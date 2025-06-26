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Новини Справа Тищенка
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"Слузі народу" Тищенку продовжили нічний домашній арешт до 26 серпня

Микола Тищенко перебуватиме під нічним арештом два місяці

26 червня Шевченківський райсуд Дніпра продовжив запобіжні заходи нардепу Миколі Тищенку та експоліціянтові Богдану Писаренку, яких обвинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього військового спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

Зазначається, що на засіданні продовжують розглядати докази, зокрема, переглядають відео, на якому Тищенко під час вручення йому підозри розбив власний телефон.

Також прокурор просив подовжити запобіжні заходи обом обвинуваченим у вигляді нічного арешту з 21:00 до 06:00, адже їх призначили до 12 липня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слузі народу" Тищенку змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт

Водночас адвокати Тищенка й Писаренка подали клопотання про зміну запобіжних заходів для своїх підзахисних на особисті зобов'язання.

Зрештою, суддя винесла ухвалу про подовження для обох обвинувачених нічного арешту на два місяці — до 26 серпня 2025 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив арешт жінці, яку підозрюють у замаху на Стерненка, до 2 серпня

Справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі нардепа Тищенка суд долучив позов на 35 млн гривень моральної компенсації

Автор: 

домашній арешт (199) запобіжний захід (516) Тищенко Микола (353)


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Топ коментарі
+5
Має ночувати вдома...
Гірше не покараєш!!! 🤔
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26.06.2025 15:14 Відповісти
+4
Одоробло має бути позбавлене мандату, хоча б для початку. Воно ганьбить всіх своїм існуванням.
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26.06.2025 15:17 Відповісти
+4
НЕ відворотнє правосуддя!
Очевидний злочин, майже повністю зафільмований та підтверджений, РІК (!!!) судять!
Кіля вже півроку як має бути засуджений та позбавлений депутатства, отримати повістку по мобілізації, пройти БЗВП та сидіти в окопі десь під Покровськом!
ЗЕлене шапіто, де ваша весна?!
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26.06.2025 15:17 Відповісти
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Да Поворёнок нех было дЕрьмаку ссать в пивас
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26.06.2025 15:10 Відповісти
Має ночувати вдома...
Гірше не покараєш!!! 🤔
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26.06.2025 15:14 Відповісти
лєжать під ковдрою і бояться !
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26.06.2025 15:25 Відповісти
Мабуть жінка просила
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26.06.2025 15:27 Відповісти
Як би служити пішов, то можливо був би вже полковником як де які й на волі.
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26.06.2025 15:14 Відповісти
Під полковником ...
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26.06.2025 15:18 Відповісти
То є так а може й підгенералом.
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26.06.2025 15:20 Відповісти
"Слузі народу" Тищенку продовжили нічний домашній арешт до 26 серпня

А слузя темряви не боїться?
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26.06.2025 15:15 Відповісти
Одоробло має бути позбавлене мандату, хоча б для початку. Воно ганьбить всіх своїм існуванням.
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26.06.2025 15:17 Відповісти
НЕ відворотнє правосуддя!
Очевидний злочин, майже повністю зафільмований та підтверджений, РІК (!!!) судять!
Кіля вже півроку як має бути засуджений та позбавлений депутатства, отримати повістку по мобілізації, пройти БЗВП та сидіти в окопі десь під Покровськом!
ЗЕлене шапіто, де ваша весна?!
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26.06.2025 15:17 Відповісти
"Сваіх нє брасают"
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26.06.2025 15:29 Відповісти
АНЕКТОТ
Нічний ДОМАШНІЙ арешт!
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26.06.2025 15:19 Відповісти
а до сусідки мона постучатися - двері в двері,
чи це порушення нічного заходу?
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26.06.2025 15:24 Відповісти
Ну і чого дивного, днем воно откати приймати повинно, а в ночі перераховувати, ось і допомогли, щоб не відволікали
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26.06.2025 15:25 Відповісти
Кожен боєць мріє про такий запобіжний захід - постійно спати вдома, а не в окопі....
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26.06.2025 15:20 Відповісти
Дали воможность відіспатися, і особливо вночі, щоб нікуди не викликали. Ще сказали би -"спи спокійно дорогий товариш"
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26.06.2025 15:22 Відповісти
Я 11 місяців дома не був… А тут з дому не випускають, це хіба покарання? Прикрутіть його до ліжка в бліндажі!!!
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26.06.2025 15:27 Відповісти
тобто слугень буде спати вдома?
звірі тільки могли таку наказуху збацати...
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26.06.2025 15:33 Відповісти
Чекають настання терміну давності за скоєний злочин, а потім повного виправдання?
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26.06.2025 15:36 Відповісти
а зарплату цьому шаройо...щику платять ?
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26.06.2025 15:46 Відповісти
Хто таку маячню взагалі видумав "нічний домашній арешт"? А може бути арешт 3 15.00 по 16.20 ?
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26.06.2025 15:48 Відповісти
Ну в натурє щемят пацана ровнава
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26.06.2025 15:49 Відповісти
Це надто жорстоко - краще пристрельте, щоб не мучився.
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26.06.2025 15:53 Відповісти
Его же ещё в 2023 из партии исключили? Или это как бывшие коммунисты, члены НСДАП и партии регионов - бывшими не бывают?
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26.06.2025 16:05 Відповісти
Та пристрельте його вже щоб не мучився.Що ви його мучаєте?Разом з партією"Слуга народа" поховайте.Тату на пузі набийте"Лишаюсь вірним ЗЕ!"
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26.06.2025 16:21 Відповісти
Коли вирок???
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26.06.2025 16:35 Відповісти
 
 