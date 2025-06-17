В Киеве из-за атаки отключено электричество: энергетики уже работают над восстановлением.

Из-за ночного комбинированного удара РФ по Киеву 1148 домов киевлян остались без света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Как отмечается, энергетики начали работать над восстановлением сразу после получения разрешений от ГСЧС и полиции.

"Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в каждую семью. Спасибо жителям столицы за понимание и поддержку.

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сначала сообщалось, что в результате атаки врага на Киев погибли 14 человек. Впоследствии Зеленский сообщил, что сейчас известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время в Киеве 15 погибших.

По данным КМВА, войска РФ направили на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет.