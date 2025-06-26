"Слузі народу" Тищенку продовжили нічний домашній арешт до 26 серпня

26 червня Шевченківський райсуд Дніпра продовжив запобіжні заходи нардепу Миколі Тищенку та експоліціянтові Богдану Писаренку, яких обвинувачують у незаконному позбавленні волі колишнього військового спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що на засіданні продовжують розглядати докази, зокрема, переглядають відео, на якому Тищенко під час вручення йому підозри розбив власний телефон.

Також прокурор просив подовжити запобіжні заходи обом обвинуваченим у вигляді нічного арешту з 21:00 до 06:00, адже їх призначили до 12 липня.

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Водночас адвокати Тищенка й Писаренка подали клопотання про зміну запобіжних заходів для своїх підзахисних на особисті зобов'язання.

Зрештою, суддя винесла ухвалу про подовження для обох обвинувачених нічного арешту на два місяці — до 26 серпня 2025 року.

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Справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

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