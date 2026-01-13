Ворог атакував термінал "Нової пошти" у передмісті Харкова: кількість загиблих зросла до 4, шість поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 13 січня війська РФ атакували термінал "Нової пошти" у передмісті Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.

Є жертви

За даними ОВА, кількість загиблих внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула 4 людей.

"Також 6 людей отримали поранення різного ступеня важкості", - зауважив голова ОВА Олег Синєгубов.

Своєю чергою, облпрокуратура публікує відео, на якому зафіксновано наслідки обстрілу терміналу "Нової пошти" в передмісті Харкова.

Оновлена інформація

Як згодом повідомили у ДСНС, сьогодні вночі Росія завдала масованого удару по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 м.кв.

Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Росія обстріляла передмістя Харкова, є загиблий та постраждалі. Пізніше стало відомо про двох загиблих від ворожих ударів по передмістю Харкова.
  • Окрім того, вночі "шахед" влучив у дитячий санаторій у Харкові, там спалахнула пожежа.

Топ коментарі
+24
Співчуття рідним загиблих,пораненим швидкого одужання-всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
13.01.2026 06:55 Відповісти
+21
НЕ розумію як після всього можна говорити російською, слухати російське і як ******* казати одесити "ето все палітіка".
13.01.2026 07:21 Відповісти
+11
Будь проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення ,смерть найкривавішому терористу путіну.
13.01.2026 08:02 Відповісти
і Польща, і Німеччина визнали УНР в 1920 році

росія не визнала

так что #какаяразніца нє катіт - є різниця
13.01.2026 08:10 Відповісти
- Польща ніколи не влаштовувала Голодомори і масові розстріли десятками тисяч - що постійно робила Московія навіть не один раз
- втрати на окупованих територіях населення БІЛЬШІ чим в часи нацизму від окупації значно - є дані можна порівняти.
13.01.2026 08:29 Відповісти
Будь проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення ,смерть найкривавішому терористу путіну.
13.01.2026 08:02 Відповісти
Де нарешті українське ППО?
13.01.2026 09:01 Відповісти
а що робили 10 людей у відділені нової пошти вночі?
13.01.2026 10:25 Відповісти
Вони працювали у вантажному відділі - представляєш? Чи не можеш таке уявити?
13.01.2026 12:27 Відповісти
Працювати зараз на "Новій Пошті" - це як бігати по мінному полю.
13.01.2026 18:33 Відповісти
 
 