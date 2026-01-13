РУС
3 684 7

Враг атаковал терминал "Новой почты" в пригороде Харькова: количество погибших возросло до 4, шестеро раненых (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ночью 13 января войска РФ атаковали терминал "Новой почты" в пригороде Харькова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Харьковской облпрокуратуры.

Есть жертвы

По данным ОВА, количество погибших в результате вражеского удара по пригороду Харькова достигло 4 человек.

"Также 6 человек получили ранения различной степени тяжести", - отметил глава ОГА Олег Синегубов.

В свою очередь, облпрокуратура публикует видео, на котором зафиксированы последствия обстрела терминала "Новой почты" в пригороде Харькова.

Обновленная информация

Как сообщили в ГСЧС, сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по территории почтового терминала в пригороде Харькова. Произошли разрушения построек, есть несколько очагов возгорания на общей площади около 500 м.кв.

Сотрудники ГСЧС спасли 30 человек, двое из которых - из-под завалов конструкций разрушенного здания.

ова пошта у Харкові після атаки
ова пошта у Харкові після атаки
ова пошта у Харкові після атаки
ова пошта у Харкові після атаки
ова пошта у Харкові після атаки
ова пошта у Харкові після атаки
ова пошта у Харкові після атаки
ова пошта у Харкові після атаки

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Россия обстреляла пригород Харькова, есть погибший и пострадавшие. Позже стало известно о двух погибших от вражеских ударов по пригороду Харькова.
  • Кроме того, ночью "шахед" попал в детский санаторий в Харькове, там вспыхнул пожар.

Співчуття рідним загиблих,пораненим швидкого одужання-всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
13.01.2026 06:55 Ответить
НЕ розумію як після всього можна говорити російською, слухати російське і як ******* казати одесити "ето все палітіка".
13.01.2026 07:21 Ответить
і Польща, і Німеччина визнали УНР в 1920 році

росія не визнала

так что #какаяразніца нє катіт - є різниця
13.01.2026 08:10 Ответить
- Польща ніколи не влаштовувала Голодомори і масові розстріли десятками тисяч - що постійно робила Московія навіть не один раз
- втрати на окупованих територіях населення БІЛЬШІ чим в часи нацизму від окупації значно - є дані можна порівняти.
13.01.2026 08:29 Ответить
Будь проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення ,смерть найкривавішому терористу путіну.
13.01.2026 08:02 Ответить
Де нарешті українське ППО?
13.01.2026 09:01 Ответить
 
 