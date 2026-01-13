Враг атаковал терминал "Новой почты" в пригороде Харькова: количество погибших возросло до 4, шестеро раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 13 января войска РФ атаковали терминал "Новой почты" в пригороде Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть жертвы

По данным ОВА, количество погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло 4 человек.

"Также 6 человек получили ранения различной степени тяжести", - отметил глава ОГА Олег Синегубов.

В свою очередь, облпрокуратура публикует видео, на котором зафиксированы последствия обстрела терминала "Новой почты" в пригороде Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До пяти человек возросло количество погибших в результате удара РФ по Харькову 2 января

Обновленная информация

Как сообщили в ГСЧС, сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Произошли разрушения построек, есть несколько очагов возгорания на общей площади около 500 м.кв.

Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, двое из которых - из-под завалов конструкций разрушенного здания.

















Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Россия обстреляла пригород Харькова, есть погибший и пострадавшие. Позже стало известно о двух погибших от вражеских ударов по пригороду Харькова.

Кроме того, ночью "шахед" попал в детский санаторий в Харькове, там вспыхнул пожар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью РФ нанесла удар по жилому сектору в Харьковской области: четверо пострадавших. За сутки в области ранено восемь человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж