Шмигаль обговорив із Дудою зміцнення української ППО та санкції проти Росії
У суботу, 28 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою посилення протиповітряної оброни України, санкції проти РФ та конфіскацію заморожених російських активів.
Про це глава уряду розповів у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий вітати в Києві президента Польщі Анджея Дуду у 29-ту річницю Конституції України. Подякував за особисті зусилля у підтримці нашої держави в оборонній, гуманітарній та економічній сферах в умовах збройної агресії РФ", - написав Шмигаль.
Прем'єр-міністр розповів лідеру Польщі про щоденні атаки по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури дронами, зазначивши, що Росія нарощує їх кількість і застосовує комбіновані удари балістичними та крилатими ракетами.
"Саме тому питання посилення протиповітряної оборони залишається пріоритетом номер один. Сподіваємося на участь Польщі у зміцненні української ППО", - наголосив глава Кабміну.
Також йшлося і про ситуацію на фронті.
"Очікуємо подальшої підтримки з боку Європи, зокрема через програму SAFE та план ReArm Europe — ключові ініціативи ЄС у сфері безпеки та оборони. Налаштовані ефективно використовувати ці інструменти для посилення оборонного виробництва", - сказав Шмигаль.
Окрім цього, сторони порушили питання посилення санкційної політики проти РФ.
"Відзначив важливість запровадження 18-го пакета санкцій. Вони мають бути сильнішим і відчутнішим, щоб посилити тиск на агресора та змусити росію сісти за стіл перемовин на умовах справедливого миру", - наголосив очільник українського уряду.
Також Шмигаль і Дуда окремо зупинилися на питанні російських заморожених активів.
"Вдячні за запуск програми ERA, яка є допомогою нашої економіки. Проте цього недостатньо. Необхідно знайти чіткий політичний і юридичний механізм для повноцінної конфіскації цих активів з подальшим спрямуванням на відбудову України та зміцнення нашої та європейської безпеки", - написав прем'єр.
Шмигаль також привітав Дуду із нагородою від президента України - орденом Свободи, однією з найвищих відзнак Української держави. І наостанок подякував Польщі та всьому польському народу за незмінну солідарність та допомогу у найважчі для України часи.
Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда у суботу, 28 червня, прибув з візитом до Києва.
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Вилучені клістрони від ЗРК С-300 повернули військовим через 100 днів війни. Тобто, 7 радарів 100 днів війни не працювали. За цей час кацапи випустили https://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/ по наших містах понад 2500 ракет.
Україна опинилася під новим типом удару - не лише фізичним, а й концептуальним. Збитий на Сумщині у червні 2025 року Shahed-136 MS001 відкрив вікно у повітряну війну нового покоління. Цей безпілотник - продукт російської співпраці - виявився носієм технологій, які донедавна залишалися прерогативою лабораторій НАТО: вбудований штучний інтелект, тепловізійна камера, високоточна навігація з антиспуфінгом, канали телеметрії та групового управління.
Йдеться не про одиничну модернізацію, а про сигнал: світ вступив у фазу повітряної війни нового типу.
У цій війні дрони вже не є засобом доставки заряду - вони діють як автономні бойові платформи. Вони бачать, обробляють, вирішують. І атакують без зовнішньої команди.
Shahed MS001 не просто летить. Він спостерігає за обстановкою, виявляє потенційні цілі, обирає серед них найбільш привабливу, уточнює траєкторію, і лише потім уражає. Якщо GPS заглушено - він переходить на тепловізор. Якщо об'єкт маневрує - дрон адаптує маршрут. Якщо цілей кілька - алгоритм обирає ту, що має найвищу пріоритетність. Це не ракета з координатами. ЦЕ ЦИФРОВИЙ МИСЛИВЕЦЬ.
До цього не готова більшість систем протиповітряної оборони, особливо на локальному рівні. І саме тому ситуація вимагає не «оновлення ППО», а переосмислення всієї стратегії повітряного захисту.
Розгортання повітряної війни проти тилу..
Від початку 2024 року Росія дедалі частіше вдається до атак не по лінії фронту, а по містах, енергетиці, логістиці, цивільних вузлах. Shahed-136 став ключовим інструментом цієї кампанії. Масовий, дешевий, придатний для нічних операцій. Із появою версії MS001 його ефективність вийшла на інший рівень.
Йдеться не просто про розширення арсеналу. Йдеться про зміну логіки: удари здійснюються серійно, за шаблоном, по інфраструктурі, яка має стратегічну, а не тактичну вагу. Тепер Shahed здатен самостійно обирати маршрут в обхід ППО, пристосовуватись до обстановки і продовжувати операцію навіть у складних умовах РЕБ.
Технологічне наповнення Shahed-136 MS001
Розбір збитого апарату виявив:
Nvidia Jetson Orin - мікрокомп'ютер, який забезпечує машинне навчання, виявлення об'єктів, опрацювання відеопотоку;
Тепловізор - дозволяє діяти вночі та в умовах відсутності оптичної видимості;
GPS-модуль Nasir із CRPA-антеною - забезпечує завадостійке супутникове позиціювання;
Радіомодем - для телеметрії, передачі відео, синхронізації з іншими дронами;
FPGA-чипи (Xilinx, США) - програмована логіка для вогневої або сенсорної адаптації;
Це означає, що перед нами не просто баражуючий *********, а компактна цифрова платформа з автономним цілевказанням і здатністю до самостійної навігації в умовах невизначеності.
Рої і сіткові атаки
Окрема особливість MS001 - наявність логіки для ройового застосування. Українська розвідка зафіксувала використання Shahed-ів у груповій структурі... Shahed-136 MS001 - це лакмусовий папірець. Він показав, що ворог уже діє в майбутньому, поки ми дискутуємо про тендери. Він атакує не тим, що має, а тим, що зумів зібрати в один адаптивний модуль. І він довів: вартість не визначає силу. Визначає інтеграція.
Питання тепер одне: де наша відповідь?Де, блдь, наша відповідь на це? де наші лінії дронів із ШІ, де 5 млн дронів на рік у Держзамовленні? Чи вони загубилися в 1 млрді дерев? Ми воюємо не лише з росією. Ми воюємо з інерцією. І якщо не зламаємо її зараз - Shahed наступного покоління зробить це за нас.
Уже не над Сумами, а над Києвом.