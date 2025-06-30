Експерти ООН підтвердили відповідальність Росії за теракт в Оленівці

Внутрішній аналіз ООН підтвердив, що вбивство в Оленівці — це ретельно спланований злочин РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Лубінець Дмитро.

"У ніч з 28 на 29 липня 2022 року у Волноваській виправній колонії №120 біля Оленівки Росія вчинила ганебний терористичний акт. Тоді загинуло понад 50 українських військовополонених, ще близько 130 отримали поранення. Одразу після вибуху Росія звинуватила у цьому Україну, заявивши про нібито удар ракетою HIMARS", - написав він.

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Що передувало

Нагадаю, що МКЧХ та ООН висловили готовність розслідувати теракт. Однак уже через 5 місяців Місія ООН зі встановлення фактів по Оленівці була розпущена через відсутність гарантій безпеки.

Зі своєї сторони, я неодноразово намагався зустрітися з учасниками Місії ООН, щоб передати матеріали, які є в Україні. Місія жодного разу не погодилася з ними ознайомитися. Також я пропонував російській уповноваженій з прав людини спільно відвідати місце трагедії, на що теж отримав відмову.

ООН спростувало брехню РФ

І лише через рік ООН спростувало брехню РФ, заявивши, що теракт в Оленівці "не був спричинений ракетою HIMARS"!

Разом з тим ООН ніколи публічно не звинувачувала Росію в теракті, навіть попри наявні докази.

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Матеріал з доказами

Однак нещодавно група експертів ООН окремо опублікувала змістовний матеріал з доказами — внутрішній аналіз ООН показав, що саме РФ спланувала і здійснила атаку.

"Нарешті речі названо своїми іменами!", - зауважив Лубінець.

Зміст доповіді

У доповіді встановлено зброю та боєприпаси, які Збройні сили РФ використали для вбивства українських військовополонених, а також докладно розглянуто планування, організацію та здійснення вбивства. Аналізується перебіг розслідувань з боку Росії, України та самої ООН, а також подані подальші рекомендації для України

"Це важливий документ, який має стати потужним поштовхом для продовження розслідування. Біль українців за Оленівку країни нікуди не дівся. Ми наполягаємо на розслідуванні та справедливому покаранні винних!", - наголосив Омбудсман.

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Теракт в Оленівці

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка на тимчасово захопленій території Донецької області у будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух.

За даними російської сторони, в результаті загинули близько 50 українських захисників, ще понад 70 зазнали важких поранень.

Міжнародна комісія Червоного Хреста намагалася потрапити на місце злочину, але її не допустили російські окупанти.

Генпрокурор Костін оприлюднив інформацію, що полонених вбили за допомогою термобаричної зброї.

У серпні 2022 року Генсек ООН Антоніу Гутерріш створив комісію з розслідування теракту в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 50 українських військовополонених. Втім, вже у січні 2023 року, не отримавши гарантій безпеки від росіян, Гутерріш розпустив цю місію.