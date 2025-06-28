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Новости Визит Дуды в Украину Санкции ЕС против России
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Шмыгаль обсудил с Дудой укрепление украинской ПВО и санкции против России

Дуда и Шмыгаль провели встречу

В субботу, 28 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой усиление противовоздушной обороны Украины, санкции против РФ и конфискацию замороженных российских активов.

Об этом глава правительства рассказал в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Рад приветствовать в Киеве президента Польши Анджея Дуду в 29-ю годовщину Конституции Украины. Поблагодарил за личные усилия в поддержке нашего государства в оборонной, гуманитарной и экономической сферах в условиях вооруженной агрессии РФ", - написал Шмыгаль.

Премьер-министр рассказал лидеру Польши о ежедневных атаках по украинским городам и объектам критической инфраструктуры дронами, отметив, что Россия наращивает их количество и применяет комбинированные удары баллистическими и крылатыми ракетами.

"Именно поэтому вопрос усиления противовоздушной обороны остается приоритетом номер один. Надеемся на участие Польши в укреплении украинской ПВО", - подчеркнул глава Кабмина.

Также речь шла и о ситуации на фронте.

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"Ожидаем дальнейшей поддержки со стороны Европы, в частности через программу SAFE и план ReArm Europe - ключевые инициативы ЕС в сфере безопасности и обороны. Настроены эффективно использовать эти инструменты для усиления оборонного производства", - сказал Шмыгаль.

Кроме этого, стороны подняли вопрос усиления санкционной политики против РФ.

"Отметил важность введения 18-го пакета санкций. Они должны быть сильнее и ощутимее, чтобы усилить давление на агрессора и заставить Россию сесть за стол переговоров на условиях справедливого мира", - подчеркнул глава украинского правительства.

Также Шмыгаль и Дуда отдельно остановились на вопросе российских замороженных активов.

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"Благодарны за запуск программы ERA, которая является помощью нашей экономики. Однако этого недостаточно. Необходимо найти четкий политический и юридический механизм для полноценной конфискации этих активов с последующим направлением на восстановление Украины и укрепление нашей и европейской безопасности", - написал премьер.

Шмыгаль также поздравил Дуду с наградой от президента Украины - орденом Свободы, одной из высших наград Украинского государства. И напоследок поблагодарил Польшу и весь польский народ за неизменную солидарность и помощь в самые тяжелые для Украины времена.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда в субботу, 28 июня, прибыл с визитом в Киев.

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Автор: 

