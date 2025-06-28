Шмигаль обговорив із Дудою зміцнення української ППО та санкції проти Росії

У суботу, 28 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою посилення протиповітряної оброни України, санкції проти РФ та конфіскацію заморожених російських активів.

Про це глава уряду розповів у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати в Києві президента Польщі Анджея Дуду у 29-ту річницю Конституції України. Подякував за особисті зусилля у підтримці нашої держави в оборонній, гуманітарній та економічній сферах в умовах збройної агресії РФ", - написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр розповів лідеру Польщі про щоденні атаки по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури дронами, зазначивши, що Росія нарощує їх кількість і застосовує комбіновані удари балістичними та крилатими ракетами.

"Саме тому питання посилення протиповітряної оборони залишається пріоритетом номер один. Сподіваємося на участь Польщі у зміцненні української ППО", - наголосив глава Кабміну.

Також йшлося і про ситуацію на фронті.

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"Очікуємо подальшої підтримки з боку Європи, зокрема через програму SAFE та план ReArm Europe — ключові ініціативи ЄС у сфері безпеки та оборони. Налаштовані ефективно використовувати ці інструменти для посилення оборонного виробництва", - сказав Шмигаль.

Окрім цього, сторони порушили питання посилення санкційної політики проти РФ.

"Відзначив важливість запровадження 18-го пакета санкцій. Вони мають бути сильнішим і відчутнішим, щоб посилити тиск на агресора та змусити росію сісти за стіл перемовин на умовах справедливого миру", - наголосив очільник українського уряду.

Також Шмигаль і Дуда окремо зупинилися на питанні російських заморожених активів.

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"Вдячні за запуск програми ERA, яка є допомогою нашої економіки. Проте цього недостатньо. Необхідно знайти чіткий політичний і юридичний механізм для повноцінної конфіскації цих активів з подальшим спрямуванням на відбудову України та зміцнення нашої та європейської безпеки", - написав прем'єр.

Шмигаль також привітав Дуду із нагородою від президента України - орденом Свободи, однією з найвищих відзнак Української держави. І наостанок подякував Польщі та всьому польському народу за незмінну солідарність та допомогу у найважчі для України часи.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 28 червня, прибув з візитом до Києва.

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