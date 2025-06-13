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Новости Удар Израиля по Ирану
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Израильские удары по Ирану: погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров

Израиль выходит из Совета ООН по правам человека

В результате авиаударов Израиля по территории Ирана погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

Среди ликвидированных, по данным СМИ, - командующий Воздушно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде.

Также, по информации иранского государственного телевидения, в результате ударов зафиксирована атака на ядерный объект в Натанзе и пожар в аэропорту Табриза.

Несмотря на заявления Израиля о серьезных повреждениях ядерного объекта Натанза, в частности уничтожение подземного центрифужного завода, иранская сторона утверждает, что большинство повреждений являются "поверхностными".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия ударов Израиля по ядерному объекту в Натанзе. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

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Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) военнослужащие (6187)


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Топ комментарии
+7
Це вам за шахеди !!! горить у пекли твари
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13.06.2025 15:29 Ответить
+7
Вдалого полювання Воїнам Держави Ізраїль!
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13.06.2025 15:29 Ответить
+4
Бачте як воно. Є бомба - шанований партнер для переговорів, нема бомби - наносимо удари. А ви чекаєте, що бідних і слабких будуть сильно поважати просто за гарні очі)
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13.06.2025 15:37 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Надо повторить на кацапских крысах.
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13.06.2025 15:26 Ответить
Винищувачі Британії та США відбивають атаки іранськиї дронів та ракет. Ізраїль обстрілює Іран американськими ракетами одразу з 200 літаків. Повторити нам буде важко.
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13.06.2025 15:35 Ответить
Ну так никто и не обещал что будет легко, но уничтожения кацапского ********* и тварей его населяющих есть дело первостепенной важности.
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13.06.2025 15:38 Ответить
А як ці командири стали легкими мішенями? Чому не сиділи в бункерах як щурі?
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13.06.2025 15:27 Ответить
А навіщо? Аллах благословив їх на безсмертя.
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13.06.2025 16:03 Ответить
Це вам за шахеди !!! горить у пекли твари
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13.06.2025 15:29 Ответить
Вдалого полювання Воїнам Держави Ізраїль!
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13.06.2025 15:29 Ответить
Да зраствують вуліці в Ізраїлі, названі на честь месника, товарища Шварбурда! Урря!
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13.06.2025 15:34 Ответить
Круто. Браво Моссад!
Ізраіль раз..ть ціх перських свиней, тоді і Україні буде полегше.
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13.06.2025 15:37 Ответить
Та вже полегшало на 20000 ракет...
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13.06.2025 15:41 Ответить
Так, прикро, що втратили 20К ракет. Трохи втішає, що додалося трохи Петріотів з боєкомплектами.
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13.06.2025 16:45 Ответить
МЗС Ізраїлю спростовує цю заяву, заявляючи, що Ізраїль не передавав Україні системи Patriot.
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13.06.2025 17:21 Ответить
Бачте як воно. Є бомба - шанований партнер для переговорів, нема бомби - наносимо удари. А ви чекаєте, що бідних і слабких будуть сильно поважати просто за гарні очі)
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13.06.2025 15:37 Ответить
колись казали - "до сраки карі очі"
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13.06.2025 15:57 Ответить
А сандалі високо літали, а рушники з головами?
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13.06.2025 15:52 Ответить
Дякуємо Ізраїлю за покарання злочинної влади Ірану!
Ми памʼятаємо знищений Іраном українській цивільний літак , Шахеди та іншу зброю, яку злочинна влада Ірану постачає рашистам для знищення та руйнування України.
Дякуємо за знищені іранські склади зброї, підприємства-виробники зброї, балістичних ракет та БПаК, а також зруйновану інфраструктуру виробництва ядерної зброї Ірану.
Навіть КНДР не заявляла, що призначенням її ЯЗ є знищення іншої держави.
Іранська ЯЗ це зброя в руках фанатиків-терористів, які захопили та утримують владу в Ірані, і які проголосили метою створення іранської ЯЗ - знищення Ізраїлю.
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13.06.2025 15:53 Ответить
Павутина за кілька годин у виконанні ізраїльських військових.
Для них-звичайна буденна операція.
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13.06.2025 15:56 Ответить
Українське "Павутиння" було прикладом. В ізраїльському павутинні "павучки" застосовують РЕБ, ракети земля-земляа, дрони та ін., які за повідомленнями ЗМІ зберігалися та активувалися прямо на території Ірану.
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13.06.2025 16:49 Ответить
Це, мабуть, і є найкраща досягнута ціль.
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13.06.2025 16:01 Ответить
Треба знищувати не тільки літаки
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13.06.2025 16:24 Ответить
 
 