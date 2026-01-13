Ворог атакував термінал "Нової пошти" у передмісті Харкова: кількість загиблих зросла до 4, шість поранених (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 13 січня війська РФ атакували термінал "Нової пошти" у передмісті Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Харківської облпрокуратури.

Є жертви

За даними ОВА, кількість загиблих внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула 4 людей.

"Також 6 людей отримали поранення різного ступеня важкості", - зауважив голова ОВА Олег Синєгубов.

Своєю чергою, облпрокуратура публікує відео, на якому зафіксновано наслідки обстрілу терміналу "Нової пошти" в передмісті Харкова.

Оновлена інформація

Як згодом повідомили у ДСНС, сьогодні вночі Росія завдала масованого удару по території поштового терміналу у передмісті Харкова. Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі біля 500 м.кв.

Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

















Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Росія обстріляла передмістя Харкова, є загиблий та постраждалі. Пізніше стало відомо про двох загиблих від ворожих ударів по передмістю Харкова.

Окрім того, вночі "шахед" влучив у дитячий санаторій у Харкові, там спалахнула пожежа.

