Ирана погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.
Среди ликвидированных, по данным СМИ, - командующий Воздушно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.
Также, по информации иранского государственного телевидения, в результате ударов зафиксирована атака на ядерный объект в Натанзе и пожар в аэропорту Табриза.
Несмотря на заявления Израиля о серьезных повреждениях ядерного объекта Натанза, в частности уничтожение подземного центрифужного завода, иранская сторона утверждает, что большинство повреждений являются "поверхностными".
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
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Ізраіль раз..ть ціх перських свиней, тоді і Україні буде полегше.
Ми памʼятаємо знищений Іраном українській цивільний літак , Шахеди та іншу зброю, яку злочинна влада Ірану постачає рашистам для знищення та руйнування України.
Дякуємо за знищені іранські склади зброї, підприємства-виробники зброї, балістичних ракет та БПаК, а також зруйновану інфраструктуру виробництва ядерної зброї Ірану.
Навіть КНДР не заявляла, що призначенням її ЯЗ є знищення іншої держави.
Іранська ЯЗ це зброя в руках фанатиків-терористів, які захопили та утримують владу в Ірані, і які проголосили метою створення іранської ЯЗ - знищення Ізраїлю.
Для них-звичайна буденна операція.