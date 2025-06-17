Польша подняла в воздух истребители из-за российской атаки на Украину
В ночь на 17 июня Польша активировала свои ВВС из-за массированного ракетного удара России по территории Украины.
Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Истребители находились в воздухе почти два часа, действия происходили по стандартным протоколам безопасности.
"В соответствии с действующими процедурами, оперативное командование задействовало все имеющиеся силы и средства, находящиеся в его распоряжении, были подняты очередные истребительные пары, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки доведены до наивысшей боевой готовности", - говорится в сообщении.
В 4:49 командование сообщило о завершении операции: угроза от российской авиации снизилась, и силы вернулись к стандартному режиму. Нарушений воздушного пространства Республики Польша зафиксировано не было.
В польском войске подчеркнули, что ситуация в Украине постоянно мониторится, а все силы остаются в боевой готовности.
Как сообщалось, с вечера 16 июня российские войска атаковали Киев ракетами и дронами. Сначала сообщалось, что в результате атаки врага на Киев погибли 14 человек. Впоследствии Зеленский сообщил, что сейчас известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время в Киеве 15 погибших и 114 раненых.
По данным КМВА, войска РФ направили на Киев и окрестности 175 дронов и более 14 крылатых ракет.
Дякуємо Польщі за безкоштовну допомогу Мирній Україні, під час московської війни проти України!!
Слава Україні!!
Якщо прилетить по Польщі, то НАТО може висловити "глибоку стурбованість" з цього приводу і все.
Поттттужно!
чи бздошно ??
Я розумію , захищають своє , але дуже соромно за своїх сусідів 😠