ПВО (2889) Дуда Анджей (781) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+2
Зачем говорить на такие темы с хромой уткой?
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28.06.2025 19:06 Ответить
+1
Шмыгалю надо думать, если конечно там есть чем думать , с какого хера в Украине такие цены и тарифы при таких зарплатах и пенсиях а о ПВО должен беспокоится президент как главнокомандующий и министр обороны.
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28.06.2025 19:07 Ответить
+1
Що кукла може обговорювати
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28.06.2025 19:12 Ответить
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Безкутова уже місце Шмигаля запропонувала "Козирю"... Крісло захиталося!!!
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28.06.2025 19:06 Ответить
Зачем говорить на такие темы с хромой уткой?
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28.06.2025 19:06 Ответить
А чому б двом кульгавим качкам не поговорити?
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28.06.2025 19:45 Ответить
зачем на такие темы говорить двум хромым уткам.
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28.06.2025 19:57 Ответить
Шмыгалю надо думать, если конечно там есть чем думать , с какого хера в Украине такие цены и тарифы при таких зарплатах и пенсиях а о ПВО должен беспокоится президент как главнокомандующий и министр обороны.
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28.06.2025 19:07 Ответить
+ +
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28.06.2025 19:08 Ответить
шмигалить потихенько.....
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28.06.2025 19:13 Ответить
Що кукла може обговорювати
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28.06.2025 19:12 Ответить
А хіба від Шмиг-шмига щось залежить??? Дуда з таким самим успіхом міг поговорити з автовідповідачем... Нащо цей цирк? Вся країна керується в ручному режимі з ОПи, такого навіть за ялинковича не було. Докотилися вже до того, що ZE створив раду по підтримці підприємництва (вже сама назва веселить нє па дєццкі) а на чолі цієї ради, ну хто б сумнівівся - Єрмак... Бляха-муха, яким боком сектерар твого офісу до керівництва радою з підприємництва??? Яким він боком до проведення зовнішньополітичних переговорів, до МЗС??? Це грьобане шапіто вже все дискредитувало, та спаплюжило, після них Україну прийдеться відбудовувати заново, з нуля...
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28.06.2025 19:14 Ответить
Шапіто - воно і в Африці Шапіто!
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28.06.2025 19:18 Ответить
Шміґоль, про ППО краще стуль дзюбок :
Вилучені клістрони від ЗРК С-300 повернули військовим через 100 днів війни. Тобто, 7 радарів 100 днів війни не працювали. За цей час кацапи випустили https://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/ по наших містах понад 2500 ракет.
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28.06.2025 19:24 Ответить
Як Дуда може посилити наше ППО? Відповідь - ніяк. Про що тоді говорили?
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28.06.2025 20:07 Ответить
У суботу, 28 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою посилення протиповітряної оброни України, санкції проти РФ та конфіскацію заморожених російських активів. обговорив із тим.хто вже йому сказав-"бувай,зелений"
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28.06.2025 20:23 Ответить
А Шмигаль взагалі знає про це ? Він взагалі знає, що до цієі новоі загрози не готова більшість систем протиповітряної оборони краіни , особливо на локальному рівні? Він в курсі що саме тому ситуація зараз вимагає не обговорення про «оновлення і зміцнення ППО», а переосмислення всієї стратегії повітряного захисту? Питання риторичне.... Прочитайте уважно, і самі спробуйте оцінити ,зрозуміти і усвідомити всю ступінь небезпеки і нових загроз, що нависають над країною..... Ну що..українців можна привітати...поки нам кожного дня найвеличнійший у своіх відосиках звітує про своі ,,досягнення" , і нам ******** по зомбімарафоні про величність "боневтіка".. Про його "1001" і одне "покушение".. Про 5 000 000 БПЛА на фронт до кінця року (якого не уточнили(.. Про потужні побудовані обороні укріпленя вдоль лінії фронту.. Та про При тулені виробничі площі по ТВ наших БПЛА.. Які на наступний день атакуют балістикою.. Ворог не спить!!! Ворог починає другу фазу широкомасштабного...***
 Україна опинилася під новим типом удару - не лише фізичним, а й концептуальним. Збитий на Сумщині у червні 2025 року Shahed-136 MS001 відкрив вікно у повітряну війну нового покоління. Цей безпілотник - продукт російської співпраці - виявився носієм технологій, які донедавна залишалися прерогативою лабораторій НАТО: вбудований штучний інтелект, тепловізійна камера, високоточна навігація з антиспуфінгом, канали телеметрії та групового управління.
Йдеться не про одиничну модернізацію, а про сигнал: світ вступив у фазу повітряної війни нового типу.
У цій війні дрони вже не є засобом доставки заряду - вони діють як автономні бойові платформи. Вони бачать, обробляють, вирішують. І атакують без зовнішньої команди.
Shahed MS001 не просто летить. Він спостерігає за обстановкою, виявляє потенційні цілі, обирає серед них найбільш привабливу, уточнює траєкторію, і лише потім уражає. Якщо GPS заглушено - він переходить на тепловізор. Якщо об'єкт маневрує - дрон адаптує маршрут. Якщо цілей кілька - алгоритм обирає ту, що має найвищу пріоритетність. Це не ракета з координатами. ЦЕ ЦИФРОВИЙ МИСЛИВЕЦЬ.
До цього не готова більшість систем протиповітряної оборони, особливо на локальному рівні. І саме тому ситуація вимагає не «оновлення ППО», а переосмислення всієї стратегії повітряного захисту.
Розгортання повітряної війни проти тилу..
Від початку 2024 року Росія дедалі частіше вдається до атак не по лінії фронту, а по містах, енергетиці, логістиці, цивільних вузлах. Shahed-136 став ключовим інструментом цієї кампанії. Масовий, дешевий, придатний для нічних операцій. Із появою версії MS001 його ефективність вийшла на інший рівень.
Йдеться не просто про розширення арсеналу. Йдеться про зміну логіки: удари здійснюються серійно, за шаблоном, по інфраструктурі, яка має стратегічну, а не тактичну вагу. Тепер Shahed здатен самостійно обирати маршрут в обхід ППО, пристосовуватись до обстановки і продовжувати операцію навіть у складних умовах РЕБ.
Технологічне наповнення Shahed-136 MS001
Розбір збитого апарату виявив:
Nvidia Jetson Orin - мікрокомп'ютер, який забезпечує машинне навчання, виявлення об'єктів, опрацювання відеопотоку;
Тепловізор - дозволяє діяти вночі та в умовах відсутності оптичної видимості;
GPS-модуль Nasir із CRPA-антеною - забезпечує завадостійке супутникове позиціювання;
Радіомодем - для телеметрії, передачі відео, синхронізації з іншими дронами;
FPGA-чипи (Xilinx, США) - програмована логіка для вогневої або сенсорної адаптації;
Це означає, що перед нами не просто баражуючий *********, а компактна цифрова платформа з автономним цілевказанням і здатністю до самостійної навігації в умовах невизначеності.
Рої і сіткові атаки
Окрема особливість MS001 - наявність логіки для ройового застосування. Українська розвідка зафіксувала використання Shahed-ів у груповій структурі... Shahed-136 MS001 - це лакмусовий папірець. Він показав, що ворог уже діє в майбутньому, поки ми дискутуємо про тендери. Він атакує не тим, що має, а тим, що зумів зібрати в один адаптивний модуль. І він довів: вартість не визначає силу. Визначає інтеграція.
Питання тепер одне: де наша відповідь?Де, блдь, наша відповідь на це? де наші лінії дронів із ШІ, де 5 млн дронів на рік у Держзамовленні? Чи вони загубилися в 1 млрді дерев? Ми воюємо не лише з росією. Ми воюємо з інерцією. І якщо не зламаємо її зараз - Shahed наступного покоління зробить це за нас.
Уже не над Сумами, а над Києвом.
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28.06.2025 20:35 Ответить
 
 