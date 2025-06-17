Польща підіймала в повітря винищувачі через російську атаку на Україну

У ніч на 17 червня Польща активувала свої ВПС через масований ракетний удар Росії по території України.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Винищувачі перебували у повітрі майже дві години, дії відбувались за стандартними протоколами безпеки.

"Відповідно до чинних процедур, оперативне командування задіяло усі наявні сили і засоби, що перебувають у його розпорядженні, були підняті чергові винищувальні пари, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розвідування доведені до найвищої бойової готовності", - йдеться в повідомленні.

О 4:49 командування повідомило про завершення операції: загроза від російської авіації знизилася, і сили повернулися до стандартного режиму. Порушень повітряного простору Республіки Польща зафіксовано не було.

У польському війську підкреслили, що ситуація в Україні постійно моніториться, а всі сили залишаються у бойовій готовності.

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами і дронами. Спершу повідомлялося, що внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 14 людей. Згодом Зеленський повідомив, що наразі відомо про 75 поранених людей. Станом на цей час у Києві 15 загиблих та 114 поранених.

За даними КМВА, війська РФ спрямували на Київ та околиці 175 дронів і понад 14 крилатих ракет.

