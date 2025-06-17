РУС
Польша подняла в воздух истребители из-за российской атаки на Украину

истребители НАТО

В ночь на 17 июня Польша активировала свои ВВС из-за массированного ракетного удара России по территории Украины.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Истребители находились в воздухе почти два часа, действия происходили по стандартным протоколам безопасности.

"В соответствии с действующими процедурами, оперативное командование задействовало все имеющиеся силы и средства, находящиеся в его распоряжении, были подняты очередные истребительные пары, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки доведены до наивысшей боевой готовности", - говорится в сообщении.

В 4:49 командование сообщило о завершении операции: угроза от российской авиации снизилась, и силы вернулись к стандартному режиму. Нарушений воздушного пространства Республики Польша зафиксировано не было.

В польском войске подчеркнули, что ситуация в Украине постоянно мониторится, а все силы остаются в боевой готовности.

Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сначала сообщалось, что в результате атаки врага на Киев погибли 14 человек. Впоследствии Зеленский сообщил, что сейчас известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время в Киеве 15 погибших и 114 раненых.

По данным КМВА, войска РФ направили на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет.

авиация (2919) Польша (8832) ракеты (3722)
