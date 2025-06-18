Украинский журналист Хилюк жив и находится в колонии во Владимирской области РФ, - освобожденный из плена воин

Россияне удерживают журналиста Дмитрия Хилюка в исправительной колонии-7 в Пакино Владимирской области РФ.

Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на данные "Репортеры без границ", передает Цензор.НЕТ.

Недавно освобожденный из плена РФ украинский военный "Влад" (солдат из 36-й бригады морской пехоты) в последний раз видел Дмитрия в начале мая 2025 года.

В начале мая 2025 года, незадолго до своего освобождения, он случайно встретил Дмитрия Хилюка в коридоре тюрьмы. Журналист, кажется, шел к врачу. На тот момент Хилюк не имел никаких видимых признаков жестокого обращения или травм.

"Влада" захватили в плен в октябре 2022 года и перевели в исправительную колонию-7 в Пакино. Дмитрия доставили туда через год, в мае 2023 года. В августе того же года двое мужчин провели в одной камере один день.

Камера Дмитрия №8 была расположена в третьем и последнем блоке, "самом строгом", согласно показаниям "Влада". По его словам, украинских заключенных, как гражданских, так и военных, там регулярно избивают и лишают пищи, что подтверждает информацию, уже собранную RSF от нескольких бывших заключенных. Один из них, который провел год в одной камере с журналистом, после освобождения сказал RSF, что Дмитрий Хилюк стал неузнаваемым по сравнению с его фотографиями до ареста. По его словам, он весил не более 45 килограммов, и "Влад" до сих пор считает эту оценку точной.

По словам "Влада", условия содержания несколько улучшились в конце 2024 года, после визита в тюрьму Пакино делегации во главе с уполномоченным РФ по правам человека Татьяной Москальковой. Но ситуация снова ухудшилась в 2025 году. Поставки продуктов питания ухудшились, а доступ к медицинской помощи оставался очень ограниченным, особенно в отношении чесотки, которая является регулярным явлением в тюрьме. Считается, что там до сих пор содержится около 300 украинцев.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что украинский журналист Дмитрий Хилюк, которого российские похитили из села Козаровичи Киевской области весной 2022 года, удерживается под стражей в России. Также сообщалось, что оккупанты взяли в заложники журналиста УНИАН Дмитрия Хилюка.

Украина обладает неофициальной информацией о местонахождении журналиста информационного агентства УНИАН Дмитрия Хилюка, которого оккупанты похитили в Киевской области в марте 2022 года.

