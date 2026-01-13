Враг атаковал терминал "Новой почты" в пригороде Харькова: количество погибших возросло до 4, шестеро раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ночью 13 января войска РФ атаковали терминал "Новой почты" в пригороде Харькова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.
Есть жертвы
По данным ОВА, количество погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло 4 человек.
"Также 6 человек получили ранения различной степени тяжести", - отметил глава ОГА Олег Синегубов.
В свою очередь, облпрокуратура публикует видео, на котором зафиксированы последствия обстрела терминала "Новой почты" в пригороде Харькова.
Обновленная информация
Как сообщили в ГСЧС, сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Произошли разрушения построек, есть несколько очагов возгорания на общей площади около 500 м.кв.
Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, двое из которых - из-под завалов конструкций разрушенного здания.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Россия обстреляла пригород Харькова, есть погибший и пострадавшие. Позже стало известно о двух погибших от вражеских ударов по пригороду Харькова.
- Кроме того, ночью "шахед" попал в детский санаторий в Харькове, там вспыхнул пожар.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
росія не визнала
так что #какаяразніца нє катіт - є різниця
- втрати на окупованих територіях населення БІЛЬШІ чим в часи нацизму від окупації значно - є дані можна порівняти.