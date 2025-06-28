Шмыгаль обсудил с Дудой укрепление украинской ПВО и санкции против России

В субботу, 28 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой усиление противовоздушной обороны Украины, санкции против РФ и конфискацию замороженных российских активов.

Об этом глава правительства рассказал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать в Киеве президента Польши Анджея Дуду в 29-ю годовщину Конституции Украины. Поблагодарил за личные усилия в поддержке нашего государства в оборонной, гуманитарной и экономической сферах в условиях вооруженной агрессии РФ", - написал Шмыгаль.

Премьер-министр рассказал лидеру Польши о ежедневных атаках по украинским городам и объектам критической инфраструктуры дронами, отметив, что Россия наращивает их количество и применяет комбинированные удары баллистическими и крылатыми ракетами.

"Именно поэтому вопрос усиления противовоздушной обороны остается приоритетом номер один. Надеемся на участие Польши в укреплении украинской ПВО", - подчеркнул глава Кабмина.

Также речь шла и о ситуации на фронте.

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"Ожидаем дальнейшей поддержки со стороны Европы, в частности через программу SAFE и план ReArm Europe - ключевые инициативы ЕС в сфере безопасности и обороны. Настроены эффективно использовать эти инструменты для усиления оборонного производства", - сказал Шмыгаль.

Кроме этого, стороны подняли вопрос усиления санкционной политики против РФ.

"Отметил важность введения 18-го пакета санкций. Они должны быть сильнее и ощутимее, чтобы усилить давление на агрессора и заставить Россию сесть за стол переговоров на условиях справедливого мира", - подчеркнул глава украинского правительства.

Также Шмыгаль и Дуда отдельно остановились на вопросе российских замороженных активов.

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"Благодарны за запуск программы ERA, которая является помощью нашей экономики. Однако этого недостаточно. Необходимо найти четкий политический и юридический механизм для полноценной конфискации этих активов с последующим направлением на восстановление Украины и укрепление нашей и европейской безопасности", - написал премьер.

Шмыгаль также поздравил Дуду с наградой от президента Украины - орденом Свободы, одной из высших наград Украинского государства. И напоследок поблагодарил Польшу и весь польский народ за неизменную солидарность и помощь в самые тяжелые для Украины времена.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда в субботу, 28 июня, прибыл с визитом в Киев.

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