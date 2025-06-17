Польща підіймала в повітря винищувачі через російську атаку на Україну
У ніч на 17 червня Польща активувала свої ВПС через масований ракетний удар Росії по території України.
Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Винищувачі перебували у повітрі майже дві години, дії відбувались за стандартними протоколами безпеки.
"Відповідно до чинних процедур, оперативне командування задіяло усі наявні сили і засоби, що перебувають у його розпорядженні, були підняті чергові винищувальні пари, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розвідування доведені до найвищої бойової готовності", - йдеться в повідомленні.
О 4:49 командування повідомило про завершення операції: загроза від російської авіації знизилася, і сили повернулися до стандартного режиму. Порушень повітряного простору Республіки Польща зафіксовано не було.
У польському війську підкреслили, що ситуація в Україні постійно моніториться, а всі сили залишаються у бойовій готовності.
Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей. Згодом Зеленський повідомив, що наразі відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час у Києві 15 загиблих та 114 поранених.
За даними КМВА, війська РФ спрямували на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякуємо Польщі за безкоштовну допомогу Мирній Україні, під час московської війни проти України!!
Слава Україні!!
Якщо прилетить по Польщі, то НАТО може висловити "глибоку стурбованість" з цього приводу і все.
Поттттужно!
чи бздошно ??
Я розумію , захищають своє , але дуже соромно за своїх сусідів 😠