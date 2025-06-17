У Києві через атаку є знеструмлення: енергетики вже працюють над відновленням

Через нічний комбінований удар РФ по Києву 1148 осель киян залишились без світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Як зазначається, енергетики почали працювати над відновленням одразу після отримання дозволів від ДСНС та поліції.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну родину. Дякуємо жителям столиці за розуміння та підтримку.

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей. Згодом Зеленський повідомив, що наразі відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час у Києві 15 загиблих.

За даними КМВА, війська РФ спрямували на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет.