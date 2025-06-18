Український журналіст Хилюк живий і перебуває в колонії у Володимирській області РФ, - визволений з полону воїн

Росіяни утримують журналіста Дмитра Хилюка у виправній колонії 7 у Пакіно Володимирської області РФ.

Про це повідомляє Інститут масової інформації з посиланням на дані "Репортери без кордонів", передає Цензор.НЕТ.

Нещодавно визволений із полону РФ український військовий "Влад" (солдат з 36 бригади морської піхоти) востаннє бачив Дмитра на початку травня 2025 року.

На початку травня 2025 року, незадовго до свого звільнення, він випадково зустрів Дмитра Хилюка в коридорі в'язниці. Журналіст, здається, йшов до лікаря. На той момент Хилюк не мав жодних видимих ​​ознак жорстокого поводження чи травм.

"Влада" захопили в полон у жовтні 2022 року і перевели до виправної колонії-7 у Пакіно. Дмитра доправили туди через рік, у травні 2023 року. У серпні того ж року двоє чоловіків провели в одній камері один день.

Камера Дмитра №8 була розташована в третьому й останньому блоці, "найсуворішому", згідно зі свідченнями "Влада". За його словами, українських в'язнів, як цивільних, так і військових, там регулярно б'ють і позбавляють їжі, що підтверджує інформацію, вже зібрану RSF від кількох колишніх ув'язнених. Один з них, який провів рік в одній камері з журналістом, після звільнення сказав RSF, що Дмитро Хилюк став невпізнанним у порівнянні з його фотографіями до арешту. За його словами, він важив не більш ніж 45 кілограмів, і "Влад" досі вважає цю оцінку точною.

За словами "Влада", умови утримання дещо покращилися наприкінці 2024 року, після візиту до в'язниці Пакіно делегації на чолі з уповноваженою РФ із прав людини Тетяною Москальковою. Але ситуація знову погіршилась у 2025 році. Постачання харчових продуктів погіршилося, а доступ до медичної допомоги залишався дуже обмеженим, особливо щодо корости, яка є регулярним явищем у в'язниці. Вважається, що там досі утримується близько 300 українців.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що український журналіст Дмитро Хилюк, якого російські викрали із села Козаровичі Київської області навесні 2022 року, утримується під вартою в Росії. Також повідомлялося, що окупанти взяли в заручники журналіста УНІАН Дмитра Хилюка.

Україна володіє неофіційною інформацією щодо місцеперебування журналіста інформаційного агентства УНІАН Дмитра Хилюка, якого окупанти викрали на Київщині у березні 2022 року.

