Польща підняла винищувачі
Польща підіймала в повітря винищувачі через російську атаку на Україну

винищувачі НАТО

У ніч на 17 червня Польща активувала свої ВПС через масований ракетний удар Росії по території України.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Винищувачі перебували у повітрі майже дві години, дії відбувались за стандартними протоколами безпеки.

"Відповідно до чинних процедур, оперативне командування задіяло усі наявні сили і засоби, що перебувають у його розпорядженні, були підняті чергові винищувальні пари, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розвідування доведені до найвищої бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

О 4:49 командування повідомило про завершення операції: загроза від російської авіації знизилася, і сили повернулися до стандартного режиму. Порушень повітряного простору Республіки Польща зафіксовано не було.

У польському війську підкреслили, що ситуація в Україні постійно моніториться, а всі сили залишаються у бойовій готовності.

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей. Згодом Зеленський повідомив, що наразі відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час у Києві 15 загиблих та 114 поранених.

За даними КМВА, війська РФ спрямували на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет.

Топ коментарі
+13
ми за них раді, НАТО може себе і надалі почувати "сильним як ніколи раніше " - ахахах
показати весь коментар
17.06.2025 10:52 Відповісти
+9
Даремна витрата палива. Вони бояться збивати кацапська ракета чи шахеди.
показати весь коментар
17.06.2025 10:52 Відповісти
+8
Потужно...
показати весь коментар
17.06.2025 10:53 Відповісти
Даремна витрата палива. Вони бояться збивати кацапська ракета чи шахеди.
показати весь коментар
17.06.2025 10:52 Відповісти
А яка Ваша справа до суверенної країни, яка турбується за безпеку своїх і навіть наших громадян, які там проживають? Чи вони залітали на нашу територію?
показати весь коментар
17.06.2025 10:56 Відповісти
Посполити вважають, що їм всі винні. Це радянський менталітет
показати весь коментар
17.06.2025 11:38 Відповісти
А ти чого як дворняга розгавкотівся на людину ? Турбота про безпеку у поляків полягає у тому що вони спостерігають як ракети кацапські над Польщою літають і , дійсно , сцються хоч одну із них збити .
показати весь коментар
17.06.2025 12:13 Відповісти
А до чого це посилання , ???
показати весь коментар
17.06.2025 10:52 Відповісти
ми за них раді, НАТО може себе і надалі почувати "сильним як ніколи раніше " - ахахах
показати весь коментар
17.06.2025 10:52 Відповісти
Так, вони навіть будучи під парасолькою НАТО, турбуються про свою безпеку і ніяк не закатали всі гроші в асфальт.
показати весь коментар
17.06.2025 10:57 Відповісти
Правильно Порошенко во всьом виноват
показати весь коментар
17.06.2025 11:52 Відповісти
Як не заплакали, то хоть скривилися!
Дякуємо Польщі за безкоштовну допомогу Мирній Україні, під час московської війни проти України!!
Слава Україні!!
показати весь коментар
17.06.2025 10:53 Відповісти
Героям слава !!
показати весь коментар
17.06.2025 11:47 Відповісти
Потужно...
показати весь коментар
17.06.2025 10:53 Відповісти
По зерну ударить с воздуха решили?
показати весь коментар
17.06.2025 10:53 Відповісти
Польща піднімала винищувачі, бо не знала куди к@ц@пи запустили ракети і шахеди.
Якщо прилетить по Польщі, то НАТО може висловити "глибоку стурбованість" з цього приводу і все.
показати весь коментар
17.06.2025 10:56 Відповісти
Ух ти, як потужно!
Поттттужно!
показати весь коментар
17.06.2025 10:56 Відповісти
Краще б пілоти тих літаків дивилися порновеб,бо більше користі було б.
показати весь коментар
17.06.2025 10:57 Відповісти
Польща підіймала в повітря винищувачі... Для чого? Понти колотити?
показати весь коментар
17.06.2025 11:00 Відповісти
Щоб від стояння на землі не розсохлися ((((
показати весь коментар
17.06.2025 12:16 Відповісти
Яка чудова новина, одразу ж легше дихати стало. Як круто нам допомогає польська авіація
показати весь коментар
17.06.2025 11:03 Відповісти
Сміливці! Герої!
показати весь коментар
17.06.2025 11:07 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
17.06.2025 11:10 Відповісти
Могли б і не піднімати. Для чого поливо витрачати...
показати весь коментар
17.06.2025 11:33 Відповісти
Щоб більше потім у кацапів нафти купити для заміщення спаленого пального .
показати весь коментар
17.06.2025 12:17 Відповісти
Та хоть одну ракету збили наші друзі - поляки , що слабо ,
чи бздошно ??
Я розумію , захищають своє , але дуже соромно за своїх сусідів 😠
показати весь коментар
17.06.2025 11:45 Відповісти
Так вони бздонули її збити навіть коли до Польщі залетіла , а тут над Україною ..... а як тоді з кацапами торгувати ? ((
показати весь коментар
17.06.2025 12:18 Відповісти
Це ж яка хоробрість, яка рішучість у поляків. Не побоялися політати на Варшавою. Дякуємо, дуже дякуємо.
показати весь коментар
17.06.2025 12:12 Відповісти
вздрочнули напевно
показати весь коментар
17.06.2025 12:20 Відповісти
На душі легше стало, невже злетіли, все я спокійний. Все ***** обсрався, обстрілів не буде... Окуеть....
показати весь коментар
17.06.2025 12:52 Відповісти
супровід?
показати весь коментар
17.06.2025 12:54 Відповісти
Оце супер новина. Українці день би не пережили без цієї новини.
показати весь коментар
17.06.2025 12:57 Відповісти
І шо?
показати весь коментар
17.06.2025 13:48 Відповісти
 
 